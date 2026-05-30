De modecollectie van Genny voor herfst winter 2026 2027 combineert scherpe tailoring met sculpturale bloemen, zachte details en moderne elegantie.

Genny herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

De modecollectie van Genny voor herfst winter 2026 2027 staat in het teken van het contrast tussen strakke elegantie en natuurlijke vormen. De collectie laat zien hoe discipline en creativiteit naast elkaar kunnen bestaan. Strakke lijnen en perfecte tailoring worden gecombineerd met bloemen die bijna gebeeldhouwd lijken. Zo ontstaat een stijl die zowel scherp als vrouwelijk aanvoelt.

Een moderne kijk op dandyisme

De inspiratie voor de collectie komt uit de Franse modeperiode van eind 18e eeuw, toen de groep Les Incroyables et les Merveilleuses bekend werd om hun opvallende en elegante kledingstijl. Zij volgden strenge kledingregels en creëerden daarmee de basis voor het dandyisme: een stijl waarin perfectie, elegantie en persoonlijkheid centraal staan.

Genny herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Genny vertaalt deze historische inspiratie naar een moderne en vrouwelijke garderobe.

De mannenmode opnieuw geïnterpreteerd

Klassieke elementen uit de mannenmode spelen een belangrijke rol in deze damescollectie van het Italiaanse maison. Denk aan scherp gesneden blazers, gilets, perfect gesneden pantalons en overhemden met hoge kragen. Alles is zorgvuldig ontworpen en straalt controle en verfijning uit.

Toch voelt de collectie nooit streng of afstandelijk aan. Vanuit de strakke tailoring ontstaan juist zachte, sculpturale bloemen. Niet als simpele prints, maar als driedimensionale vormen die kledingstukken een artistieke uitstraling geven.

Genny herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Bloemblaadjes veranderen in volumineuze rokken die doen denken aan architectuur uit de natuur. Het bovenlichaam is strak en elegant afgekleed, terwijl de onderkant meer beweging en vrijheid krijgt. Dat contrast maakt de collectie spannend en levendig.

Strikken, ruches en veren als statement

Details spelen een belangrijke rol binnen de collectie. Strikken worden gebruikt als verfijnde sluitingen op witte overhemden of als opvallend accent op smokingjasjes. Ruches vervangen klassieke revers en geven lange jasjes en broekpakken een zachtere uitstraling.

Genny herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Ook veren krijgen een rol. Ze zorgen voor beweging en lichtheid. Op topjes en mantels creëren ze een mooi contrast met de strakke tailoring. Zo ontstaat balans tussen structuur en zachtheid.

Een kleurenpalet geïnspireerd op bloemen

Zwart vormt de basis van de collectie en straalt kracht en elegantie uit. Daarnaast zorgen ivoor, fel fuchsia, zacht lila en lichtgeel voor een frisse en vrouwelijke touch. De kleuren doen denken aan een abstracte bloementuin.

Genny herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Ook dierenprints komen terug, maar op een geraffineerde manier. Ze verschijnen als zachte schaduwen in de stoffen en blijven verfijnd in plaats van opvallend.

Grote strikken op hemden en jurken doorbreken de strakke lijnen van de tailoring. Daardoor krijgt de collectie een speelse, artistieke uitstraling.

Platte schoenen en moderne elegantie

Genny herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

De modellen dragen slippers en loafers, wat de looks minder formeel maakt. Het contrast tussen de strakke bovenkant en de ontspannen schoenen zorgt voor een moderne uitstraling.

Genny herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

De Genny-vrouw straalt zelfvertrouwen uit zonder overdreven glamour. Ze beweegt zich met gemak en elegantie, krachtig maar nooit geforceerd.