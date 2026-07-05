Ferrari 12Cilindri Manuale: de meest pure expressie van rijplezier

Ferrari heeft de Ferrari 12Cilindri Manuale onthuld, een speciale limited edition van de Ferrari 12Cilindri die een nieuwe manier biedt om de meest pure expressie van Ferrari’s DNA te beleven, waarbij de relatie tussen de input van de bestuurder, de mechanica en controle centraal staat in de rijervaring. De auto is ontworpen voor wie op zoek is naar een fysieke en meeslepende ervaring achter het stuur, zonder in te boeten aan gebruiksgemak, en combineert de rij-emoties die zo typerend zijn voor de Ferrari Gran Turismo-modellen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 met de meest geavanceerde hedendaagse technologie, met als doel de interactie tussen bestuurder en auto nog directer te maken.

De Ferrari 12Cilindri Manuale is ontworpen om ultieme en exclusieve rij-emoties te bieden via twee belangrijke innovaties: de handmatige bediening en het nieuwe koppelingspedaal, die samen het Manuale By-Wire-systeem vormen, volledig ontwikkeld in Maranello. Het systeem biedt een moderne herinterpretatie van de analoge schakelervaring, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde technologie om precisie, herhaalbaarheid en gebruiksgemak te garanderen. Dankzij het intensieve ontwerp- en ontwikkelingswerk van Ferrari is het gelukt om de fysieke beweging van het mechanische schakelen om te zetten in een elektronisch signaal, terwijl het analoge gevoel, de consistentie en de natuurlijkheid volledig behouden zijn gebleven. Dit is bereikt via een sterk geïntegreerd proces waarbij gebruik is gemaakt van diverse vakgebieden binnen de onderneming, waaronder samenwerking met het team dat verantwoordelijk is voor Ferrari’s Hypersail-project, dat met dezelfde benadering een baanbrekende by-wire-oplossing voor de scheepvaart heeft ontwikkeld.

Je kunt de auto in de eerste zes versnellingen en de achteruitversnelling handgeschakeld rijden, of in de automatische modus, wat maximale vrijheid biedt om te kiezen tussen een actieve rijervaring en comfort. Binnen dit evenwicht is de atmosferische V12 van de 12Cilindri de ideale motor om de progressie en het schakelgedrag te verbeteren, dankzij het toerentalbereik dat oploopt tot 9.500 tpm en het karakter van het vermogen bij hoge toerentallen.

Het samenspel tussen de innovatieve versnellingspook, het koppelingspedaal en het gaspedaal wordt een integraal onderdeel van de rijervaring en zorgt voor een diepe band tussen bestuurder en auto, waardoor het volledige potentieel van de Ferrari 12Cilindri tot zijn recht komt. Het nieuwe Manuale By-Wire-systeem combineert de technologie van Ferrari’s veelgeprezen 8-traps DCT-versnellingsbak met een systeem dat helemaal nieuw is ontwikkeld, met volledig nieuwe onderdelen en een versnellingspook die is ontworpen om een puur, boeiend en analoog gevoel te geven. De constructie bestaat uit een versnellingspook, een bedieningspaneel en een pedaalunit met een koppelingspedaal (ook by-wire), waarmee de bestuurder het in- en uitschakelen van het koppelingspakket kan regelen, evenals updates van de regeleenheid en de software voor de versnellingsbak en de motor. Het resultaat is een combinatie van mechanische en elektronische technologie die uiterste precisie en pedaaldruk biedt zonder afbreuk te doen aan het rijgevoel, waardoor een uniek aanbod ontstaat in de wereld van high-performance autorijden.

Het handmatige bedieningssysteem bestaat uit een mechanische module met sensoren en geavanceerde kinematische mechanismen die de mechanische belastingen nabootsen die typisch zijn voor handgeschakelde versnellingsbakken van Ferrari tijdens de synchronisatie-, koppel- en ontkoppelfasen. Het kinematische mechanisme genereert klikken en drukvariaties, waardoor de bestuurder duidelijke feedback krijgt over het inleggen van de versnelling. Als de koppeling niet is ingedrukt of als er een verkeerde versnelling is geselecteerd, kan het systeem het inschakelen mechanisch blokkeren, waardoor de handeling niet wordt voltooid; wanneer de vergrendeling echter niet actief is, kan het kinematische mechanisme vrij bewegen. Het handmatige bedieningssysteem wordt aangevuld met twee hoeksensoren die de stand van de versnellingspook detecteren, alsmede een draaiknop en een verlicht knoppenpaneel voor een betere afleesbaarheid en integratie met de interface. Het compacte, modulaire mechanisme is uit massieve blokken gefreesd en weegt minder dan 3,5 kg. Bovendien is er speciaal aandacht besteed aan de geluidseffecten van de bewegingen van de versnellingspook om de beleving van de onderliggende mechanica te versterken.

