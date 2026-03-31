My point of view: de modellen off duty bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Stella Hanan. My point of view: de modellen bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Parijs, maart 2026. Het applaus galmt nog na in de Garde Républicaine terwijl de laatste look backstage verdwijnt. Maar voor wie, zoals wij, gespecialiseerd is in model streetstyle, begint de echte show nu pas. Enkele minuten na het einde van de show gaan de poorten open en barst de eerste golf modellen naar buiten als een gecontroleerde explosie. Dit zijn de “motorcycle models”. Het zijn niet per se de bekendste of belangrijkste topmodellen, maar die modellen die geboekt zijn voor de volgende show en zo snel mogelijk daarheen moeten.

Dana Smith. My point of view: de modellen bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Ze komen naar buiten, nog half in hun rol, en zoeken naastig, soms zelfs wanhopig, naar de motorrijder met hun naam. Een moment van herkenning, een korte sprint, helm op – en ze zijn weg, opgeslokt door het Parijse verkeer.

Ook voor de model style fotografen is dit een spannend moment. Het is de kunst om zo snel mogelijk toch nog even een plaatje van deze modellen te schieten. Soms is het bijna vechten om bij de modellen te komen. Ellebogen die elkaar raken, het perfecte off-duty moment duurt vaak slechts enkele seconden.

Alex Shibaeva. My point of view: de modellen bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Sommige modellen zijn zelfs als ze haast hebben nog vriendelijk – een halve glimlach, een blik over de schouder naar de camera. Anderen (gelukkig niet veel) reageren niet op het roepen van hun naam en rennen met afgewend gezicht weg. Soms verandert de sfeer van onverschillig naar iets kouders, bijna vijandig.

América González. My point of view: de modellen bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Wie al bijna drie decennia modeweken volgt, weet hoe vluchtig een modellen carrière kan zijn. Scroll vijf seizoenen terug en je ziet gezichten die ooit elke catwalk domineerden, en nu stilletjes posten vanuit hun woonplaats en hun gloriejaren op Instagram archiveren. Het topmodel van vandaag kan zo makkelijk het “wat is er met haar gebeurd…?” van morgen worden – een nuchtere herinnering aan hoe snel de aandacht naar een nieuw gezicht gaat.

Beauïse Genç. My point of view: de modellen bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Zodra de motorbrigade verdwenen is, wordt het rustiger bij de backstage uitgang. De stemming wordt lichter en positiever. De tweede golf modellen komt naar buiten in een langzamer tempo, nog steeds vol energie van de show, maar wel meer bereid om even te poseren. Ze stoppen. Ze praten. Ze genieten van de aandacht. Ze draaien. Ze lachen naar de camera. Dit is het moment van de models-off duty shoots dat wij het meest waarderen.

Op deze pagina zie je een aantal van deze momenten, vastgelegd tijdens de exit van de modellen, met enkele van de opvallendste gezichten van het seizoen. Stella Hanan geeft die stille, zelfverzekerde blik waar editors dol op zijn. América González is dit keer verrassend geduldig en beschikbaar.

Tanya Churbanova. My point of view: de modellen bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Dana Smith, altijd een beetje afstandelijk maar beleefd, stopt en doet ons een paar foto’s cadeau. Elina Gunawardena, Tanya Churbanova, Beauïse Genç en Alex Shibaeva creëren elk hun eigen moment – soms speels, soms koel en elegant, maar altijd helemaal zichzelf.

Elina Gunawardena. My point of view: de modellen bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Voor wie seizoen na seizoen modelstijl (models off-duty) fotografeert, voelt deze backstage exit bijna als routine. Maar voor het grote publiek biedt het een zeldzame en eerlijke blik achter de schermen: de daling van de adrenaline, de kleine menselijke scheurtjes in het pantser van topmodel en de onverwachte openheid die vaak volgt na de chaos.

Gertrud Rose. My point of view: de modellen bij Hermès voor herfst winter 2026 2027

Deze spontane beelden – fragmenten van de overgang van catwalk naar werkelijkheid – zullen later trendrapporten illustreren: hoe een sjaal wordt geknoopt, hoe een tas wordt gedragen, hoe een jas valt wanneer niemand de beweging regisseert. Model style, precies. Ze worden een bron van inspiratie juist omdat ze zo authentiek aanvoelen.