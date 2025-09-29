De modecollectie van Ferragamo voor lente zomer 2026 is een reis door de roaring twenties met als thema’s: vrijheid en verfijning.

Tijdens de Milan Fashion Week presenteerde Maximilian Davis de nieuwe modecollectie van Ferragamo voor lente zomer 2026, een levendige ode aan de jaren ’20, maar dan met een verfijnde en hedendaagse visie.

Geïnspireerd door het eclectische karakter van een tijdperk dat het begin van het modehuis markeerde, brengt Davis de rebelse geest en geëmancipeerde elegantie van de “roaring twenties” opnieuw tot leven, met een focus op de exotische invloed van de “Africana”-beweging uit het jazz-tijdperk.

Het vertrekpunt is een archieffoto uit 1925 waarop de stomme filmster Lola Todd te zien is, gehuld in een luipaardprint. Dat bracht Davis er ook toe om met exotische prints en texturen, die destijds symbool stonden voor status, aan de slag te gaan. Die worden in deze collectie vertaald naar zijde devoré met animalier motieven, juwelen van plongéleer en franjes als detail. “Ik was geïnteresseerd in hoe bepaalde materialen, prints en stoffen vanuit Afrika en het Caribisch gebied naar Amerika en Europa werden gebracht,” legt de ontwerper uit, waarbij hij de culturele dialoog benadrukt die die jaren kenmerkte.

De collectie viert een vrije en gedurfde vrouwelijkheid, belichaamd door speakeasy-pakjes, onderjurken met geperforeerd kant, laag getailleerde jurken en diepe rugdecolletés. “Het was een moment waarop vrouwen een nieuwe vorm van vrouwelijkheid creëerden: een viering van vrijheid, een herovering van zichzelf,” reflecteert Davis.

Voor de man is de garderobe geïnspireerd op de Harlem Renaissance, met zoot suits en een expressief dandysme dat tot uiting komt in smokings met dassen die tot banden zijn getransformeerd en patchworkpakken met verfijnde details.

De grafische esthetiek van het tijdperk herleeft in verzadigde lakken met Gancini-gespen en ultra-dunne breisels, terwijl florale applicaties op crêpe de chine doen denken aan archiefcomposities.

Schoenen spelen een hoofdrol: de sculpturale S-hak herinterpreteert de iconische F-hak, terwijl de ‘kooi’-pumps het Kimo-model vernieuwen. Pumps met Gancini-kettingen, boudoir-muiltjes met geborduurde kralenbloemen en sandalen met satijnen strikken maken de vrouwelijke look compleet.

Voor de man wordt de archief-derby heruitgevonden met moderne lijnen, naast slippers en sandalen van glanzend leer die elegantie en comfort combineren.

Accessoires weerspiegelen Ferragamo’s vakmanschap: de Hug Bag krijgt een update met lak, gevlochten leer, krokodillenprint en nubuck. Een verfijnde polstas met Gancini-gesp en modellen met etherische veren verrijken het vrouwelijke aanbod, terwijl de mannelijke lijn wordt aangevuld met Hug-tassen en zeemansmodellen met panelen van gevlochten leer.

Met deze collectie viert Maximilian Davis niet alleen het erfgoed van Ferragamo, maar verruimt hij ook de horizon ervan door geschiedenis, innovatie en een levendige culturele vertelling met elkaar te verweven die de geest van een revolutionair tijdperk weet te vangen.