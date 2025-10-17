Binnen de legendarische muren van Palazzo Acerbi, een zeventiende-eeuws paleis dat in de volksmond wel “Huis van de Duivel” wordt genoemd, herschrijft Elisabetta Franchi

In de modecollectie van Elisabetta Franchi voor lente zomer 2026 draait alles om het spel tussen licht en schaduw.

Binnen de legendarische muren van Palazzo Acerbi, een zeventiende-eeuws paleis dat in de volksmond wel “Huis van de Duivel” wordt genoemd, herschrijft Elisabetta Franchi haar eigen lot. Het modehuis kiest een plek vol mysterie, kracht en geschiedenis om een nieuw creatief en symbolisch thuis te openen, waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten. Op deze magische plek komt “Light and Shadow” tot leven, de modecollectie voor lente zomer 2026: een visueel en zintuiglijk verhaal dat zich beweegt in een voortdurende dialoog tussen tegenpolen — tussen mysterie en openbaring, lichtheid en kracht, schaduw en licht.

De door Elisabetta Franchi voorgestelde hoofdpersoon is een charismatische, onafhankelijke en zelfverzekerde vrouw. Ze domineert de scène met natuurlijke elegantie en een sensualiteit die niet uitgesproken hoeft te worden: ze belichaamt het, leidt het, bepaalt het.

De silhouetten vormen het lichaam in harmonie, zonder het ooit te beperken. Franjes worden een symbool van vrijheid, ze hebben vrij spel of vlechten zich in de snitten van de kledingstukken. Leer en organza wisselen elkaar af in een spel van texturen dat de tastbare sensualiteit van de collectie versterkt, terwijl draperieën in jersey en tule zorgen voor geraffineerde transparanties. Borduursels met neteffect voegen beweging en licht toe.

Vloeiende, asymmetrische jurken worden afgewisseld door capribroeken en lange rokken met lage taille, terwijl op maat gemaakte blazers de schouders krachtig vormgeven. Breiwerk, zo dun als een tweede huid, staat symbool voor natuurlijkheid. Opvallend zijn de blousons en cabans van bedrukt satijn, waarvan het reliëfeffect doet denken aan struisvogelhuid, en een oversized trenchcoat die het concept van outerwear herdefinieert: imposant, omhullend, onweerstaanbaar sexy.

Denim krijgt een nieuwe uitstraling door middel van slijtage-effecten en rafels, en weerspiegelt een vrije, stedelijke ziel. Het kleurenpalet speelt met scherpe en verfijnde contrasten: zwart, boter, nude en boudoirroze, naast warme tinten zoals cacao en klei — een viering van de iconische kleuren van het modehuis.

De accessoires versterken het verhalende karakter van de collectie. De tassen zijn zacht en ontworpen om mee te bewegen met degene die ze draagt. Aan de voeten: muiltjes van nappa of jersey, suède pumps en slingbacks van leer met struisvogeleffect. Ze maken het beeld compleet van een vrouwelijkheid die krachtig is, maar altijd elegant blijft. De statement-sieraden zijn bewust overdadig: grote metalen armbanden, die worden gestapeld— tastbare symbolen van karakter en macht.

Empowerment, vrouwelijkheid, verleiding, vastberadenheid, schoonheid, kracht, toewijding, energie, evolutie, toekomst: tien sleutelwoorden die Elisabetta Franchi omzet in stijl, tien manifesten van een identiteit in ontwikkeling.

Light and Shadow is niet zomaar een collectie, maar een daad van bevestiging: het portret van een vrouw die zich niet alleen kleedt, maar zichzelf vertelt, en straalt in een nieuw, bewust licht.