Boxy leren jas & baggy jeans: Aine O’Leary’s off-duty streetstyle – Photo ADVERSUS

Het gebeuren rond de show locaties van de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 was minstens net zo interessant als wat er op de catwalk werd geshowd. Denk aan de streetstyle looks van het modepubliek maar vooral ook aan die van de modellen off-duty, na afloop van de shows. Aine O’Leary was een van de modellen die onze aandacht trok, met een casual maar edgy look. Aine staat bekend om haar coole, ingetogen uitstraling. Haar off-duty outfits creëren bijna net zo veel buzz als haar verschijning op de catwalk. In Parijs liet haar look zien hoe de streetwear van vandaag inspiratie haalt uit subculturen van toen, maar dan met een moderne, luxueuze twist.

De basis van Aines outfit is een korte, boxy (nep?)leren jas met workwear-geïnspireerde details zoals opgestikte zakken, drukknoopsluiting en een licht gestructureerde pasvorm. Deze jas zet meteen de toon. De meeste modellen dragen spijkergoed, maar glad leer maakt de look direct scherper en urban.

Onder de leren jas droeg ze een casual graphic T-shirt met een vintage band tee vibe, dat contrasteerde met de structuur van de jas en een vleugje jaren ’90 nostalgie toevoegde. Dankzij dit T-shirt krijgt de look een meer doorleefde en relaxte mood.

Aines jeans voegen een grunge en skater twist aan de look toe. Het model is faded, baggy en slouchy, net zoals het T-shirt doorleefd. Ook deze spijkerbroek creëert een perfect contrast met de meer gestructureerde leren jas.

Aan haar voeten droeg Aine eenvoudige zwarte schoenen of laarzen zonder veters en met een gladde, glanzende finish. Ze waren niet opzichtig, maar maakten wel het verschil – sneakers zouden de outfit te casual maken. Een kleine keuze, maar met groot effect.

Accessoires draagt Aine nagenoeg niet. Geen sieraden, een simpele zwarte tas, geen extra stylingtrucs. Juist deze terughoudendheid gaf de look zijn coole “Ik heb dit gewoon even aangetrokken” energie die zo kenmerkend is voor de modellen off-duty.

Mix van stijlen

Wat de outfit bijzonder maakte, was de manier waarop verschillende stijlcodes werden gecombineerd. De baggy jeans en het graphic T-shirt zijn duidelijk geïnspireerd op de jaren ’90 grunge en skatercultuur, de korte leren jas laat workwear-invloeden zien en het oversized silhouet deed denken aan minimalistische, androgyne mode van de Belgische ontwerpers uit de jaren ’90. Tegelijkertijd oogde de hele look actueel en in lijn met de moderne luxe streetwear, waar merken als Balenciaga, Vetements en Acne Studios zich laten inspireren door kringloopkleding die ze een luxueuze, modieuze make-over geven, zodat ze veranderen in statussymbolen.

Het leuke is dat Aines look er eentje is die je gemakkelijk kunt kopiëren. Ga op zoek naar een korte leren jas – vintage zou perfect zijn -, combineer deze met een oversized graphic tee en draag er een slouchy spijkerbroek onder. Maak je look af met stoere zwarte schoenen of enkellaarsjes. Maar het belangrijkste is je houding: houd het low-key, overstyle niet en laat de eenvoud van de outfit voor zich spreken.

