De nieuwe herencollectie van Louis Vuitton voor lente zomer 2026 belicht de invloed van de moderne Indiase klederdracht op de hedendaagse wereldwijde garderobe, en weerspiegelt dit in het dandysme dat centraal staat in het Studio Homme deel van de collectie. In een scenografische dialoog met Studio Mumbai – de architecturale visionairs die Indiase traditie en moderniteit verenigen – wordt het voorstel doordrenkt van de zintuiglijke sferen van India. Deze indrukken inspireren creatief directeur herenmode Pharrell Williams tot een reflectie op de veelzijdige gevoeligheden van de hedendaagse Indiase kledingcultuur: stoffen, snitten, kleuren en vakmanschap die worden gevormd door de verbinding met de stad, de natuur en de levenskracht van de zon. De geestverruimende instincten van Louis Vuitton – een huis van reizen – activeren het idee van een mondiale gemeenschap, verbonden door waardering voor onderscheidingsvermogen, savoir-faire en verkenning, kernwaarden van het huis.

Het decor, gecreëerd door Studio Mumbai, is opgevat als een levensgroot bordspel van Snakes and Ladders (slangen en ladders). Dit Indiase spel – dat zijn oorsprong vindt in de tweede eeuw als een mandala – daagt spelers uit om via ladders naar het eindpunt te klimmen en slangen te vermijden. Als metafoor voor mogelijkheden weerspiegelt het spel ideeën van kans, verantwoordelijkheid en ontwikkeling – waarden die ook terugkomen in Pharrell Williams’ filosofie bij Louis Vuitton.

De show heeft het Centre Pompidou als achtergrond – het Parijse centrum van culturele verlichting dat onlangs sloot voor een vijfjarige renovatie – en werd ontworpen door architect Bijoy Jain van Studio Mumbai. Zijn samensmelting van Indiase traditie en moderniteit is gebaseerd op een diep respect voor de relatie tussen mens en natuur. Het decor is van hout gemaakt en met de hand beschilderd, waardoor publiek en modellen transformeren tot spelers in een reusachtig Snakes and Ladders spel.

Onder de warme zon krijgt het dandysme van Studio Homme een nieuwe gevoeligheid. Kledingstukken en accessoires die verbeelding oproepen van weer en slijtage krijgen een tastbaar, gedragen karakter dat zich uit in een elegante nonchalance. Zijde, leer en fijne wol lijken zonverbleekt; kasjmier gemengd met zijde, lama of vicuña wordt behandeld om ruw te lijken. Ruiten uit de dandy-garderobe verschijnen in innovatieve vormen – van metaaldraad tot bouclé en chenille – en als prints op denim. Elegante ruiten sieren lichte outerwear en sportkleding. Strepen – het symbool van zowel pyjama’s als maatpakken – domineren werkkleding en performancewear, en verschijnen als handgeschilderde grafische accenten op accessoires.

De collectie is volledig uitgevoerd in kleur en wittinten en vervangt de klassieke mannenkleuren met paletten die doen denken aan de natuur en stadsgezichten van India. Een dandy-achtig paars indigo – een mengsel van marine en violet – vervangt zwart, terwijl lichtbeige het nieuwe camel wordt. De manier waarop textiel reageert op kleurstoffen vormt een organisch kleurenpalet. De verblekende werking van zonlicht vormt kleurgradaties die lijken op door de zon gebleekte tinten: van vurige bordeaux en oranje tot stoffige pastels en verweerde wittinten. Een bruine denimwassing, geïnspireerd op koffiebonen, wordt voorgesteld als alternatief voor de klassieke indigowassing: geweven in plaats van geverfd, zodat witte draden na verloop van tijd zichtbaar worden. Deze denim wordt afgewerkt met goudkleurige vintage details en leren VVN-lussen, verwijzend naar de koffermakerstraditie van Louis Vuitton.

