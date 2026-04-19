De nieuwe modecollectie van Pucci heet L’Alba en gaat over de dageraad

Is de nacht voorbij, of begint de ochtend pas net? Op dat magische moment waarop de zon de horizon raakt, komt Pucci’s nieuwe collectie, L’Alba, tot leven: een ode aan overgang, licht en het stille gevoel van een nieuw begin.

Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Energiek, bedwelmend en helder: de dageraad wordt meer dan een moment, het wordt een gevoel. Elke zonsopgang brengt de belofte van nieuwe energie en een frisse blik op de wereld. In deze korte maar magische tijd ontvouwt de visie van Camille Miceli zich. In de Grotta dei Cordari, waar licht speelt op grote stenen vormen die ooit door de oude Grieken zijn uitgehouwen en later door touwmakers werden gebruikt, krijgt de collectie een sfeer die echt Siciliaans aanvoelt. Hier komen geschiedenis en natuur samen.

Centraal staat het plezier van reizen – door tijd en plaatsen, maar ook door herinneringen. Ibiza komt terug in prints die lijken te bewegen op het ritme van clubmuziek. Lichtheid en sensualiteit gaan samen: een blote rug met een lint dat zacht beweegt in de wind, een split die langs het been loopt van een eenvoudige, elegante vorm. Sieraden geïnspireerd op de jaren zestig geven een krachtige touch.

Kleuren spelen een grote rol. Fel oranje, rood en fuchsia vallen op tegen het zwart van de Occhi-, Soleil- en Vivara-motieven en doen denken aan zon en vuur, maar op een zachte, positieve manier. Zandtinten en zeeblauw brengen rust en maken de collectie geschikt voor elke dag. Het roze lijkt door de zon vervaagd, alsof het een herinnering is.

De materialen en vormen zorgen voor een garderobe die makkelijk wisselt tussen stijlen. Zachte, open gebreide stukken in beige en zwart geven een bohémien gevoel. Een nette jas met een rok van netstof met pailletten zorgt voor een meer stedelijke look. Lichte kleding in halfdoorzichtig lurex jersey met goud-op-goud prints doet denken aan de glamour van Scarface. Zijden sjaals worden jurken, tops en rokken en creëren looks die ontspannen maar toch stijlvol zijn.

De stoffen blijven belangrijk: goud borduurwerk op zwart en pailletten die glanzen als de zee in maanlicht maken elk stuk bijzonder.

Accessoires maken het geheel compleet. Gladiatorsandalen wikkelen zich rond zongebruinde benen, terwijl platte zomerschoenen versierd zijn met glanzende stenen. Brede riemen van leer en metaal geven vorm aan het silhouet. Sieraden zijn opgebouwd uit vormen van de prints: kettingen met meerdere hangers en opvallende ringen. De Warrior Ring en een ring met een rode steen kunnen zelfs van vingers tot tenen gedragen worden.

De Pupa tas verschijnt in zacht leer met een vloeiende vorm, of als een rieten mandje met zijden details – stukken die zowel praktisch als artistiek zijn.

Met een soundtrack die doet denken aan ravefeesten en strandparty’s nodigt L’Alba uit om even te ontsnappen. Het is niet alleen een modecollectie, maar een idee: optimisme is niet alleen een gevoel, het is iets dat je kunt dragen en meenemen in het licht van een nieuwe dag.