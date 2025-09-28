De modecollectie van Max Mara voor lente zomer 2026, getiteld Rococo Modern, is een betoverende reis waarin de tijdloze verfijning van het modehuis samensmelt met een gedurfde, speelse esthetiek

De modecollectie van Max Mara voor lente zomer 2026, getiteld Rococo Modern, is een betoverende reis waarin de tijdloze verfijning van het modehuis samensmelt met een gedurfde, speelse esthetiek. Geïnspireerd door de weelderige pracht van de rococo en haar muze, Madame de Pompadour, werd de show gepresenteerd in een setting die contrasten viert. Onberispelijke silhouetten en flamboyante details vormden samen een garderobe waarin sartoriale precisie hand in hand gaat met een ongeremde fantasie.

De silhouetten van Rococo Modern zijn een ode aan dualiteit: strakke, dynamische lijnen worden doorbroken met organische details die doen denken aan de asymmetrie van de natuur – een directe verwijzing naar de Franse rocaille, met haar rotsen en schelpen die ooit de grotten van aristocratische tuinen in de achttiende eeuw sierden.

Een perfect gesneden trenchcoat, onmiskenbaar Max Mara, krijgt een nieuwe dimensie met schouderdetails die doen denken aan vergulde acanthusbladeren of het verenkleed van een mythische vogel. Een klassieke kokerrok ondergaat een transformatie door een volumineus ornament, als een echo van een onderzeese creatuur.

Een organza rok lijkt tot leven te komen als een exotische bloem of een anemoon – opgebouwd uit honderden zorgvuldig gesneden en gevouwen stukjes stof, met een etherisch en driedimensionaal resultaat.

Het kleurenpalet is geraffineerd, bijna ongrijpbaar, en haalt inspiratie uit de favoriete tinten van Madame de Pompadour: zachte schakeringen die een understated maar nooit banale elegantie oproepen.

De prints zijn geïnspireerd op de cabinets de curiosités uit de achttiende eeuw, met verfijnde motieven van flora en fauna – wezens van land, lucht en zee – geschilderd met gracieuze hand op lagen doorschijnende organza. Het effect? Luchtigheid en poëzie in textielvorm.

Ondanks de etherische sfeer blijft deze modecollectie voor lente zomer 2026 stevig verankerd in het heden dankzij moderne accenten. Strakke jasjes en low-rise broeken vormen het functionele hart van de Max Mara-garderobe, terwijl accessoires zoals zwarte tassen en schoenen, elastische riemen en schouderdetails die doen denken aan harnassen een hedendaagse, bijna ingenieurachtige precisie toevoegen – een knipoog naar Pompadours pragmatische intellect.

De show nodigt uit om, net als Madame de Pompadour zelf, opnieuw het plezier te ontdekken van het moment. Visionair, creatief en nooit te temmen, wist zij haar tijdperk te transformeren. Rococo Modern is een collectie die de schoonheid van tegenstellingen en de kracht van verbeelding viert – een moderne ode aan elegantie die durft te dromen.