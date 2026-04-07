De modecollectie van MM6 Maison Margiela voor herfst winter 2026 staat in het teken van hernieuwde ‘normaliteit’ in plaats van spektakel.

MM6 Maison Margiela Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

Milano Centrale is niet alleen een plek in Milaan, maar ook een levend symbool – een typisch treinstation waar verhalen elkaar kruisen in korte blikken en voorbijgaande momenten. Aankomsten en vertrekken bepalen het ritme, terwijl een stroom van mensen – sommigen willen onzichtbaar zijn, anderen willen juist gezien worden – de kern van het beeld vormt. Hier wordt het leven tegelijk bekeken en geënsceneerd. Net zoals bij een modeshow: een zorgvuldig opgebouwde illusie die een stukje realiteit weerspiegelt, een tranche de vie met extra betekenis.

In de modecollectie van MM6 Maison Margiela voor herfst winter 2026 staat een onderzoek naar individualiteit die zich vermomt als normaliteit centraal. Ogen blijven verborgen achter de bekende zonnebrillen van het huis – nu uitgevoerd in een reeks regenboogkleuren – die zowel anonimiteit zijn als aantrekkingskracht uitoefenen. De figuren op de geïmproviseerde catwalk vormen samen een breed spectrum van types. Elk anders, maar verbonden door een gedeelde focus op reductie, versterkte normaliteit en een duidelijke eenvoud.

De kleding spreekt een taal die eenvoudig lijkt. Kledingstukken zijn wat ze zijn: geruite overhemden, spijkerjacks, blazers, wijde rokken, trainingsjacks, skitruien, fleecevesten met rits, long-johns, laarzen en pumps. Bekende items, zonder extra versiering, nodigen uit om opnieuw bekeken te worden. MM6 Maison Margiela toont echte waardering voor kleding zoals die is, en zoekt manieren om die opnieuw te zien. Precies daar zit het speelse element.

Silhouetten worden hernieuwd door te schrappen, weg te laten. Een geribde jersey achterkant trekt bijvoorbeeld overhemden, trenchcoats en jassen in een smalle verticale lijn, waardoor het lichaam langer lijkt. Andere items zijn teruggebracht tot hun basisvorm: blazers, broeken en rokken zijn eenvoudiger gemaakt. Het resultaat voelt vertrouwd en toch een beetje vreemd, alsof elk kledingstuk zich zijn verleden herinnert en tegelijk verandert.

Ingrijpen in de constructie is een terugkerend thema. Voeringen worden niet verstopt, maar juist zichtbaar gemaakt en aangepast. Zomen kunnen worden opgerold en vastgezet met drukknopen, wat zorgt voor flexibiliteit. Opengeknipte voeringen worden onderdeel van het kledingstuk zelf, waardoor de grens tussen binnen en buiten vervaagt. Er zijn verwijzingen naar de jaren ‘80 en details uit de paardensport.

Door deze mix wordt normaliteit overdreven en bijna ongewoon. Een trainingsjack of geruit overhemd wordt gecombineerd met culottes of een wijde rok, wat zorgt voor een onverwachte look. Een blazer wordt gedragen over long-johns, waardoor het verschil tussen privé en openbaar vervaagt. Een trui wordt alleen gedragen met een panty, teruggebracht tot de essentie. Deze combinaties breken met klassieke styling, maar blijven logisch binnen de wereld van MM6.

Accessoires begeleiden de figuren op de catwalk op hun reis. Bauletto-tassen in verschillende maten versterken het gevoel van beweging. Oorbellen blijven vastzitten in hun originele verpakking, alsof ze nog niet helemaal gedragen zijn. Ringen missen hun stenen en laten zien dat ook iets wat ontbreekt een betekenis kan hebben.

Terwijl de stroom doorgaat, blijft het ritme van aankomsten en vertrekken aanwezig. Elke persoon voegt iets toe aan een steeds veranderend beeld van types, waarin individualiteit tegelijk zichtbaar en verborgen is. In deze tussenruimte wordt mode een reflectie op beweging – op gezien worden en verdwijnen, op erbij horen en loslaten.

De modecollectie van MM6 Maison Margiela voor herfst winter 2026 staat in het teken van hernieuwde ‘normaliteit’ in plaats van spektakel. Ze nodigt uit om het gewone opnieuw te bekijken en schoonheid te vinden in kleine, dagelijkse momenten. Net als een treinstation op zijn meest sfeervolle moment vangt ze een beeld dat altijd in beweging is – altijd aankomend, altijd vertrekkend.