Voor het eerst maakt het patroon dat Louis Vuitton voor The Darjeeling Limited creëerde, deel uit van een collectie. Oorspronkelijk exclusief ontworpen voor de film uit 2007 – die zich afspeelt in India – en gedrukt op elf stuks bagage in het verhaal, bestaat het motief uit een wandtapijt van flora en fauna van verschillende continenten: cheeta’s, olifanten, gazellen, giraffen, neushoorns, zebra’s en palmbomen op een semi-bruine leren achtergrond. Het verschijnt als borduursel op gestreepte hemden en shorts, denim sets, elegante ruitenpakken en breigoed, als fil-coupé in maatwerk en overhemden, en als handborduursel op een kasjmier jas en overshirt. Het siert ook accessoires van plantaardig gelooid leer, met witte reiscodes zoals in de film, en een L.V.M.-logo (Louis Vuitton Malletier) in plaats van de initialen van de personages.

Een natuurlijke relatie met maatwerk, typisch voor stedelijke omgevingen in India, inspireert de realistisch gedreven dandy-silhouet van de collectie. Zacht, nonchalant maatwerk straalt een geleefde elegantie uit, versterkt door hoe de kleding gedragen wordt. Door het combineren van verschillende patronen en stoffen, en het lichtjes over elkaar dragen van jasjes, gilets, hemden en broeken of shorts – soms in ultralichte materialen – ontstaat een intuïtieve benadering van verfijnde klederdracht. Van klassiek maatwerk tot bergsport items: silhouetten balanceren tussen tailoring en sportkleding en creëren informele maar uiterst verfijnde looks.

Het idee van “glamping” – glamourous camping – loopt als een draad door het Studio Homme en verheft alledaagse kledingstukken. Door India’s noordelijke ligging nabij de Himalaya, is bergbeklimmen verankerd in de natuur- en sportcultuur. Als knipoog naar deze klimcultuur dringen kleding en accessoires uit de hike-wereld het silhouet binnen. Shell-jacks, verfijnde fleece-blousons en wandelschoenen krijgen een dandy-interpretatie met erfgoedpatronen en luxueuze afwerkingen.

Zachtheid is een terugkerend thema in het werk van Pharrell Williams bij Louis Vuitton. Dit komt tot uiting in iconen zoals de Speedy P9 en de LV BUTTERSOFT sneaker, vervaardigd uit het soepelste leer – beide opnieuw gepresenteerd met het LV x The Darjeeling Limited motief. Deze sensatie loopt door in uitzonderlijke leersoorten en exotische materialen, waaronder een nieuwe lijn Louis Vuitton Malletier tassen, blousons en flight jackets. In textiel versterken luchtige snitten en superfijne stoffen het gevoel, terwijl trompe-l’oeil kledingstukken grover lijken dan ze zijn, en uitnodigen tot aanraken.

Alledaagse kleding uit de outdoor- en sportwereld wordt verrijkt met het vakmanschap van Louis Vuitton. De capuchons van jassen zijn volledig met stenen bezet, kragen met kant geborduurd, en breisels voorzien van microborduursels in reliëf. Een jasje in ruitpatroon is volledig geweven uit metaalgaren – als een draagbaar juweel.

Straatnaamborden en handgeschilderde typografie uit India inspireren de grafische elementen. Een verweerd, handgeschilderd letterlogo – oorspronkelijk op het dak van 2 rue du Pont Neuf aangebracht – toont “Louis Vuitton Malletier Paris 75001 Since 1854”. Het verschijnt op een omkeerbare regenjas in print en als handborduursel op maatwerk. In archiefstijlen van Vuitton-bagage inspireert dit gevoel een breed, handgeschilderd streepmotief dat lijkt vervaagd door reizen en weer: toegepast op Speedy P9-tassen en krokodillenriemen. Ook het seizoensgebonden Stamp Monogram roept dat gevoel op.

