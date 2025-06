Het thema van lichtheid, van een bries op het gezicht, is in de hele collectie te vinden, met volumineuze vormen die omarmen en beschermen, en vorm geven aan een nieuw ecosysteem

Je voelt je deel van een perfect biologisch systeem, in een eeuwige en vitale verbinding – een constante, cyclische terugkeer naar de essentie van de elementen.

Een visueel beeld, waarvan de lijnen traag meebewegen met het natuurlijke verloop van de tijd, die onverbiddelijk elk seizoen en het leven zelf markeert. Dit zijn de scheppende elementen die de inspiratie vormen voor de modecollectie van Calcaterra voor lente zomer 2025. De vier elementen – Vuur, Aarde, Water en Lucht – bepalen de vormen, volumes en het kleurenpalet: van intens rood tot het meest etherische wit.

Het natuurlijke element loopt als een rode draad door de hele collectie, in een gelaagde interpretatie van stoffen en kleuren: organza zijde, koud geverfde katoenen stoffen en fil coupé bootsen de levendige bewegingen van bladeren in de wind na, of de kleuren van intense zonsondergangen.

Zoals de dieprode jurk, met een waterval van handgevlochten zijden chiffon franjes – een van de terugkerende thema’s van het seizoen.

Het thema van lichtheid, van een bries op het gezicht, is in de hele collectie te vinden, met volumineuze vormen die omarmen en beschermen, en vorm geven aan een nieuw ecosysteem.

Een ecosysteem dat, zoals altijd in de esthetiek van Calcaterra, probeert herboren te worden, weg van de dagelijkse realiteit van onze tijd.

Zelfs de broek verliest zijn traditionele tailoring, laat zakken en naden achter zich, en verandert in een natuurlijke draperie met stoffen die als golven op het lichaam lijken te ontstaan.

Opnieuw verbinding maken met onze natuurlijke essentie is geen uitnodiging, maar een expressieve noodzaak die voelbaar is in de hele collectie: van de keuze voor exclusieve, organische stoffen tot biologische kleurstoffen en vakmanschap.

Een collectie waarin arbeid, inspanning, idee en creatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en samen schoonheid voortbrengen.