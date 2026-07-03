De herencollectie van Prada voor lente zomer 2027 staat in het teken van bewuste keuzes, verfijnde silhouetten en de herinterpretatie van essentiële kledingstukken

Prada man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Prada

Precisie, focus en daadkracht bepalen de herencollectie van Prada voor lente zomer 2027 van Miuccia Prada en Raf Simons. De collectie is opgebouwd rond het idee van keuzes en bewuste besluitvorming. De aandacht gaat naar verfijning in plaats van vereenvoudiging, om te komen tot wat essentieel, doelbewust en betekenisvol is.

Een nieuw perspectief op tijdloze kleding

Prada man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Prada

Kleding, als een universeel en blijvend onderdeel van het dagelijks leven, krijgt een nieuw perspectief. Door nieuwe materialen te gebruiken en basics opnieuw te interpreteren, kunnen vertrouwde kledingstukken ineens heel anders aanvoelen of een nieuwe betekenis krijgen. Daardoor verandert de manier waarop we ze zien, verschuift hun waarde en worden hun verborgen betekenissen zichtbaar.

Het silhouet is precies, sterk gecontroleerd, verfijnd, strak en consequent door de hele collectie heen.

Prada man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Prada

De dagelijkse garderobe opnieuw bekeken

Binnen deze visie wordt de eigen taal van jeans, spijkerjacks en T-shirts, bekend om hun praktische eenvoud, volledig opnieuw bekeken. Zonder overbodige details of overdrijving vormt de collectie een basis voor eindeloze mogelijkheden en nieuwe interpretaties.

Prada man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Prada

Accessoires zijn teruggebracht tot hun essentie zodat ze deel worden van één geheel en vanzelf opgaan in de totale opbouw. Tegelijk worden bekende kledingvormen opnieuw uitgewerkt en heroverwogen. Deze kledingstukken zijn gemaakt om lang mee te gaan en laten zich niet eenvoudig indelen op basis van functie of tijdperk.

Prada man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Prada

Duidelijkheid door afwijzing

Afwijzing kan een bewuste keuze zijn: een manier om complexiteit terug te brengen en ruimte te maken voor duidelijkheid. Vernieuwing ontstaat daarbij niet altijd uit iets volledig nieuws, maar juist uit een andere blik op wat al bestaat en een nieuwe manier om ermee om te gaan.

Prada man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Prada

Prada man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Prada

Focus betekent hier geen vereenvoudiging, maar een sterkere concentratie van aandacht. In deze collectie ontstaat mode uit scherpe instincten, een duidelijke signatuur en overtuiging.