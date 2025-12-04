Prada man herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Prada

De nieuwe herencollectie voor herfst winter 2025 van Prada

Vetkuiven met een greasy touch: de ultieme herenkapsels voor 2026 bij Lacoste

Bij de modeshow van Lacoste voor lente/zomer 2026 zagen we een revival van de klassieke vetkuif – maar dan met een hypermoderne, greasy twist

Charlotte Mesman
Vetkuiven met een greasy touch: de ultieme herenkapsels voor 2026 bij Lacoste - Photo Charlotte Mesman
Vetkuiven met een greasy touch: de ultieme herenkapsels voor 2026 bij Lacoste – Photo Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Lacoste voor lente/zomer 2026 zagen we een revival van de klassieke vetkuif – maar dan met een hypermoderne, greasy twist. Vergeet de stijve pompadours van vroeger: op de catwalk transformeerden de hairstylisten de traditionele vettige kuif tot perfect gecontroleerde kapsels met brutale flair.

De inspiratie: een kleedkamer na een intensieve tenniswedstrijd

Voor de nieuwe Lacoste-collectie liet ontwerpster Pelagia Kolotouros zich inspireren door de rauwe energie van een tenniswedstrijd – maar dan ná afloop, in de kleedkamer. Het idee? Modellen die niet van de catwalk, maar van de baan lijken te komen: bezweet, triomfantelijk, met kleding die nog nat lijkt van inspanning. Glanzende trackpants plakken aan de benen, opengeknoopte polo’s onthullen een glimp van de torso, leren jacks glanzen alsof ze door zweet doordrenkt zijn. Mannelijk, rauw en onweerstaanbaar: je hebt net gescoord, maar bent nog niet gedoucht.

Vetkuiven met een greasy touch: de ultieme herenkapsels voor 2026 bij Lacoste - Photo Charlotte Mesman
Vetkuiven met een greasy touch: de ultieme herenkapsels voor 2026 bij Lacoste – Photo Charlotte Mesman

Diezelfde vibe was ook voor de dames zichtbaar: vrouwelijke modellen met kapsels die een greasy finish hadden, alsof ze net hun eigen Grand Slam hadden gespeeld.

De greasy kuif: slick, strak en onverslaanbaar

Bekijk de kapselfoto’s en het wordt meteen duidelijk: deze kuiven zien er indrukwekkend uit, maar zijn verrassend toegankelijk om thuis te recreëren.

Het uitgangspunt: een strakke, lage zijscheiding. Breng vervolgens een royale hoeveelheid haarproduct aan – pommade of wax voor die klassieke greasy finish, of experimenteer met heavy-hold gel en een paar druppels olie voor een natte, plakkende textuur.

Vetkuiven met een greasy touch: de ultieme herenkapsels voor 2026 bij Lacoste - Photo Charlotte Mesman
Vetkuiven met een greasy touch: de ultieme herenkapsels voor 2026 bij Lacoste – Photo Charlotte Mesman

Kam de voorste lokken van de lange kant van je haar omhoog tot een zwierige kuif, terwijl de rest naar achteren wordt gebracht. Altijd met een kam, nooit met je vingers, zodat de karakteristieke kamstrepen zichtbaar blijven. De korte kant van het haar kan strak naar achteren of met een lichte beweging gestyled worden. Zorg dat de oren vrij blijven voor een cleane, scherpe look. Tegelijkertijd zijn die blote oren ook een intiem detail. Een vleugje kwetsbaarheid, alsof de man achter de kuif een geheim deelt.

Voor een snelle styling: kam nat haar naar achteren met een sterke hold-gel, fixeer met een druppel olie voor glans. Oren vrijhouden blijft key: het houdt het fris én accentueert de kaaklijn. Overdag houd je je haar strak uit het gezicht; voor de avond laat je de kuif loskomen en creëer je een statement look.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS

