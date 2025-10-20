Acne Studios herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Acne Studios

De dualiteit van het zijn: Acne Studios herfst winter 2025  2026

Ziggy Chen man herfst winter 2025 2026

De modecollectie van Ziggy Chen voor herfst winter 2025 2026

Modellen en street style - Photo ADVERSUS

Streetstyle winter 2025. De comeback van de rafelige jeans

AMI herfst winter 2025 2026 collectie - Photo courtesy of AMI

De modecollectie van Ami voor herfst winter 2025 2026. Alledaagse elegantie

Adversus | Modetrends | De modecollectie van Prada voor lente zomer 2026

De modecollectie van Prada voor lente zomer 2026

De modecollectie van Prada voor lente zomer 206 staat in het teken van de kunst van de hercompositie.

Foto van auteur
ADVERSUS
Gepubliceerd
Prada vrouw lente zomer 2026 - Photo courtesy of Prada
Prada vrouw lente zomer 2026 – Photo courtesy of Prada

Met de modecollectie voor lente zomer 2026, met de titel “Body of Composition”, biedt Prada een diepgaande reflectie op het heden en transformeert het Italiaanse modehuis mode tot een daad van selectie en esthetische distillatie. Het is een verfijnde, bewuste reactie op de oververzadiging van de hedendaagse cultuur: een proces dat vereenvoudigt, uiteenrafelt en opnieuw samenstelt om zo de essentie van kleding terug te vinden.

Prada vrouw lente zomer 2026 - Photo courtesy of Prada
Prada vrouw lente zomer 2026 – Photo courtesy of Prada

Op de catwalk ontmoeten verschillende, onverwachte elementen elkaar in een nieuwe, precieze harmonie. Compositie door contrast wordt een creatieve handeling, een manier om kledingstukken te bevrijden van hiërarchieën en ze opnieuw te ordenen tot een vernieuwde balans.

Prada vrouw lente zomer 2026 - Photo courtesy of Prada
Prada vrouw lente zomer 2026 – Photo courtesy of Prada

De iconische Prada look versmelt met typisch vrouwelijke details, en krijgt zo dezelfde waardigheid als de avondjurk: een ongewone combinatie die het begrip elegantie herdefinieert. De constructies worden tot het minimum herleid, terwijl de kleding zich vrij en licht om het lichaam vormt.

In deze visie worden rokken gedragen vanaf de schouders, en brassières hebben vorm maar geen structuur – een radicaal nieuwe benadering van wat kleding kan zijn. Elk kledingstuk wordt een levend organisme, dat van betekenis verandert afhankelijk van wie het draagt.

Prada vrouw lente zomer 2026 - Photo courtesy of Prada
Prada vrouw lente zomer 2026 – Photo courtesy of Prada

De modecollectie van Prada voor lente zomer 2026 viert een intrinsieke flexibiliteit, een voortdurende transformatie in dialoog met het hier en nu — een levende elegantie, voortdurend in beweging.

Meer op ADVERSUS

De modecollectie van Valentino voor lente zomer 2026

MEER OP ADVERSUS.NL
DIOR MAN – HERFST WINTER 2025-2026 - Photo courtesy of Dior

De herencollectie van Dior voor winter 2025-2026

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist - Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist

Dior pre-fall 2025 collectie in Kyoto - Photo courtesy of Dior

Dior pre-fall 2025 collectie in Kyoto

Officine Générale herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

De nieuwe modecollectie van Officine Générale voor herfst winter 2025 2026

ADVERSUS is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op ADVERSUS zijn exclusief eigendom van ADVERSUS en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Adverteren
Cookies & Privacy
Op Trendystyle

MAGAZINE

Herenmode
Beauty
Cover models
Fitness
Auto's

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com