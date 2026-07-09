De modecollectie van Paul Smith voor lente/zomer 2027

De modecollectie van Paul Smith lente/zomer 2027 maakt tailoring persoonlijk, licht en draagbaar met speelse details en een typisch Britse elegantie.

Paul Smith lente zomer 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Paul Smith keerde voor lente/zomer 2027 terug naar Milaan met een nieuwe herencollectie die op geraffineerde wijze een van de oudste ideeën in de mode uitdaagt: dat een pak alleen thuishoort in een formele omgeving. Tijdens een intieme salonshow presenteerde hij Suits in Unsuitable Situations, een collectie die tailoring dichter bij het dagelijks leven brengt dan bij de ceremonie.

In plaats van een pak te behandelen als iets kostbaars dat alleen voor speciale gelegenheden wordt bewaard, ziet de nieuwe zomercollectie het als kleding die je natuurlijk draagt, echt beleeft en laat veranderen door ervaringen. Vlekken, kreukels en kleine imperfecties worden niet als fouten gezien, maar als onderdeel van het verhaal van het kledingstuk.

Persoonlijke herinneringen als uitgangspunt

Paul Smith lente zomer 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

De collectie is gebaseerd op twee herinneringen die Paul Smith zijn bijgebleven.

De eerste toont zijn grootvader in zee, gekleed in een volledig pak met stropdas en opgerolde broekspijpen. De tweede komt uit Smiths eigen ervaring in Toscane, waar hij vlekken maakte op een wit linnen pak terwijl hij een boer hielp met de druivenoogst.

Samen laten deze verhalen een typisch Britse kijk op tailoring zien, waarin elegantie, praktisch denken en speelsheid moeiteloos samengaan. Ze suggereren dat goed gemaakte kleding deel moet uitmaken van het echte leven, zelfs op plaatsen waar een pak eigenlijk niet logisch lijkt.

Tailoring met een ontspannen houding

Paul Smith lente zomer 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

De collectie bouwt voort op de benadering van tailoring die Paul Smith al in de jaren tachtig ontwikkelde, toen traditionele pakken zachter en minder streng werden. Voor lente/zomer 2027 bekijken design directors Helen Holmes en Sam Cotton die erfenis opnieuw door de archieven van het merk.

De styling straalt dezelfde ontspannen zelfverzekerdheid uit. Omgeslagen manchetten, losgemaakte stropdassen en bewust opengeknoopte overhemden geven de pakken een moeiteloze uitstraling. Ook laagjes spelen een belangrijke rol: lange jassen worden gedragen over even lange overhemden en gebreide tanktops verschijnen onder shirts.

Formele silhouetten krijgen speelse accenten. Grote broches, charms en lossere proporties zorgen ervoor dat de collectie nooit te gepolijst aanvoelt, terwijl de verfijning van tailoring behouden blijft.

Paul Smith lente zomer 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Lichte stoffen en verfijnd vakmanschap

De materialen versterken het gevoel van gemak. Schotse tropical weaves, mouliné seersucker en bedrukte zijden habutai zorgen voor lichte, vloeiende kledingstukken. Veel items zijn ongevoerd, waardoor ze comfortabel aanvoelen en met de tijd een natuurlijke gedragen uitstraling krijgen.

Ook de constructie is zorgvuldig uitgewerkt, al wordt veel van het vakmanschap pas zichtbaar van dichtbij. Met de hand aangebrachte pad stitching, bloemlusjes en contrasterende kraagmeltons tonen de kwaliteit zonder nadrukkelijk om aandacht te vragen. Strakke en gekreukte texturen worden bewust gecombineerd voor een verfijnd contrast.

Paul Smith lente zomer 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Een rustige kleurenbasis met levendige accenten

De kleuren volgen dezelfde ingetogen benadering. Zachte neutrale tinten zoals ecru, taupe en helder wit worden gecombineerd met donkere toonaarden, waardoor een kalme basis ontstaat.

Daartegenover staan opvallendere accenten: mintgroene zomertruien, bedrukte zijden stropdassen, citroengele sokken en druifpaarse sokken brengen onverwachte kleur in de looks. Voor formele kleding kiest de collectie bovendien voor middernachtblauw in plaats van traditioneel zwart.

Alledaagse voorwerpen met een persoonlijke betekenis

Paul Smith lente zomer 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

De accessoires voegen nog meer karakter toe. Charms van tin en messing in de vorm van zeilbootjes, schelpen en pennies geven een nostalgisch gevoel, terwijl grote riemgespen in Amerikaanse vintagestijl extra persoonlijkheid brengen. Functionele achterzakken op leren jassen laten zien dat praktisch gebruik belangrijk blijft.

Die waardering voor gewone voorwerpen ging verder dan de kleding zelf. Op elke stoel lag een met de hand beschilderd kiezelsteentje, een eenvoudig gebaar dat de liefde van de collectie voor dagelijkse herinneringen en de stille schoonheid van vertrouwde dingen benadrukte.

Paul Smith lente zomer 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Tailoring voor het echte leven

Met Suits in Unsuitable Situations presenteert Paul Smith tailoring die verfijnd aanvoelt zonder afstandelijk te worden. Zachte constructies, ontspannen styling en zorgvuldig gekozen details laten pakken vrij bewegen door alledaagse situaties in plaats van ze te beperken tot formele gelegenheden.

De collectie heeft een lichte elegantie voor warm weer en die typische geestige Britse uitstraling die het huis al zo lang kenmerkt. Ze blijft verfijnd én zeer draagbaar, en viert pakken die persoonlijker worden met elke ervaring en elke herinnering die ze verzamelen.