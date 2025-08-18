Vier zomerse kantooroutfits voor mannen die stijlvol en koel willen blijven

In de zomer is het voor mannen vaak zoeken naar een outfit die netjes genoeg is voor kantoor, maar waarin je niet wegsmelt zodra je buiten loopt. De dresscode vraagt meestal om een lange broek, en zelfs als een korte broek wordt toegestaan, levert dat soms scheve blikken op. Het is dus een kwestie van balanceren tussen comfort en representativiteit. Te casual kan al snel onprofessioneel overkomen, maar te formeel zorgt ervoor dat je de hele dag in een soort mobiele sauna rondloopt. Het helpt om te kiezen voor lichte, ademende stoffen en kleuren die de warmte minder opnemen. Ook het model van de kleding maakt verschil, want een wat lossere pasvorm laat meer lucht circuleren en voelt daardoor een stuk koeler aan. Met wat creativiteit kun je je luchtig kleden zonder dat het onprofessioneel oogt, zodat je niet alleen stijlvol, maar ook comfortabel je werkdag doorkomt.

Overhemd met korte mouwen

Een overhemd met korte mouwen is een klassieker die in veel beroepen prima kan. Draag hem netjes dichtgeknoopt, waarbij het bovenste knoopje gerust open mag blijven. Vermijd extreem dunne stoffen die snel doorschijnen en kies liever voor materialen zoals linnen, dat luchtig en ademend is. Dit jaar zijn overhemden met een camp collar populair, waarmee je een iets meer casual uitstraling hebt zonder dat het slordig wordt. Ook wie wat meer ruimte nodig heeft in zijn kleding, vindt tegenwoordig stijlvolle opties in alle maten, zoals kleding in ook grote maten tot wel 8XL bij JP1880.

T-shirt in de broek

Het t-shirt in de broek was ooit een modefout, maar inmiddels kan het prima, zeker op een casual werkdag. Een goed passend t-shirt in een effen kleur oogt meteen netter als je het combineert met een pantalon, een nette riem of een bandplooibroek. Zo heb je een luchtige outfit die toch verzorgd overkomt. Kies voor katoen of een mix met linnen, zodat het shirt koel blijft aanvoelen, ook tijdens warmere dagen.

Het vertrouwde polo-shirt

Een polo is altijd een veilige keuze. Hij zit net tussen een t-shirt en een overhemd in, waardoor hij zowel casual als netjes kan ogen. Dit jaar zie je veel vintage modellen die een subtiel retrogevoel geven. Combineer een polo met een wijde broek van linnen of katoen voor een comfortabele, zomerse kantoorlook. Er zijn ook polomodellen verkrijgbaar in ruime maten, waardoor ze voor iedere man geschikt zijn.

Loafers als zomerschoen

Loafers zijn ideaal voor warme dagen, omdat ze luchtiger zijn dan veel andere nette schoenen. In Zuid-Europa dragen mannen ze vaak zonder sokken, maar je kunt ze ook prima combineren met dunne, onzichtbare sokken. Draag loafers met een iets kortere broek, zodat je enkels zichtbaar zijn, maar let erop dat de lengte niet te hoog is. Een te korte broek kan er vreemd uitzien, terwijl een te lange broek juist slordig oogt. Een nette vouw in het midden maakt de look compleet.