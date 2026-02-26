De modecollectie van Diesel voor herfst winter 2026

De nieuwe herfst-wintercollectie 2026 van Diesel is een ode aan een compromisloze houding. De collectie bestaat uit gedeconstrueerde stukken

Diesel Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Diesel

Bezit het. Leef het. Wees jezelf. In elk moment en in elke situatie.

De nieuwe herfst-wintercollectie 2026 van Diesel is een ode aan een compromisloze houding. De collectie bestaat uit gedeconstrueerde stukken die de energie uitstralen van de dag na het beste feest ooit: geen spijt, alleen pure glorie.

De silhouetten hebben bewust “foute” twists en draperieën die je niet meer strak kunt trekken. Denim krijgt vaste plooien, alsof het dagenlang is gedragen zonder pauze. Stoffen lijken net van de vloer opgeraapt, maar precies in balans tussen chaos en controle. Het resultaat is een rebelse garderobe vol veelzijdige items die verhalen vertellen en direct op de huid worden beleefd.

Diesel Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Diesel

“Deze collectie gaat over wakker worden op een onbekende plek, zonder te weten wat er de avond ervoor is gebeurd, en je toch op je best voelen. Als je wegsluipt uit een hotelkamer van iemand die je niet kent, ben je op je sterkst. Dit zijn draagbare stukken voor een succesvol leven: de essentie van Diesel,” zegt Glenn Martens, creatief directeur van het merk.

De show opent de Diesel-kluis en viert het universum van het merk: verleden, heden en toekomst. Ongeveer 50.000 archiefstukken, van 1978 tot nu, laten een continue evolutie zien. De ruimte wordt een immersieve installatie met 6.000 soorten objecten en hergebruikte materialen, fel uitgelicht en bijna museumachtig gepresenteerd. Ze vertellen het verhaal van bijna vijftig jaar feest en visie.

Diesel Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Diesel

Hergebruik staat centraal. Upcycling is een belangrijk onderdeel van de collectie, met gerecyclede materialen en verantwoorde bronnen. Van denim tot ready-to-wear en tassen: alles vormt één samenhangend verhaal van “Successful Living”.

De dubbelgelaagde jersey tops lijken snel gekreukt, maar zijn zorgvuldig gemaakt. Truien zijn bewust “gekookt” en gekrompen vanuit oversized vormen. Denim met harsbehandeling krijgt blijvende plooien, als jeans die intens zijn geleefd. Sommige broeken zijn extra lang en hebben verborgen splitten bij de enkel, ideaal voor hoge hakken. Haak- en oogsluitingen geven kracht en detail.

Diesel Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Diesel

De Pantaboots zijn plat, spits en makkelijk aan te trekken. Stretch denim hotpants lijken nonchalant omgeslagen. Jassen en mantels van alpaca- en wolmix zijn licht, ongevoerd en gedeconstrueerd. Gevilte tailoring ontstaat uit restmateriaal uit de industrie, dat nieuw leven krijgt in couturevorm. Intarsia knitwear toont uitgesneden bloemen bij hals en zoom, alsof de wol door de tijd is aangetast.

Broeken krijgen extra functies, zoals zakken bij de zoom die over de schoenen vallen. Rokken van fluwelen denim zijn volumineus, als een nacht die langzaam overgaat in de ochtend. Gescheurde tour-T-shirts en destroyed jeans schitteren met kristallen en worden gedragen over tule tops en rokken met rafelranden. Trompe-l’œil jumpsuits lijken op gekreukte T-shirts en rokken, maar verbergen kleine leggings aan de binnenkant: opvallend én comfortabel.

Diesel Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Diesel

Texturen zijn sterk aanwezig en kleuren spatten uiteen. Denim wordt geflockt. De zogeheten “monster”-jassen bestaan uit patchwork in felle tinten. Sommige modellen hebben een bontvoering en ruw gesneden randen. Blousons, hemden en leren broeken krijgen juist zachte, pure kleuren. Gedrapeerd fluweel in tops, broeken en jurken zorgt voor een rijk kleurenspel.

Experimenteren zit in het DNA van Diesel. Geprinte kleding wordt bedekt met folie en plastificatie in hetzelfde motief. Daarna barst de folie deels open, waardoor de print eronder zichtbaar wordt. Soms gebeurt dit bij een simpele jersey top of wikkeljurk, soms bij een gedraaide “monster”-jas. Het voelt alsof de ware identiteit precies op het juiste moment zichtbaar wordt.

Diesel Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Diesel

De nieuwe D-One bag maakt haar debuut, met handvatten die veranderen in riemen met meerdere gespen langs de tas. Ze is verkrijgbaar in leer, in denim met kristallen of met bloemprints uit de collectie. Ook verschijnt een zachtere versie van de Dome bag en de 1DR in nieuwe uitvoeringen.

Het schoeisel geeft elke stap kracht. Spitse neuzen worden versterkt door een zijwand die de voet omsluit. Deze stijl zie je terug in pumps en dameslaarzen, maar ook in heren-derby’s en enkellaarzen. Mule-sandalen sluiten met een gesp over de voet.

Diesel Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Diesel

Binnen eyewear introduceert de nieuwe D-mentional lijn gebogen monturen met pootjes met logo. De minimalistische Sculpt-D lijn heeft een ovale D uitgesneden in de pootjes, die een D-vormige schaduw op de huid werpt. Sieraden verwijzen naar engelen en faux parels.

In de horlogewereld lanceert Diesel Closer, het eerste unisex horloge van het merk. Het combineert functionaliteit met sierlijke details. Het innovatieve ontwerp met verborgen sluiting werd op de catwalk getoond in zilver, lichtgoud en een volledig pavé-uitvoering.

Een garderobe die geen toestemming vraagt. Die leeft, valt en weer opstaat. En altijd glorieuze Diesel blijft.