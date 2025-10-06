De modecollectie van Hermès voor lente zomer 2026 is sensueler dan we van het Franse maison gewend zijn. Het is een subtiele sensualiteit die fluistert, zacht ademt

De modecollectie van Hermès voor lente zomer 2026 is sensueler dan we van het Franse maison gewend zijn. Het is een subtiele sensualiteit die fluistert, zacht ademt. Leren ‘tuigjes’ met daaronder bandeautops accentueren op een moderne en nooit vulgaire manier de (kleine) boezems van de modellen.

Artistiek directeur Nadège Vanhee-Cybulski neemt ons mee naar het wilde zuiden van Frankrijk — de Camargue — waar vrouwen op paarden – een stokpaardje van Hermès! – door zonovergoten landschappen rijden, balancerend tussen beheersing en verlangen.

De collectie is een ode aan de ruiterwereld, een dialoog tussen huid en leer, tussen vrijheid en discipline. Vanhee-Cybulski vertaalt dit spanningsveld in silhouetten die het vrouwelijk lichaam mooi laten uitkomen, zonder dat het ooit té wordt: nauwsluitende shorts, tops met harnasdetails (tuigjes), zijden racerbacks die lichtjes over de huid glijden. Het resultaat is een sportieve, flirterige sensualiteit — verfijnd en ingetogen, precies zoals Hermès dat definieert.

Het kleurenpalet ademt de warmte van het zuiden: zandtinten, zachte neutralen, geroosterde karamels. Hier en daar een vleugje rood op zijden prints, een subtiele hint van passie onder de oppervlakte. De materialen spreken de tijdloze taal van Hermès: gewatteerde zijde, soepel suède en het kenmerkende leer, véél leer, bewerkt met de verfijnde perfectie die het huis al decennia onderscheidt.

Op de catwalk sprongen vooral de knie-lange jassen in crèmekleurig leer met rode, gewatteerde zijde in het oog, naast nieuwe zadeltassen in warme tinten en suède Birkin-tassen. Rijlaarzen van krokodillenleer verankerden de collectie in de rijke paardensporttraditie van Hermès — een herinnering dat sensualiteit hier nooit stilstaat, maar altijd beweegt, altijd leeft.

Dit seizoen verfijnt Vanhee-Cybulski opnieuw haar visie op de Hermès-vrouw: zelfverzekerd, raadselachtig, verleidelijk zonder woorden. Een garderobe vol tijdloze essentie, waarin kracht en elegantie in harmonie samenkomen. In de Camargue van Hermès is het de vrouw die het paard leidt — en de blik, onvermijdelijk, volgt haar.