Het handmatig schakelen wordt aangevuld door de opstelling met drie pedalen, die volledig opnieuw is ontworpen voor de Ferrari 12Cilindri Manuale. Het ‘clutch-by-wire’-pedaal fungeert als een uiterst nauwkeurige interface tussen de bestuurder en de aandrijflijn. De pedaalstand wordt gedetecteerd door een positiesensor op de pedaalconstructie en vervolgens omgezet in een hydraulische bediening van de DCT-koppeling, waardoor de versnellingsbak en motor tijdens het schakelen op elkaar worden afgestemd. Het systeem bootst de typische belasting-slagcurve van mechanisch gekoppelde handgeschakelde versnellingsbakken na dankzij een innovatief passief mechanisch systeem. Een hoekpositiesensor registreert continu de intentie van de bestuurder over het gehele pedaalbereik. Dit resulteert in gedrag dat overeenkomt met de logica van traditionele handgeschakelde versnellingsbakken. Correcte synchronisatie zorgt voor een soepele, nauwkeurige gangwissel; anders kan het moeilijker worden, wat kan leiden tot een schok of het afslaan van de motor, waardoor de betrokkenheid van de bestuurder toeneemt en de voldoening van authentieke koppelterugkoppeling wordt versterkt. Het systeem beschikt ook over speciaal ontwikkelde overgangslogica tussen de handmatige en automatische modi, evenals uitrolbeheer om volledige souplesse te garanderen tot aan het stationaire toerental, met gedrag dat overeenkomt met het gebruik van de koppeling tijdens het afremmen.

In het interieur van de Ferrari 12Cilindri Manuale geven de middentunnelconsole, versnellingspook, pookknop, het schakelpatroon en de pedalen op een eigentijdse manier een nieuwe invulling aan de iconische elementen van historische Ferrari-modellen met een handgeschakelde versnellingsbak. Het schakelpatroon volgt dat van de zesversnellingsbak, met de achteruitversnelling linksboven, terwijl de ronde aluminium versnellingspookknop is voorzien van een verlicht schakelpatroon dat de zes versnellingen en de huidige rijmodus (automatisch/handmatig) aangeeft. Het gebied rond de middenconsole is opnieuw ontworpen om de ergonomie te verbeteren tijdens het handmatig schakelen en in de automatische modus. De pedalen maken de op de bestuurder gerichte indeling compleet.

De Ferrari 12Cilindri Manuale wordt aangeboden in een gelimiteerde serie van slechts 1.499 auto’s, een aantal dat verwijst naar de cilinderinhoud van de eerste Ferrari-twaalfcilindermotor die in 1947 werd geproduceerd, en zo een integraal onderdeel vormt van de identiteit van het nieuwe model. Hij is ontworpen voor Ferraristi die trouw blijven aan V12-tweezits berlinetta’s met de motor voorin en op zoek zijn naar een nog intensere rijbeleving.

De exclusiviteit van de Manuale wordt nog eens extra benadrukt door speciale Tailor Made-features die zorgen voor een onmiddellijke herkenbaarheid. Op de flank prijkt het met laser gegraveerde logo van de auto, terwijl het front en de achtervleugel zijn voorzien van een pinstripe-afwerking, een eerbetoon aan de Ferrari 365 GTB4. Deze elementen worden aangevuld met een speciale afwerking voor het scudetto – het iconische merklogo van Ferrari -, speciaal ontworpen vijfspaaks gesmede velgen en aluminium dorpellijsten met het logo van de auto erin gegraveerd.

De Ferrari 12Cilindri haalt zijn inspiratie uit de iconische Ferrari Gran Turismo-modellen uit de jaren ‘50 en ‘60 en belichaamt de filosofie van Ferrari’s tweezits V12’s met de motor voorin: een perfecte mix van elegantie, veelzijdigheid en prestaties. Hij vertegenwoordigt de nieuwste evolutie van deze prestigieuze lijn, waarbij een uniek erfgoed wordt voortgezet en naar nieuwe niveaus van prestaties, comfort en design wordt getild. Zijn ontwerp straalt sportiviteit en verfijning uit: eenvoudige, harmonieuze lijnen gaan hand in hand met innovatieve kenmerken als geïntegreerde actieve aerodynamica, ontworpen om ongeëvenaarde prestaties te leveren, en de naar achteren openende motorkap die de motorruimte laat zien. Het geheel wordt compleet gemaakt door twee paar uitlaatpijpen, een kenmerk van Ferrari’s twaalfcilindermotoren. Onder de motorkap levert de atmosferische 6,5-liter V12 maar liefst 830 pk en draait hij tot 9.500 tpm, met een lineaire vermogensafgifte en een onmiskenbaar geluid. Met een topsnelheid van meer dan 340 km/u en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in ongeveer 3,0 seconden geeft de 12Cilindri een nieuwe invulling aan het concept van de moderne grand tourer, door extreme prestaties te combineren met compromisloze verfijning.