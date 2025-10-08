Dior pre-fall 2025 collectie in Kyoto - Photo courtesy of Dior

Dior pre-fall 2025 collectie in Kyoto

N21 herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of N21

De modecollectie van N21 voor herfst winter 2025 2026: de strik!

Prada man herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Prada

De nieuwe herencollectie voor herfst winter 2025 van Prada

Tom Ford herfst winter 2025-2026 - Photo courtesy of Tom Ford

De nieuwe modecollectie van Tom Ford voor winter 2025 2026

Adversus | Modetrends | De modecollectie van Alexander McQueen voor lente zomer 2026

De modecollectie van Alexander McQueen voor lente zomer 2026

Er hing een koortsige spanning in de lucht toen het moment van de modeshow van Alexander McQueen voor lente zomer 2026 in Parijs zich aandiende. De onmiskenbare mix van verwachting en

Foto van auteur
ADVERSUS
Gepubliceerd
Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 - Photo courtesy of Alexander McQueen
Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 – Photo courtesy of Alexander McQueen

Er hing een koortsige spanning in de lucht toen het moment van de modeshow van Alexander McQueen voor lente zomer 2026 in Parijs zich aandiende. De onmiskenbare mix van verwachting en ontzag die door de zaal golft vlak voordat de eerste look verschijnt. Onder de creatieve leiding van Seán McGirr is McQueen een nieuwe fase van zinnelijke onrust ingegaan — een wereld waarin het oerkrachtige botst met het precieze, en waarin instinct uiteindelijk de controle overwint.

Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 - Photo courtesy of Alexander McQueen
Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 – Photo courtesy of Alexander McQueen

Te midden van de frenesie van de Paris Fashion Week ontvouwde McGirr’s show zich als een ritueel — een dialoog tussen discipline en verlangen. Geïnspireerd door de horrorfilm The Wicker Man (Robin Hardy, 1973) analyseerde McGirr voor deze nieuwe zomercollectie de spanning tussen het ordelijke uniform en de wilde natuur, waarbij de huiscodes door een moderne, vurige lens werden heruitgevonden.

De legendarische scherpte van McQueen bleef behouden, maar de grenzen vervaagden. Officiersjassen, ooit symbolen van strengheid, kregen een losse twist — met verplaatste zakken en verzacht door subversieve snits. Bustierjurken gebruikten uniformstoffen, maar kregen nieuwe, vrouwelijke vormen. Het was McQueen-tailoring op zijn stoutmoedigst: streng en rauw tegelijk, sculpturaal en stedelijk.

Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 - Photo courtesy of Alexander McQueen
Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 – Photo courtesy of Alexander McQueen

Er hing een onmiskenbare lichamelijkheid in de collectie — kleding die leek te bewegen met verlangen. Overhemden en popeline jurken werden strak getrokken, terwijl rokken en broeken laag op de heup vielen, een herinterpretatie van McQueens beruchte “bumster”, nu met een glanzende verstelbare gesp. McGirr’s vrouwen waren noch ingetogen, noch verlegen. Korsetten werden bevrijd van traditie — niet om het lichaam te dwingen, maar om zijn ritme te volgen, in jacquardjurken en laarzen die glansden onder het licht.

Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 - Photo courtesy of Alexander McQueen
Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 – Photo courtesy of Alexander McQueen

Naarmate de show vorderde, werd de sfeer intenser, bijna instinctief. De natuur, eerst beteugeld, begon te bloeien — of te branden. Abstracte insectenprints zweefden over parachutezijden jurken; andere leken verschroeid, met gespoten dégradés die vervaagden tot vonken van pailletten en vurige versieringen. Lagen van chiffon vloeiden in vlammende slierten, als adem die oplichtte. Het was McQueen-drama in zijn meest elementaire vorm — een schoonheid op de rand van verwoesting.

De stoffen belichaamden tegenstellingen: scherp gesneden wol-mohair-hopsack werd gecombineerd met bedrukt leer en metalen kettingmail, verzacht door fijne bloemjacquards en zonovergoten zijde habotai. Elke look balanceerde strengheid en zachtheid en stelde de centrale vraag: wat gebeurt er wanneer instinct het wint van de orde?

Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 - Photo courtesy of Alexander McQueen
Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 – Photo courtesy of Alexander McQueen

De accessoires ademden diezelfde dubbele energie. De Manta-tas — een herinterpretatie van het archiefmodel De Manta — werd geshowd met korsetveters, franjes. Schoenen brachten de hoornvormige hak uit 2003 terug, toegepast op muiltjes, laarzen en sandalen in gevormd leer en bloemjacquard. Sieraden haalden hun kracht uit folklore: schaar-, insecten- en wensbeenbedels schitterden als talismannen.

Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 - Photo courtesy of Alexander McQueen
Alexander McQueen Lente/Zomer 2026 – Photo courtesy of Alexander McQueen

Aan het einde van de show, toen de lichten doofden, leek het publiek opgelucht adem te halen. McGirr’s modecollectie voor lente zomer 2026 draaide niet om kiezen tussen beheersing en rebellie, maar om leven in de verfijnde spanning ertussen. Een collectie die draait om de vraag: wat is er nodig om dat oerinstinct op te wekken en eraan toe te geven?Bij Alexander McQueen ligt het antwoord — zoals altijd — ergens tussen gevaar en verlangen, instinct en intellect, natuur en het sublieme.

Meer op ADVERSUS

De modecollectie van Hermès voor lente zomer 2026

MEER OP ADVERSUS.NL
AMI herfst winter 2025 2026 collectie - Photo courtesy of AMI

De modecollectie van Ami voor herfst winter 2025 2026. Alledaagse elegantie

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement. Photo courtesy of Fendi

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement

Modellen en street style - Photo ADVERSUS

Streetstyle winter 2025. De comeback van de rafelige jeans

Paul Smith herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Paul Smith

De herencollectie van Paul Smith voor herfst winter 2025

ADVERSUS is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op ADVERSUS zijn exclusief eigendom van ADVERSUS en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Adverteren
Cookies & Privacy
Op Trendystyle

MAGAZINE

Herenmode
Beauty
Cover models
Fitness
Auto's

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com