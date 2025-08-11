Yohji Yamamoto man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

De herencollectie van Yohji Yamamoto voor lente zomer 2026, gepresenteerd tijdens de Paris Fashion Week, overschreed de grenzen van de conventionele mode en bood een ontroerende en poëtische oproep tot bewustwording. Door elegische schoonheid te combineren met een vurige activistische geest, gebruikte de collectie elk detail — snitten, materialen, kleuren, motieven en muziek — om een wereld in crisis te weerspiegelen, terwijl er tegelijkertijd een verhaal van mededogen en introspectie werd geweven.

De silhouetten waren onmiskenbaar Yamamoto: wijd, verlengd, gedeconstrueerd en gedrapeerd. Deze vloeiende vormen verwierpen rigide conventies en bewogen zich met een stille elegantie die het gewicht van wereldwijde onrust leek te dragen, maar toch een gevoel van bevrijding uitstraalde. Gemaakt van zijde, ademende semi-transparante stoffen en zachte materialen, voelden de kledingstukken zowel delicaat als duurzaam aan, als een weerspiegeling van de kwetsbaarheid én veerkracht van de menselijke geest in roerige tijden.

Het kleurenpalet was verankerd in zwart, een sombere basis die rouw en plechtigheid opriep. Deze duisternis werd verzacht door strategische accenten van aquamarijn, wit en diepzeeblauw — tinten die deden denken aan water en lucht, en zo een verlangen naar helderheid en vernieuwing uitdrukten.

De collectie werd verrijkt met opvallende motieven: gotische glas-in-loodpatronen, met hun intrigerende spel van licht en schaduw, gaven een spirituele diepgang, terwijl maritieme beelden de wilde, ontembare schoonheid van de natuur opriepen. Poëtische en politieke uitspraken, verwerkt in de ontwerpen, maakten van de kleding krachtige expressiemiddelen die opriepen tot reflectie over de toestand van de wereld.

De PE26-herencollectie van Yohji Yamamoto was niet zomaar mode: het was een diepgaand artistiek statement. Door schoonheid, activisme en mededogen met elkaar te verweven, bood Yamamoto een visie die toeschouwers uitdaagde na te denken over hun plaats in een wereld in crisis. Dit maakte van de presentatie een aangrijpend, krachtig en onvergetelijk moment op de Paris Fashion Week.