Tassen dragen de sporen van tijd en geschiedenis. De LV x The Darjeeling Limited modellen vertonen het iconische patroon, geprint en in reliëf op semi-bruine plantaardige leersoorten, op Damier canvas, en als borduursel op denim of canvas. Malletier-tassen zijn gemaakt van zijdezacht, soepel kalfsleer, met onder meer de nieuwe Needle-tas en een heruitgave van de Nil-tas. Monogram Pigment-tassen hebben vervaagde kleuren, terwijl Deep Dye-modellen bestaan uit denims die kleurgedompeld zijn. Packaging bags in effen kleuren of Damier van overgebleven leer bevatten o.a. de nieuwe Takeaway messenger. Koffers verschijnen in paars acryl of leren versies bezet met stenen en parels – geïnspireerd op antieke koffers van Gaston-Louis Vuitton.

Uitzonderlijke tassen demonstreren hoogstaand vakmanschap. Speedy P9’s zijn voorzien van geschilderde strepen, Monogram-borduurwerk in levendige tinten of goudgaren op leer. Ze verschijnen ook in struisvogel, in groen Sahara-krokodil, sjaalprints met 3D Monogram-elementen, en als wandtapijtweefsel met dierenborduursels. De Nil M is verkrijgbaar in zijdezacht struisvogel, de Steamer Workwear in soepel blauw krokodil, en een Mini Shopper in Sahara-krokodil bezet met edelstenen. Een schaakset in marmer en hardsteen bevat metalen schaakstukken met parelinleg. Heuptassen en draagbare koffers zijn versierd met edelstenen en parels.

Schoenen zien eruit alsof ze door zon en tijd zijn verweerd. De LV Jazz, een uiterst dunne, asymmetrische schoen zonder links of rechts, is er als veterschoen en derby-loafer in leer, suède en struisvogel, in pasteltinten, goud, bruin en zwart. De LV Tilted, een suède skate-schoen met Damier-zool, komt in nieuwe kleuren en met edelsteen-details. De LV Flip is een volumineuze slipper in donker leer, pastel-suède en krokodil in tan, blauw of wit. De LV Bubble verschijnt als derby met stenen, of als hikingschoen in bruin of beige leer. De LV Yeti enkellaars komt in suède in goud en bruin. Het Darjeeling Limited motief siert sneakers, hikingschoenen en loafers.

Accessoires volgen de seizoensthema’s. Mutsen komen in Monogram met tijdssporen, gestreepte chenille en bouclé alsof handgeschilderd. ¾-mutsen zijn van gevilt wol. Petten lijken verbleekt door de zon of zijn open gescheurd. Kabelsokken hebben kristallen, wandelsokken Monogram-kant. Zijde sjaals tonen Snakes and Ladders, Damier-schaken, en Parijs-taferelen (ook op een jas in draadborduurwerk). Een kasjmier-zijden bandana toont handgetekende strepen en Darjeeling motieven. Stropdassen met strepen verwijzen naar cricketkleding. Riemen met omkeerbare gespen zijn van verouderd leer en metaal. De LV Frog-gesp doet denken aan ‘frog closures’ van trunks; kettingriemen zijn versierd met halfedelstenen.

Armbanden bevatten edelstenen zoals zwarte onyx, howliet, amethist en tijgeroog. Bangle-armbanden en enkelbandjes in antiekgoud. Kegelvormige en micro kralen sieren kettingen en armbanden, ook als ringen. Zilveren kettingen en armbanden met logo en Monogram-bloemen hebben guilloché gravures voor een rijk effect.

De collectie introduceert de LV Heritage-lijn, doordrenkt met de thema’s tijd en reizen. Zonnebrillen hebben metalen hoeken als trunks, met frameloze bovenkanten voor lichtheid. Piloten-, rechthoekige en maskerframes komen in een caleidoscoop aan zonverbleekte tinten. Metaalmodellen hebben driedimensionale, gesculpteerde pootjes.