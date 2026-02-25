De modecollectie van LGN Louis Gabriel Nouchi voor winter 2026 2027

In een mistige, ondergrondse parkeergarage liet Louis Gabriel Nouchi zijn modellen verschijnen alsof ze uit een ruimteschip kwamen. Voor herfst winter 2026 2027

LGN Louis-Gabriel Nouchi herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of LGN Louis-Gabriel Nouchi

In een mistige, ondergrondse parkeergarage liet Louis Gabriel Nouchi zijn modellen verschijnen alsof ze uit een ruimteschip kwamen. Voor herfst winter 2026 2027 presenteert hij de collectie ALIEN, geïnspireerd op de sciencefictionhorrorfilm Alien uit 1979 van Ridley Scott en de duistere, biomechanische beelden van H.R. Giger. In plaats van filmkostuums te maken, richt Nouchi zich op de emotionele kern van het verhaal: het moment waarop angst overgaat in verlangen.

De collectie bestaat uit mannenmode die aanvoelt als een tweede huid. De kleding is uitgerekt, glanzend en licht dreigend. Nouchi staat bekend om zijn onderzoek naar kwetsbaarheid in mannelijkheid, maar deze keer gaat hij een stap verder. Angst en erotiek lopen door elkaar. Het lichaam wordt tegelijk beschermd en blootgesteld, bedekt en kwetsbaar.

De mannelijke vormen worden opvallend verlengd. Op maat gemaakte jassen hebben brede, krachtige schouders – een herkenbaar element van Nouchi – die hier bijna buitenaards aandoen. De mouwen vallen over de polsen heen en maken bewegingen extra zichtbaar. Broeken vallen soepel langs de benen en lopen licht uit aan de onderkant, wat zorgt voor een lange, verticale lijn die doet denken aan de ongemakkelijke elegantie van een buitenaards wezen.

Andere kledingstukken zitten juist strak om het lichaam. Korte tanktops, kleine slips en T-shirtjurken omsluiten de romp als een tweede huid. Bodysuits volgen de rug en heupen en zijn soms onderbroken door plooien die doen denken aan wonden of openingen. Het contrast tussen ruime bovenkleding en bijna blote lagen daaronder zorgt voor spanning: bedekken tegenover onthullen, vorm tegenover huid.

De materiaalkeuze geeft de collectie een sterke, lichamelijke uitstraling. Grijze flanel, normaal gezien een klassiek en sober materiaal, wordt gecombineerd met latex. Het matte en het glanzende botsen met elkaar, waardoor bekende mannencodes worden opengebroken en een sensuele lading krijgen.

Technische katoenen stoffen spelen met optische illusies en lijken andere materialen te zijn. Jersey wordt bewerkt alsof het denim is, waardoor ideeën over gewicht en stevigheid worden uitgedaagd. Wol verschijnt in zachte putty- en ecrutinten en brengt even rust in het verder donkere kleurenpalet. Sommige looks hebben een glanzende afwerking die doet denken aan zweet of olie, alsof de kleding een eigen leven heeft.

In samenwerking met de Franse bontspecialist Yves Salomon voegt Nouchi details van shearling toe aan kragen en schouders. Deze verwijzen naar bescherming en overleven in vijandige omstandigheden. De zachtheid van het bont vormt een scherp contrast met de gladde, synthetische materialen en versterkt de spanning die door de hele collectie loopt.

Haarstyling speelt een belangrijke rol in het verhaal. Vlechten kronkelen om het hoofd als parasieten en bedekken soms het gezicht. Strakke kappen en elastische sluiers vervormen de gezichten en roepen het gevoel op van verstikking en overname. Het zijn geen kostuums, maar eerder symbolen van verlies van controle en identiteit.

Doordat de gezichten vaak bedekt zijn, krijgt het lichaam extra betekenis. Houding, spanning en kleine bewegingen worden de enige vorm van expressie. Bloot wordt zorgvuldig ingezet en voelt nooit overdreven aan. Het vergroot juist het spanningsveld tussen kwetsbaarheid en verleiding.

Wanneer de modellen aan het einde weer verdwijnen in de dampende duisternis, blijft één gevoel hangen: verleiding die aangescherpt wordt door dreiging. Nouchi verwijst niet alleen naar horror, hij maakt het zich eigen, interneert het. Zo ontstaat een garderobe voor de man die begrijpt dat kracht en kwetsbaarheid bij elkaar horen – en dat wat het meest aantrekt, soms ook het meest verontrust.