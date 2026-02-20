De haartrend voor heren in 2026? Gecontroleerde nonchalance. Foto ADVERSUS

Als je het ons vraagt, is dé haartrend voor heren in 2026 geen snit, maar een stijl: een mood die zich laat omschrijven als ‘gecontroleerde nonchalance’. Dat was ook wel te verwachten. Het is een reactie op de Edgar cut met zijn strakke fade.

Het lijkt wel of de haartrends voor heren constant balanceren tussen twee uitersten. Herinner je je de beroemde hipsterlook? Deze strakke look zorgde ervoor dat barbershops over de hele wereld als paddenstoelen uit de grond schoten. Kappers backstage bij de modeshows reageerden verontwaardigd op deze haartrend, waarbij de klassieke kappersschaar werd vervangen door de tondeuse. Het leek gedaan met het vakmanschap.

Maar een reactie kon niet uitblijven. Opeens kregen – vooral in de modewereld en op de catwalks – uitgegroeide, warrige herenkapsels de overhand. De mullet kwam terug, de wolf cut werd populair. Kapsels moesten worden afgestemd op het gezicht en de persoonlijkheid, en vooral de textuur van het haar kwam hoog in het vaandel te staan. Het was gedaan met massakapsels; de textuur van je haar werd het uitgangspunt.

Edgar cut tegenover ‘gecontroleerde, nonchalante haarvolumes’

Dezelfde tweestrijd is op dit moment aan de gang. In de streetstyle en onder jongeren blijft de Edgar cut met strakke, rechte pony en opgeschoren zijkanten en achterkant populair, maar op de catwalks zien we vooral ‘gecontroleerde, nonchalante haarvolumes’, waarin de textuur van het eigen haar centraal staat.

Een schoolvoorbeeld hiervan waren de herenkapsels die we tijdens de Paris Fashion Week lente zomer 2026 bij Valentino in Parijs fotografeerden. De meeste mannelijke modellen in deze show hadden wat langere, uitgegroeide haarsnitten met slechts een minimum aan styling. Zoiets als: ‘Mijn haar is een paar weken geleden ontzettend goed in model geknipt, het is nu wat langer en ik hoef er nog steeds niets aan te doen.’ In de wandelgangen wordt deze stijl wel omschreven als ‘gecontroleerde nonchalance’ of ‘gestructureerde imperfectie’.

Volume en beweging

Opvallend is dat niet alleen het haar bovenop het hoofd langer is, maar ook aan de zijkanten en vooral in de nek. De kapsels zijn in lange, zachte lagen geknipt. Strakke lijnen zijn uit. Volume en beweging zijn de sleutelwoorden.

Mullets zijn nog steeds hot, maar maken deel uit van een over het geheel wat langere coupe, waardoor ze de allure van ‘haarmat’ of ‘haartapijt’ verliezen en meer opgaan in de rest van het haar. Een soort afgezwakte wolf cut, zou je kunnen zeggen. Hiermee worden ze acceptabel voor een groter publiek, dat met het haartapijt nog steeds een haat-liefdeverhouding heeft.

Zoals je ziet, is er sprake van een minimum aan styling. Gebruik haarproducten die niet zichtbaar zijn in het haar, zoals een salt spray. In plaats van een föhn style je je haar met je handen. Een geliefde techniek is scrunchen: met een simpele opwaartse knijpbeweging van je vingers modelleer je je haar. Probeer het eens met een goede curl cream of sea salt spray. Je zult zien hoe makkelijk het is om die catwalktextuur thuis na te doen!

Nogmaals: houd in gedachten dat het in de catwalk hair looks allemaal draait om volume, beweging, textuur en een gewild rommelige haarstijl. Als je die vibe te pakken hebt, dan zit je haar goed!