Met de modecollectie van Officine Générale voor herfst winter 2026 2027 voelt Pierre de behoefte om terug te keren naar de kern, naar het kloppende hart van zijn stijltaal. De collectie draagt de naam Essentialism, en alleen al in die titel voel je de spanning naar een mode die weglaat in plaats van toevoegt, die opbouwt in plaats van versiert.

Is het een antwoord op de complexe tijden waarin we leven? Misschien. Wat zeker is: het is een bewuste keuze om ons symbolisch welkom te heten in een school, een plek van kennis, educatie, overdracht, delen en respect. Geen gewoon klaslokaal, maar de iconische École Duperré, een openbare instelling die in 1854 werd opgericht door Elisa Lemonnier, pionier in beroepsonderwijs voor vrouwen in Frankrijk.

Tot eind jaren zestig leidde de École Duperré jonge vrouwen op in couture en toegepaste kunst. Daarna werd de school gemengd en breidde ze uit naar creatie en drukwerk, grafisch design en meer. Hier leer je geschiedenis, techniek, kunst en het vakmanschap van beroepen die met mode verbonden zijn. Fundamenten, methode, regels: een waardevolle grammatica die je hele carrière bijblijft en vanzelf weer naar boven komt.

Maar let op: deze terugkeer naar de schoolbanken is geen excuus voor een preppy wending. Integendeel. Pierre focust sterker op zijn favoriete kleurtonen – geen primaire kleuren, maar doordachte, verfijnde nuances – en vereenvoudigt volumes en lijnen. Geen overbodige afwerkingen, geen seizoensdetails die afleiden. Alleen pure constructie.

De stoffen zijn stille maar bepalende hoofdrolspelers: lichte flanels in totale looks, wol-satijn, katoenen popeline en accenten van kasjmier. De garderobe steunt op betrouwbare klassiekers, stukken die je dag na dag wilt dragen. De dessins spreken de taal van heritage: Prince of Wales-ruit, visgraat, strepen en hier en daar stippen.

Zo vernieuwt Pierre, in alle continuïteit, de identiteit die hij voor zowel mannen als vrouwen vormgeeft. Geen enkel kledingstuk is speciaal voor de show gecreëerd: consistentie is hier de echte stijlverklaring. Trouw blijven aan je boodschap is vandaag de dag een radicale daad.

In een tijdperk dat naar overdaad neigt, kiest Pierre met Essentialism voor discipline. En het herinnert ons eraan dat mode, vóór het spektakel, draait om methode, herinnering en vakmanschap.