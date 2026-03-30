Heren, de mannenkapsels voor 2026 zijn langer en imperfect! Model bij Celine herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

Vind jij dat je fade weer even bijgewerkt moet worden? Sta je op het punt een afspraak bij je kapper te maken? Wacht er even mee, want de mannenkapsels voor 2026 zijn: langer, doorleefd, uitgegroeid.

Eerst zagen we van die hipsterkapsels met perfect gegroomde vormen en lijnen, toen kwam de Edgar cut die we nog steeds volop in het straatbeeld zien. Maar als je naar de catwalk kijkt, dan is er een trend naar langere en doorleefde coupes die gewild imperfect zijn. Zelfs de wet looks die voorheen strak en precies waren, krijgen op de catwalks een meer lived-in vibe. Alles draait om gecontroleerde nonchalance of bewuste imperfectie.

Van strak naar organisch

Wat gaat er precies veranderen? De overgangen tussen de lengteverschillen worden zachter, scheidingen worden minder scherp en pony’s of lokken zijn messy of shaggy. Zelfs de klassieke crew cut krijgt een update met meer textuur en minder strakke lijnen. Je kapper zal dan ook steeds vaker naar de schaar grijpen. Schaartechnieken als scissor-over-comb worden vaker toegepast, al dan niet in combinatie met de tondeuse.

Het fijne van deze kapsels met zachtere lijnen en minder scherpe lengteovergangen is dat je haar lekker mag uitgroeien. Soms wordt je coupe er zelfs (nog) beter van. Want de trend is: haar dat natuurlijk valt, met elke stap meebeweegt en mooi uitgroeit.

Imperfecte haarstyling

Langere mannenkapsels voor 2026. Photo courtesy of Hermès SS 2026

Niet alleen je haarcoupe mag losser zijn, met lange lagen en veel volume, ook je haarstyling hoeft niet meer perfect te zijn. De haartjes hoeven niet meer allemaal op hun plek te liggen. Ook hier gaat het om ‘gecontroleerde imperfectie’, ofwel een bewuste keuze voor een niet-perfect gestylede coupe waarbij je haar z’n natuurlijke gang mag gaan. Dit soort hair looks zien we volop op de catwalks voor zomer 2026 en ook herfst/winter 2026-2027.

Langere mannenkapsels voor 2026. Photo courtesy of Dior SS 2026

Hoe style je je haar (imperfect)?

Zo style je je (imperfecte) haarsnit:

• Werk met een matte clay, paste of sea salt spray

• Breng het product aan met je vingers voor een losse, natuurlijke finish (je moet je vingers door je haar kunnen halen en de wind moet ermee kunnen spelen)

• Laat het haar bij voorkeur aan de lucht drogen

Onthoud: in de mannenkapsels voor 2026 draait het om vrijheid in plaats van perfectie.