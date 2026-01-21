Korte kapsels blijven ook in 2026 deel uitmaken van de haartrends voor heren. Ontdek welk kapsel bij jou past: de buzz cut of de crew cut.

Herenkapsels 2026: buzz cut of moderne crew cut? – Photo Charlotte Mesman

De algemene trend in mannenkapsels voor 2026 is halflang haar met een nonchalante, moderne uitstraling. Tegelijkertijd blijven korte kapsels zoals de buzz cut en de crew cut populair, vooral voor mannen die van een stoere, minimalistische look houden die weinig onderhoud vraagt.

Wat is een buzz cut?

Een buzz cut is een extreem kort kapsel met vrijwel geen lengteverschillen. Het wordt vaak gezien als de klassieke, militaire cut. Voor dit kapsel gebruikt je kapper meestal een tondeuse. Het haar heeft nagenoeg overal – bovenop, aan de zijkanten en achterkant – dezelfde korte lengte, waardoor je een uniforme, strakke look krijgt.

Herenkapsels 2026: buzz cut of moderne crew cut? – Photo Charlotte Mesman

Belangrijk om te weten: de haarlengtes in buzz cuts worden vaak aangeduid met clipper guard-nummers, wat de communicatie met je kapper vereenvoudigt.

Buzz cuts, ook wel busket kapsels genoemd, variëren in lengte:

Een #1 buzz cut is heel kort en geeft een bijna geschoren look.

Een #2 of #3 buzz cut blijft kort, maar geeft iets meer textuur.

Busket kapsels zijn populair omdat ze weinig onderhoud vragen en je er ‘s ochtends nauwelijks iets aan hoeft te doen. Het kapsel past goed bij een minimalistische en praktische levensstijl.

Wat is een crew cut?

Een crew cut lijkt op een buzz cut, maar met één groot verschil: het haar bovenop is iets langer en loopt korter naar de zijkanten toe.

Bij een crew cut zijn de zijkanten en achterkant kort, terwijl de bovenkant voldoende lengte heeft om licht te stylen, bijvoorbeeld door het haar iets omhoog te kammen of meer textuur te geven. Juist deze langere bovenkant is typerend voor een crew cut.

Door de lengteverschillen ontstaat er meer structuur en vorm dan bij een buzz cut. Varianten zoals de crew cut fade zorgen voor een modern effect doordat de zijkanten geleidelijk korter worden gemaakt.

Op onze streetstylefoto zie je een moderne crew cut met fade. De zijkanten en achterkant zijn zeer kort (clipper guard #0,5 tot #1) en lopen over in een low tot mid fade. Bovenop is het haar langer (#4 of #5, ongeveer 13–16 mm), wat een natuurlijke, volle look geeft. De bovenkant is licht gestyled naar achteren of iets omhoog, wat het kapsel een verzorgde maar ontspannen uitstraling geeft.

Herenkapsels 2026: buzz cut of moderne crew cut? – Photo Charlotte Mesman

Verschil tussen buzz cut en crew cut

Buzz cut (busket kapsel)

Heel korte lengte overal, bijna uniform.

Simpel en low maintenance.

Minimalistische, cleane look.

Vrij weinig styling nodig.

Crew cut

Iets langere bovenkant, taps toelopende zijkanten.

Meer vorm en structuur.

Kan licht gestyled worden.

Combineert weinig onderhoud met een nettere uitstraling.

De buzz cut is minimalistisch, praktisch en superclean, terwijl de crew cut iets veelzijdiger is en een nettere uitstraling heeft, maar nog steeds weinig styling vereist.

Welk kapsel past bij jou?

Herenkapsels 2026: buzz cut of moderne crew cut? – Photo Charlotte Mesman

Een buzz cut past bij mannen die houden van eenvoud en gemak. Het kapsel vraagt nauwelijks onderhoud en benadrukt de natuurlijke vormen van je hoofd en gezicht. Vooral mannen met een hoekige of ovale kaaklijn profiteren van dit kapsel, omdat de gelaatstrekken extra worden geaccentueerd.

Een crew cut is ideaal voor mannen die een verzorgde uitstraling willen, maar niet veel tijd in hun kapsel willen steken. Dankzij de langere bovenkant biedt het kapsel meer mogelijkheden om het haar te stylen, bijvoorbeeld voor werk of formele gelegenheden. Het past goed bij de meeste gezichtsvormen, zoals ronde, ovale en hoekige gezichten, en geeft een optisch verlengend effect. Dit kapsel combineert bovendien mooi met een korte baard.

Klassiek kort met een moderne twist

Kortom: kort haar blijft in 2026 populair, maar het hoeft niet altijd superkort of strak te zijn. De buzz cut en crew cut zijn praktische, tijdloze en stijlvolle keuzes. Voor een eenvoudige look zonder gedoe is de buzz cut ideaal. Voor meer vorm en textuur blijft de crew cut een uitstekende optie.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS