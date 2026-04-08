Tijdens de modeweken kun je magische momenten meemaken. En daarvoor hoef je niet eens een modeshow bij te wonen. Ook nadat de modellen de catwalk hebben verlaten, kan er zomaar iets bijzonders gebeuren. Want juist op het moment dat het spektakel overgaat in de realiteit, wordt het interessant. Rond de locatie van de modeshow van Mugler voor herfst winter 2026 2027 tijdens de Paris Fashion Week stuitten we op zo’n uniek moment.

Xiaohan Chen and Xiru Yang

Jiahui Zhang

De strakke choreografie van de catwalk maakt plaats voor emoties, adrenaline die nog voelbaar is, euforie, spanning die een uitweg vindt. De lichten dimmen, de muziek stopt, het modepubliek stroomt naar buiten, verlaat de showlocatie. En dan duiken opeens ook de modellen in de menigte op. Niet langer perfect in catwalk looks, maar in hun eigen kleren, vaak nog met de make-up en het haar van de show. Ze haasten zich naar de volgende show, proberen ongezien weg te glippen. Voor wie ‘model style’ fotografeert, wie de modellen off-duty wil vastleggen, is dit hét moment, het echte podium.

Erika Barletta

Arina Hulik

Maar niet altijd is het even gemakkelijk. Modellen komen zelden rustig naar buiten. Ze nemen vaak verborgen backstage uitgangen of nemen onverwacht de hoofdingang, waar ze opgaan in een drukke menigte van gasten en insiders. Het vraagt intuïtie en geduld om ze te spotten. Allereerst is het al een kunst om modellen off-duty te herkennen. Maar daarmee ben je er nog niet. Probeer maar eens een foto te maken van gehaast iemand in een overvolle straat, met toeterende auto’s en voorbijrazend verkeer. Een goede foto maken voelt als een kleine overwinning.

Sofie Furuset, Lolo Barth, Agnes Wahlström

Imane Benkaddour

Maar bij Mugler leek er iets te veranderen. Er hing een soort stille samenwerking in de lucht – een soort connectie tussen fotografen en modellen. De modellen, die normaal moeilijk bij te houden zijn in dit soort momenten, hielden hun pas in. Daardoor veranderde de chaos in kansen. Ze stonden net lang genoeg stil, lieten net genoeg van zichzelf zien om ongedwongen op de foto te staan.

Alex Shibaeva

Het resultaat was een zeldzaam en bijna compleet beeld van de modellen in beweging. Wat dit moment zo bijzonder maakte, was vooral het gedeelde ritme tussen hen en de fotografen. Even stilhouden en dan de plotselinge actie; het kwam allemaal samen in beelden met een zeldzame spontaneïteit.

Libby

Xiru Yang

Karyna Maziar

Dit is de paradox van model style: het is vluchtig en bewust tegelijk. Het gebeurt allemaal in fracties van minuten, seconden, maar vraagt veel tijd en inzet. Het draait om toeval, maar ook om intuïtie, en uiteindelijk geduld wordt beloond. Bij Mugler was de exit perfect. Het bewijs daarvan vind je op deze pagina.