Dior Cruise 2026: Maria Grazia Chiuri toont nieuwe collectie in haar geboortestad Rome

Maria Grazia Chiuri toont de nieuwe Dior Cruise 2026 collectie in haar geboortestad Rome. Het is ook een eerbetoon aan Mimì Pecci-Blunt.

Maria Grazia Chiuri, de creatieve baas van Dior’s damesmode, presenteerde onlangs haar nieuwe cruise collectie 2026 in Rome, haar geboorteplaats. Eerder dit jaar liet ze in Kyoto, Japan, een collectie zien die geïnspireerd was op de kimono. Dit keer koos ze voor Rome, een stad vol geschiedenis op het gebied van film, theater, mode en kunst.

De collectie is een eerbetoon aan Mimì Pecci-Blunt, een bijzondere vrouw uit de twintigste eeuw die leefde tussen Rome, Parijs en New York. Mimì was een beschermvrouw van de kunsten en richtte het Teatro della Cometa in Rome op. Chiuri liet zich inspireren door het Bal de L’Imagination, een gemaskerd bal dat Mimì vaak organiseerde. Tijdens dat bal konden gasten zich verkleden en een nieuw personage worden, waardoor de grens tussen werkelijkheid en fantasie vervaagde.

De show vond plaats in de mooie tuinen van Villa Albani Torlonia. Net als Mimì gaf Chiuri haar gasten een rol: vrouwen droegen wit, mannen zwart.

De collectie combineert oude mode- en kostuumelementen met moderne stijlen. Denk aan vesten uit de mannengarderobe, lange rokken, en fijne kanten jurken. Sommige modellen droegen een zwarte blinddoek, wat een mysterieus effect gaf. Ook waren er militaire jasjes met zwarte biezen en knopen, en korte jurken van zwart en rood fluweel als eerbetoon aan de beroemde ontwerpsters, de gezusters Fontana. Eén avondjurk was gemaakt van goudkleurig fluweel.

Net als bij een farandole, een oude Franse dans waarbij dansers samen en apart bewegen, werken de onderdelen van deze show zowel samen als los van elkaar. Wit is de hoofdkleur en wordt in veel verschillende stoffen gebruikt, van zwaar tot licht.

Met deze collectie vertelt Chiuri op haar eigen manier verhalen over Rome, vol verbeelding, poëzie en magie.

