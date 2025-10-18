De modecollectie van Valentino voor lente zomer 2026, sinds 2024 onder de creatieve leiding van de Italiaan Alessandro Michele, is in een paar woorden

Valentino lente zomer 2026 – Photo courtesy of Valentino

De modecollectie van Valentino voor lente zomer 2026, sinds 2024 onder de creatieve leiding van de Italiaan Alessandro Michele, is in een paar woorden: een oefening in ingehouden elegantie. Vintage invloeden uit de jaren ’70 en ’80 zijn verweven met een beheerste vorm van glamour, die de nadruk legt op draagbaarheid in het dagelijks leven. De modecollectie laat zich lezen als een praktische fantasie – kledingstukken die spelen met dramatiek via borduursels en versieringen, maar toch stevig verankerd blijven in de realiteit, klaar om zonder aarzeling gedragen te worden.

Valentino lente zomer 2026 – Photo courtesy of Valentino

Een essentiële formule, tot het uiterste vereenvoudigd: combinaties van blouse en broek, of blouse en kokerrok, eenvoudig en gemakkelijk te combineren. De silhouetten zijn geraffineerd en puur – doordachte, draagbare vormen met kleine maar bewuste variaties die basics omzetten in stille elegantie.

De avondmode koos voor eenzijdig drama in plaats van overdreven schittering. De jurken spelen met asymmetrische draperieën en smokingdetails: overtuigende, op maat gemaakte constructies zonder te vervallen in overdadige pailletten.

Valentino lente zomer 2026 – Photo courtesy of Valentino

Een revival van de jaren ’70-fantasie slingert door de collectie, verzacht voor het hedendaagse leven. Tops met strikken, jurken met rouches, gestreepte pakken en gedrapeerde blouses ademen een retro-glamour, maar worden draagbaar dankzij vloeiende, soepele silhouetten. De kleding voor overdag is – met enig voorbehoud – geschikt voor de werkvloer: zandlopervormige blazers, knielange rokken en tops die professionaliteit combineren met een vleugje theater.

Valentino lente zomer 2026 – Photo courtesy of Valentino

De accessoires zijn maximalistisch en uitgesproken: oversized stoffen bloemenspeldjes, monumentale vlinderkettingen, chandelier-oorbellen die de schouders raken, chunky leren handtassen met stijve handvatten en kleine clutches – elk accessoire een statement dat het aankleden verheft van dagelijks gebaar tot daad van expressie.

Valentino lente zomer 2026 – Photo courtesy of Valentino

Materialen en afwerkingen versterken de dubbele persoonlijkheid van de show. Chiffon en georgette brengen luchtigheid in blouses en rokken; fluweel en suède voegen en zachte touch en diepte toe aan de kleding voor overdag; satijn geeft glans en structuur aan broeken en details; zijde maakt gedrapeerde jurken zwierig. Transparante capes en sleepjes creëren etherische lagen; geplooide en geborduurde stoffen geven dimensie en ambachtelijke verfijning. Pailletten en glinsteringen worden spaarzaam gebruikt, voor een ingetogen glans voor de avond, terwijl leer triomfeert voor de accessoires.

Valentino lente zomer 2026 – Photo courtesy of Valentino

De kleuren vormen een levendige dialoog tussen retro-durf en terughoudendheid: chartreusegroen botst met pauwblauw en kobaltblauw (zoals een pauwblauwe blouse gecombineerd met chartreuse broek), terwijl juweeltinten – saffier, robijnrood, smaragd en koninklijk purper – schitteren naast pastels en neutrale tonen als kauwgomroze, babyblauw, mosterdgeel, sprankelend grijs, zwart en wit.

Al met al wordt in deze modecollectie van Valentino voor lente zomer 2026 het aankleden een daad van fantasie: extreme versieringen en borduursels zijn aanwezig, maar met een zachte, verfijnde hand toegepast. Het resultaat is mode die flexibel én draagbaar is – een viering van glamour die bedoeld is om geleefd te worden, niet enkel bewonderd.