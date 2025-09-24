De modecollectie van Iceberg voor lente zomer 2026: urban attitude, Italian soul

Acne Studios herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Acne Studios

Er waait een frisse, nonchalante bries door de stad – en ICEBERG pakt haar perfect op. Het label presenteert een modecollectie voor lente zomer 2026 die niet schreeuwerig is

Iceberg lente zomer 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg lente zomer 2026 – Photo courtesy of Iceberg

Er waait een frisse, nonchalante bries door de stad – en ICEBERG pakt haar perfect op. Het label presenteert een modecollectie voor lente zomer 2026 die niet schreeuwerig iss, maar spreekt met zelfverzekerde kalmte. Dit is mode die zich moeiteloos door het stadsleven beweegt, een garderobe die vrijheid ademt. Urban sportswear ontmoet Italiaanse flair, met een scherp Engels randje – alsof Britpop een Italiaanse herinterpretatie heeft gekregen.

Creative director James Long vat het gevoel van het seizoen kernachtig samen: “Ik hou van de vrijheid van Iceberg. Die sportswear-attitude zit diep in het DNA van het merk, en ook in mijn eigen creatieve achtergrond. Dat is het gevoel van deze collectie: een Italiaanse sportieve mindset vermengd met een Engels perspectief. Het is scherp, speels, en honderd procent Iceberg.”

Iceberg lente zomer 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg lente zomer 2026 – Photo courtesy of Iceberg

Die visie vertaalt zich in een krachtige, elegante garderobe. Bomberjacks van leer met rits tekenen cleane lijnen rond het lichaam en worden gecombineerd met losjes geknoopte sjaaltjes voor een chique touch. De geplooide broeken met ceintuur ogen relaxed, maar zijn strak gesneden – een subtiel spel tussen structuur en beweging.

De check linnen trenchcoat – met raglanmouwen en een oversized geribde kraag – brengt een vleugje dandy, terwijl crème nylon bombers spelen met contrast: navy voeringen en mouwen van ribgebreid materiaal geven gelaagdheid aan het silhouet. De parka, eveneens in crème, verbergt typische sportswear-details aan de binnenzijde, waaronder verrassende marineblauwe accenten.

Iceberg lente zomer 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg lente zomer 2026 – Photo courtesy of Iceberg

Gebreide kledingstukken vormen het kloppende hart van de collectie. Slim-fit polo’s met contrasterende kragen, fijne gebreide jurken met diagonale details die zich openen net onder de heup – gedragen over transparante lagen van chiffon – creëren een sensuele, gelaagde look.

Iceberg lente zomer 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg lente zomer 2026 – Photo courtesy of Iceberg

Leer wordt hier speels en onverwacht. Minirokken met asymmetrisch geplooide panelen, leren blazers gecombineerd met kokerrokken met een split van achteren – sterk en vrouwelijk. Ruches zorgen voor ritme en beweging: wikkeljurken met getailleerde taille worden beweeglijk dankzij cirkelvormige ruches op de heup, terwijl popeline minirokken strak rond het lichaam draaien, in contrast met een slank afkledende single-breasted blazer.

Iceberg lente zomer 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg lente zomer 2026 – Photo courtesy of Iceberg

De meest expressieve knitwear speelt met kleur en textuur. Zip-up truien met geel-groene kabelstrepen op jersey, geribde maxi-jurken met een diepe, gevlochten V-hals, Iceberg ten voeten uit. Gestreepte overhemden met sportieve schouderpanelen worden dubbel gedragen, een stijlvol knikje naar het layered dressing principe. Broeken met dubbele plooi krijgen volume – gecontroleerd, gestileerd, klaar om gecombineerd te worden.

Iceberg lente zomer 2026 - Photo courtesy of Iceberg
Iceberg lente zomer 2026 – Photo courtesy of Iceberg

En dan de schoenen: flip-flops met dubbele band worden heruitgevonden – met hak of plat, always fashion-first. Sommige modellen dragen sneakers en houden hakken in de hand, een knipoog naar de veelzijdigheid van deze urban-ready collectie. Zachte, praktische messenger bags volgen het ritme van de stad, terwijl oversized zonnebrillen met de iconische ‘I’ op de brug het geheel afronden met een grafisch statement.

De nieuwe modecollectie van lente zomer 2026 is een ode aan vrijheid, identiteit en beweging. Een garderobe om in te leven, te combineren, te herontdekken. Altijd in beweging – net als de vrouw die haar draagt.

