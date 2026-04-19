Max Mara lente zomer 2026 - Photo courtesy of Max Mara

De modecollectie van Max Mara voor lente zomer 2026

N21 lente zomer 2026 - Photo courtesy of N21

De modecollectie van N21 voor lente zomer 2026

Iceberg lente zomer 2026 - Photo courtesy of Iceberg

De modecollectie van Iceberg voor lente zomer 2026: urban attitude, Italian soul

Yohji Yamamoto man lente zomer 2026 - Photo courtesy of Yohji Yamamoto

De herencollectie van Yohji Yamamoto voor lente zomer 2026

Adversus | Modetrends | De nieuwe modecollectie van Pucci heet L’Alba en gaat over de dageraad

De nieuwe modecollectie van Pucci heet L’Alba en gaat over de dageraad

Is de nacht voorbij, of begint de ochtend pas net? Op dat magische moment waarop de zon de horizon raakt, komt Pucci’s nieuwe collectie, L’Alba, tot leven: een ode aan overgang, licht en het stille gevoel van een nieuw begin.

Foto van auteur
ADVERSUS
Gepubliceerd
Pucci zomer 2026: L'alba - Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Is de nacht voorbij, of begint de ochtend pas net? Op dat magische moment waarop de zon de horizon raakt, komt Pucci’s nieuwe collectie, L’Alba, tot leven: een ode aan overgang, licht en het stille gevoel van een nieuw begin.

Energiek, bedwelmend en helder: de dageraad wordt meer dan een moment, het wordt een gevoel. Elke zonsopgang brengt de belofte van nieuwe energie en een frisse blik op de wereld. In deze korte maar magische tijd ontvouwt de visie van Camille Miceli zich. In de Grotta dei Cordari, waar licht speelt op grote stenen vormen die ooit door de oude Grieken zijn uitgehouwen en later door touwmakers werden gebruikt, krijgt de collectie een sfeer die echt Siciliaans aanvoelt. Hier komen geschiedenis en natuur samen.

Pucci zomer 2026: L'alba - Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Centraal staat het plezier van reizen – door tijd en plaatsen, maar ook door herinneringen. Ibiza komt terug in prints die lijken te bewegen op het ritme van clubmuziek. Lichtheid en sensualiteit gaan samen: een blote rug met een lint dat zacht beweegt in de wind, een split die langs het been loopt van een eenvoudige, elegante vorm. Sieraden geïnspireerd op de jaren zestig geven een krachtige touch.

Pucci zomer 2026: L'alba - Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Kleuren spelen een grote rol. Fel oranje, rood en fuchsia vallen op tegen het zwart van de Occhi-, Soleil- en Vivara-motieven en doen denken aan zon en vuur, maar op een zachte, positieve manier. Zandtinten en zeeblauw brengen rust en maken de collectie geschikt voor elke dag. Het roze lijkt door de zon vervaagd, alsof het een herinnering is.

Pucci zomer 2026: L'alba - Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

De materialen en vormen zorgen voor een garderobe die makkelijk wisselt tussen stijlen. Zachte, open gebreide stukken in beige en zwart geven een bohémien gevoel. Een nette jas met een rok van netstof met pailletten zorgt voor een meer stedelijke look. Lichte kleding in halfdoorzichtig lurex jersey met goud-op-goud prints doet denken aan de glamour van Scarface. Zijden sjaals worden jurken, tops en rokken en creëren looks die ontspannen maar toch stijlvol zijn.

Pucci zomer 2026: L'alba - Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

De stoffen blijven belangrijk: goud borduurwerk op zwart en pailletten die glanzen als de zee in maanlicht maken elk stuk bijzonder.

Accessoires maken het geheel compleet. Gladiatorsandalen wikkelen zich rond zongebruinde benen, terwijl platte zomerschoenen versierd zijn met glanzende stenen. Brede riemen van leer en metaal geven vorm aan het silhouet. Sieraden zijn opgebouwd uit vormen van de prints: kettingen met meerdere hangers en opvallende ringen. De Warrior Ring en een ring met een rode steen kunnen zelfs van vingers tot tenen gedragen worden.

Pucci zomer 2026: L'alba - Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

De Pupa tas verschijnt in zacht leer met een vloeiende vorm, of als een rieten mandje met zijden details – stukken die zowel praktisch als artistiek zijn.

Pucci zomer 2026: L'alba - Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L'alba - Photo courtesy of Pucci
Pucci zomer 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Met een soundtrack die doet denken aan ravefeesten en strandparty’s nodigt L’Alba uit om even te ontsnappen. Het is niet alleen een modecollectie, maar een idee: optimisme is niet alleen een gevoel, het is iets dat je kunt dragen en meenemen in het licht van een nieuwe dag.

Voeg Adversus.nl toe aan je favorieten! :-)

Meer op ADVERSUS

De bijzondere cast voor de modeshow van Jean Paul Gaultier voor herfst winter 2026 2027

Love handles, alles over hardnekkig buikvet

MEER OP ADVERSUS.NL
Tom Ford Zomer 2026 - Photo courtesy of Tom Ford

De modecollectie van Tom Ford voor lente zomer 2026

Lacoste lente zomer 2026 - Photo courtesy of Lacoste

De modecollectie van Lacoste voor lente-zomer 2026

MM6 Maison Margiela Lente Zomer 2026 - Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

De modecollectie van MM6 Maison Margiela lente zomer 2026

Mannen kapsels 2026. Wet looks met rebelse imperfectie. Foto Charlotte Mesman

Mannen kapsels 2026. Wet looks met rebelse imperfectie

ADVERSUS is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2026

De artikelen en het beeldmateriaal op ADVERSUS zijn exclusief eigendom van ADVERSUS en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Adverteren
Cookies & Privacy
Op Trendystyle

MAGAZINE

Herenmode
Beauty
Cover models
Fitness
Auto's

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com