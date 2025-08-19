De modecollectie van Wales Bonner voor lente/zomer 2026

Tijdens de Paris Fashion Week presenteerde het Britse modehuis Wales Bonner de modecollectie voor dames en heren voor lente/zomer 2026. Met deze nieuwe collectie viert het maison tien jaar creatieve geschiedenis

Wales Bonner Lente – Zomer 2026

Tijdens de Paris Fashion Week presenteerde het Britse modehuis Wales Bonner de modecollectie voor dames en heren voor lente/zomer 2026. Met deze nieuwe collectie viert het maison tien jaar creatieve geschiedenis, invloeden en verhalen in de mode. Het huis presenteert niet alleen kleding, maar ook verhalen die verbonden zijn met traditie, stoffen en een gevoel van ontdekking.

De collectie draait om het idee van geërfde inspiratie — een mix van invloeden, mentoren en herinneringen. Het laat zien hoe ideeën doorgegeven worden van generatie op generatie, van verleden naar heden. De stijl bouwt voort op de bekende “Superfine”-look van Wales Bonner en haalt inspiratie uit de luxe avondkleding uit de jaren ’30, gecombineerd met Britse kleermakerstradities.

Het uitgangspunt is een personage dat ‘bezielde’ kleding verzamelt — iemand die respect heeft voor het verleden en met plezier experimenteert. Deze persoon draagt tijdloze stukken, zoals relaxte utility-kleding, versleten denim, geruite linnen jassen, zijden overhemden met puntkraag en opvallende luipaardprint-schoenen met kristallen gespen.

Preppy elegantie zie je terug in fijngebreide poloshirts van katoen en merino, in kleuren zoals schors, ivoor en edelsteen. Deze shirts zijn gemaakt in Engeland samen met de bekende Britse breiers van John Smedley. Ook zijn er door Jermyn Street geïnspireerde hemden, die Wales Bonner op een moderne manier opnieuw heeft ontworpen.

De avondkleding wordt gezien als erfgoed en niet als een tijdelijke trend. Een luxe rokjas van wol en zijde is gemaakt in samenwerking met de beroemde kleermakers Anderson & Sheppard van Savile Row. Ook is de klassieke Crombie-jas vernieuwd met blauwe kragen en een asymmetrische sluiting.

Bij de schoenen hoort een verhaal. Er zijn Montego-loafers met kwastjes en nieuwe Julien veterschoenen, gemaakt van hertenleer en lakleer, een stijlvolle nieuwe versie van de klassieke schoen. Versieringen spelen een grote rol: lotusmotieven zitten op lichte hemden en zomerse jasjes van delicaat damast. Broches in de vorm van baobab-bloemen zijn versierd met diamanten. Samen met de bekende hoedenmaker Stephen Jones maakte Wales Bonner baretten die voelen als kleine erfstukken, gemaakt om gedragen en doorgegeven te worden.

Elk kledingstuk vertelt over reizen en tradities, opnieuw verteld met vreugde, elegantie en de bijzondere durf die Wales Bonner zo uniek maakt.