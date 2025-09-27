De modecollectie van Fendi voor lente zomer 2026

Onder de creatieve leiding van Silvia Venturini Fendi ontpopt de nieuwe modecollectie van Fendi voor lente zomer 2026 zich als een lofzang op luchtigheid, kleur en een romantische elegantie

FENDI lente zomer 2026 – Photo courtesy of FENDI

Onder de creatieve leiding van Silvia Venturini Fendi ontpopt de nieuwe modecollectie van Fendi voor lente zomer 2026 zich als een lofzang op luchtigheid, kleur en een romantische elegantie die zich verweeft met ongeëvenaard vakmanschap. Een visioen van een toekomstige zomer – a future in bloom -, waarin het publiek wordt meegevoerd naar een caleidoscopische wereld waar sensualiteit vorm krijgt in kleurrijke geometrieën en pure, verfijnde silhouetten.

“Het gaat om een gevoel van luchtigheid en kleur dat botst met romantische elegantie,” aldus Silvia Venturini Fendi. “Geen strenge definitie, maar eerder een vloeiende beweging tussen het dagelijkse leven en hoogstaand ambacht. Eenvoudige gebaren die een complexe essentie verhullen.”

FENDI lente zomer 2026 – Photo courtesy of FENDI

Het decor – ontworpen door industrieel ontwerper Marc Newson – is een vibrerend, gepixeld kleurenveld: een visuele golf die een dialoog aangaat met de looks op de catwalk. De silhouetten, minimalistisch maar transformerend, herinterpreteren klassieke archetypen via wat Fendi zelf beschrijft als een “Fendi-zation”: een proces van afbreken en heropbouwen.

Met zorg gevormde volumes omhullen het lichaam in transparante, gestructureerde stoffen met een mooie glans – gemaakt voor stedelijke avonturen vol licht.

FENDI lente zomer 2026 – Photo courtesy of FENDI

De kleuren zijn een explosie van vitaliteit: van zuiver wit tot zonnegeel, van turquoise en karmozijnrood tot bubblegumroze en koraal – aangevuld met zachte pastels en aardse neutralen. Een rijke kleurenkaart die primaire tinten, sappige schakeringen en levendige contrasten harmonieus laat samensmelten.

Zachte tailoring flirt met sportswear: ritssluitingen, trekkoorden en double-face afwerkingen brengen energie en beweging in de silhouetten. Impressionistische prints bloeien op glanzende achtergronden, afgewisseld met dauwfrisse madeliefjesborduursels en ironisch gestileerde “sunny side flowers”.

FENDI lente zomer 2026 – Photo courtesy of FENDI

Onder de iconische kledingstukken en details: cropped blazers, volumineuze katoenen mantels, organza kragen en gerimpelde mouwboorden op bombers of gelaagde rokken met zeemeermindetails. Het klassieke herenoverhemd krijgt een nieuwe rol als blouse met smokingdetails, en verder: onregelmatig geplooide minirokken en slank afkledende chemisiers.

Stoffen als transparante organza, gevlochten zijden breisel, geperforeerd leer en luchtige jacquards definiëren een ontspannen garderobe die op speelse wijze onthult en verbergt.

FENDI lente zomer 2026 – Photo courtesy of FENDI

Het uitzonderlijke vakmanschap van Fendi zit ‘m in de details: glanzende borduursels die aan polkadots doen denken, met de hand geschilderde miniboeketten op cartoonachtig bloemenkant, en margrietmotieven die shearling en zachte ‘plush’ mantels tot leven brengen.

De accessoires zijn onbetwistbare hoofdrolspelers dit seizoen – een ode aan innovatie met een knipoog. De tassen zijn stuk voor stuk kunstwerken. Aan hun voeten dragen de Fendi Arco slingbacks met gebogen blokhak voor een visueel statement, terwijl luchtige herenschoenen en opengewerkte loafers een grafisch tegenwicht bieden.

FENDI lente zomer 2026 – Photo courtesy of FENDI

De juwelen, ontworpen door Delfina Delettrez Fendi, zijn delicaat en expressief: fijne bewerkte gouden armbanden, geëmailleerde hangers, ear cuffs en FF-oorbellen met koraalaccenten. En dan zijn er nog de zonnebrillen – aviator-frames met een intrigerende cat-eye twist.

Alles draait om een speels maar geraffineerd idee van luxe – precies zoals Fendi het bedoelt.