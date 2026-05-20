Centraal in de collectie staat de stijl die Burton sinds haar komst naar Givenchy heeft ontwikkeld: snit, tailoring en silhouet. Dit seizoen worden die basisregels echter omgedraaid

Givenchy herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

“Hoe kunnen we onszelf terugvinden in de wereld waarin we leven?” Met die vraag opent Sarah Burton een nieuw hoofdstuk voor Givenchy, waarin reflectie, instinct en de veranderende kracht van moderne vrouwelijkheid centraal staan. Haar derde ready-to-wear show voor vrouwen bij het Franse modehuis is niet alleen een studie van silhouetten en vakmanschap, maar ook een zoektocht naar identiteit – naar de vele manieren waarop vrouwen hun leven leven terwijl ze volledig zichzelf blijven.

Centraal in de collectie staat de stijl die Burton sinds haar komst naar Givenchy heeft ontwikkeld: snit, tailoring en silhouet. Dit seizoen worden die basisregels echter omgedraaid. Vormen veranderen onverwacht, alsof ze midden in een beweging zijn vastgelegd, en tonen de spontane creatieve uitwisseling tussen het atelier en de vrouw die de kleding draagt.

Givenchy herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Deze nieuwe modecollectie voor winter 2026 beweegt zich moeiteloos tussen discipline en vrijheid. Strakke tailoring voelt scherp en gecontroleerd aan, terwijl draperieën juist zacht en sensueel bewegen. Samen creëren deze tegenstellingen een garderobe die levendig aanvoelt en perfect de gelaagde realiteit van moderne vrouwelijkheid weerspiegelt.

Givenchy herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Tegelijkertijd is de hele show ook artistiek. Schilderachtige motieven en sculpturale vormen verwijzen naar de esthetiek van de grote meesters uit Noord-Europa en geven de collectie diepte, drama en stille intensiteit. Een zware mantel van duchesse satijn valt in rijke plooien rond het lichaam en trekt de aandacht door zijn geraffineerde elegantie. Tegelijk brengen rafelige avondjurken met bloemenprints beweging en kwetsbaarheid, waardoor romantiek en rauwheid samenkomen.

Givenchy herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

De dialoog tussen structuur en spontaniteit gaat verder in de accessoires en styling. De hoofddeksels van Stephen Jones veranderen eenvoud in iets opvallend expressiefs. “Dit is de meest natuurlijke manier om het haar te bedekken. Je hebt alleen een T-shirt nodig. Eén twist. Maar het moet wel de juiste zijn, met de juiste twist,” zegt hij zelf. Het gebaar voelt instinctief maar tegelijk bewust aan en maakt van een alledaags object een intieme vorm van zelfexpressie.

Givenchy herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Deze collectie van Givenchy is als een spiegel met vele facetten. Burton toont vrouwelijkheid niet als één vast idee, maar als iets complex, emotioneel, sculpturaal en voortdurend in beweging. De overgang van strenge tailoring naar sensuele draperieën weerspiegelt de tegenstellingen die vrouwen elke dag ervaren – kracht en kwetsbaarheid, precisie en zachtheid, zelfvertrouwen en introspectie.

Givenchy herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

De collectie is ook intiem. Zelfs in de meest sculpturale ontwerpen blijven de kledingstukken dicht bij de vrouw die ze draagt. Het gedrapeerde satijn, de fragiele bloemen, de gedraaide hoofddeksels – alles voelt persoonlijk aan, alsof het rechtstreeks in gesprek staat met het lichaam zelf.

Givenchy herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Met haar modecollectie voor herfst winter 2026 voor Givenchy presenteert Sarah Burton meer dan alleen een collectie. Ze creëert een weerspiegeling van moderne vrouwelijkheid in al haar nuances en contrasten. Via tailoring, draperieën en sculpturale schoonheid stelt ze een eenvoudige maar belangrijke vraag: hoe vinden vrouwen vandaag zichzelf terug in de wereld? Haar antwoord is niet streng of eenduidig. Het leeft juist in expressie, individualiteit en de stille kracht van volledig jezelf worden.