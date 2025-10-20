De modecollectie van Prada voor lente zomer 206 staat in het teken van de kunst van de hercompositie.

Prada vrouw lente zomer 2026 – Photo courtesy of Prada

Met de modecollectie voor lente zomer 2026, met de titel “Body of Composition”, biedt Prada een diepgaande reflectie op het heden en transformeert het Italiaanse modehuis mode tot een daad van selectie en esthetische distillatie. Het is een verfijnde, bewuste reactie op de oververzadiging van de hedendaagse cultuur: een proces dat vereenvoudigt, uiteenrafelt en opnieuw samenstelt om zo de essentie van kleding terug te vinden.

Prada vrouw lente zomer 2026 – Photo courtesy of Prada

Op de catwalk ontmoeten verschillende, onverwachte elementen elkaar in een nieuwe, precieze harmonie. Compositie door contrast wordt een creatieve handeling, een manier om kledingstukken te bevrijden van hiërarchieën en ze opnieuw te ordenen tot een vernieuwde balans.

Prada vrouw lente zomer 2026 – Photo courtesy of Prada

De iconische Prada look versmelt met typisch vrouwelijke details, en krijgt zo dezelfde waardigheid als de avondjurk: een ongewone combinatie die het begrip elegantie herdefinieert. De constructies worden tot het minimum herleid, terwijl de kleding zich vrij en licht om het lichaam vormt.

In deze visie worden rokken gedragen vanaf de schouders, en brassières hebben vorm maar geen structuur – een radicaal nieuwe benadering van wat kleding kan zijn. Elk kledingstuk wordt een levend organisme, dat van betekenis verandert afhankelijk van wie het draagt.

Prada vrouw lente zomer 2026 – Photo courtesy of Prada

De modecollectie van Prada voor lente zomer 2026 viert een intrinsieke flexibiliteit, een voortdurende transformatie in dialoog met het hier en nu — een levende elegantie, voortdurend in beweging.