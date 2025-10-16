Deze nieuwe modecollectie voor lente zomer 2026 is een verhaal in wording, een stroom die zich spontaan rond het lichaam vormt, als een oeroud, instinctief gebaar

Etro lente zomer 2026 – Photo courtesy of Etro

De modecollectie van Etro voor lente zomer 2026: psychedelische extase

Er stroomt een vloeibare, sensuele, bijna mercuriale energie door de modecollectie van Etro voor lente zomer 2026. Een fashiongolf die zich niet laat temmen door regels of conventies, maar vrijuit danst tussen ritueel en rebellie, lichaam en ziel. De modecollectie krijgt de naam Flux en dat is niet zomaar een naam: het is beweging, visuele trance. En Marco De Vincenzo is de absolute dirigent.

Etro lente zomer 2026 – Photo courtesy of Etro

Deze nieuwe modecollectie voor lente zomer 2026 is een verhaal in wording, een stroom die zich spontaan rond het lichaam vormt, als een oeroud, instinctief gebaar. De silhouetten smelten samen, draaien, wikkelen zich in een verhaal van etherische volants en levendige franjes. De tailoring – strak maar nooit stijf – licht op in zijdeachtige schitteringen die doen denken aan de glamour van een heldere droom.

Etro lente zomer 2026 – Photo courtesy of Etro

Maar het is in de brutale mix van materialen dat de taal van het Italiaanse modehuis het luidst spreekt. Gehaakt textiel wordt een statement van transparante sensualiteit, haakwerk streelt de huid in een bohémien omhelzing. En dan de franjes – overal: met studs op leren bikers, fonkelend op suède jasjes, hypnotisch dansend op prints die vibreren op het ritme van La Niña.

En de kleuren? Total blast. Contrasterende tinten exploderen als acid flowers op ruches, op leren blousons en op brokaten stoffen die eruit zien als abstracte schilderijen. En dan – onverwacht – zwart: ongrijpbaar, raadselachtig, absolutely wow.

Etro lente zomer 2026 – Photo courtesy of Etro

De accessoires? Pure juweelkunst. Letterlijk. Sieraden als vloeibare sculpturen, kameleonachtig en barok, delen het podium met gelaserde leren hoeden en kralensjaals die met het licht flirten. De schoenen maken hebberig: overdekte hakken, geborduurde straps, a match made in fashion heaven. En de tassen? Fringed bags en zachte clutches versierd met charms die zweven tussen botanische en dierlijke fantasieën.

Etro lente zomer 2026 – Photo courtesy of Etro

De modecollectie van Etro voor lente zomer 2026 is niet zomaar mode. Het is een state of mind. Een diepe ademhaling van wie zich laat meeslepen door de stroom – met elegantie en wilde vrijheid.

Etro lente zomer 2026 – Photo courtesy of Etro

Welcome to the Flux.