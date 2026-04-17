De bijzondere cast voor de modeshow van Jean Paul Gaultier voor herfst winter 2026 2027

Jean Paul Gaultier Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Jean Paul Gaultier

Voor de presentatie van zijn (tweede) modecollectie voor Jean Paul Gaultier voor herfst winter 2026 2027 kiest Duran Lantink geen gewone modellen de catwalk op, maar echte personages met een eigen stijl. Je ziet een detective, een cowboy, een raver en een steampunk-figuur. Ook is er een bankier in een strak gesneden jas met schuine schouders. En een femme fatale, alsof ze net uit bed komt: ontspannen, maar ook verleidelijk. Samen vormen ze een wereld waarin elegantie en verstoring naast elkaar bestaan.

Het verhaal begint persoonlijk, met een vintage mesh T-shirt van Lantink met het gezicht van Marlene Dietrich. Zij stond bekend om haar tegenstellingen. Zoals Jean Cocteau ooit zei: “Haar naam begint met een streling en eindigt met een zweep.” Ze was tegelijk zacht en sterk, sensueel en stijlvol.

In deze collectie vervagen grenzen. Vrouwelijk en mannelijk lopen in elkaar over. Oud en nieuw worden gemengd. Ondergoed wordt bovenkleding. Techniek en vakmanschap komen samen. Dietrich verschijnt opnieuw, rokend op een jurk. Het voelt als een uitnodiging om te experimenteren en te spelen.

Tijdens het werken met het archief merkte Lantink dat sommige kledingstukken ontbraken. Maar dat past juist bij Gaultier, die bekend staat om het hergebruiken en aanpassen van oude ontwerpen, alsof het acteurs zijn in een nieuwe rol.

Voor Lantink is dat heel normaal. Hij werkt al jaren met bestaande kleding, oude collecties, vintage stukken en zijn eigen ontwerpen, die hij verandert in iets nieuws. Niets blijft hetzelfde. “Soms had ik zelf geen kleding meer over,” zegt hij.

Die energie zie je overal terug. Een krijtstreep pak uit de Haute Couture lente/zomer 2016-collectie Le Palace wordt omgevormd tot opvallende, sculpturale ontwerpen. Een korte bomberjas uit 1985, 1988 en 2002 komt terug. Fair Isle-breisels uit 1990 worden strakke basislagen. Autobanden worden accessoires en een houten pop verwijst naar Les Marionnettes uit 2004. Geplooide jersey jurken zorgen voor beweging in het silhouet.

Gaultier en Lantink praten vaak over film en futurisme. Gaultier begon ooit bij Pierre Cardin, die bekend stond om zijn vernieuwende ontwerpen.

Een verhaal blijft hangen: Gaultier vond eens een jas op een rommelmarkt, draaide die binnenstebuiten en vond de voering mooier dan de buitenkant.

Deze collectie draait om vrijheid. Vrijheid om te leven, te werken, lief te hebben, te ontwerpen en je te kleden zoals je wilt. Een vrijheid die vraagt om durf en speelsheid, altijd.