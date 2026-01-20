De modecollectie van Paul Smith voor winter 2026 2027: herbeleven

In Milaan werden de afgelopen week de nieuwste modecollecties voor winter 2026 2027 geshowd. We geven je alvast een voorproefje van de wintermode

Paul Smith herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

In Milaan werden de afgelopen week de nieuwste modecollecties voor winter 2026 2027 geshowd. We geven je alvast een voorproefje van de wintermode voor volgend jaar winter met de modecollectie van Paul Smith.

Paul Smith presenteerde de nieuwe herencollectie voor winter 2026 2027 in een intieme, salonachtige setting. Het is een ingetogen collectie waarin ‘gedragen’ kledingstukken opnieuw tot leven komen door de nieuwsgierige blik van iemand die zich nog steeds kan laten verrassen.

Magpie dressing: verzamelen als stijl

Paul Smith herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Het uitgangspunt van de collectie is ‘magpie dressing’, een concept dat kenmerkend is voor Paul Smith. Voor wie niet bekend is met dit concept: magpie dressing is een modebegrip dat verwijst naar een stijl waarbij je verschillende, vaak opvallende of onverwachte items combineert, zoals een ekster (“magpie”) glimmende objecten verzamelt.

Elke look ziet eruit als een persoonlijke verzameling: fragmenten uit het archief, Britse literaire verwijzingen en bohémien invloeden, geïnspireerd door de wereld van Jean Cocteau. Tegelijk blijft alles elegant en nonchalant, ook typisch Paul Smith. Het plezier van verzamelen en verhalen omzetten in kleding staat centraal.

Traditionele codes met een frisse blik

Paul Smith herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Voor deze collectie werkte Paul Smith nauw samen met Sam Cotton, de nieuwe Head of Men’s Design. Samen geven ze de historische codes van het merk een nieuwe draai. Bezoeken aan het archief in Nottingham — met bijna 5.000 kledingstukken uit 55 jaar modegeschiedenis — vormen de basis voor het herinterpreteren van iconische silhouetten uit de late jaren ’80 en vroege jaren ’90.

Tailoring wordt compacter en moderner, maar altijd met karakter. Jassen en pakken bevatten gedeconstrueerde details of zijn inside-out uitgevoerd, een typisch Smithiaans gebaar dat klassieke vormen op een slimme en soms ironische manier doorbreekt.

Paul Smith herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Rijke materialen en zorgvuldig kleurgebruik

De gebruikte materialen vertellen een sterk Brits verhaal. Harris Tweed en Donegalwol zorgen voor textuur en charme, terwijl het kleurenpalet zorgvuldig is gekozen. Diepe herfsttinten vormen een rustige basis, waarop kleuraccenten, archiefprints en onverwachte materiaalcombinaties opvallen. Het resultaat is een gelaagde, visueel interessante collectie.

Overhemden vertellen een geheel eigen verhaal. Ze zijn bedrukt met foto’s uit het uitgebreide fotoarchief van Pauls vader. Ook de polkadot keert terug als belangrijk motief, soms gecombineerd met handgetekende peren — een speelse knipoog naar de creatieve filosofie van Paul Smith. De voeringen van jassen en pakken verbergen interessante details, geïnspireerd door Pauls interesse in Japanse kleurentheorie.

Paul Smith herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Jean Cocteau en een leefbare esthetiek

De invloed van Jean Cocteau is overal zichtbaar. Overhemden, dassen en pakken zijn dagelijkse uniformen, maar dan met nieuwe details zoals gelaagde manchetten, doorschijnende stoffen en stofknopen. Accessoires zoals leren tassen, riemen en charms krijgen een doorleefde uitstraling, waardoor ze een verhaal van tijd en gebruik vertellen.

Paul Smith herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Een show als ervaring

Paul Smith herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

De presentatie in de Milanese hoofdzetel van Paul Smith versterkte het verhaal van de collectie. Gasten werden verwelkomd door een muurschildering geïnspireerd op werk van Colin Barnes, die in 1976 enkele van de eerste ontwerpen van het merk vastlegde. Trompe-l’œil-effecten en houten banken met prints van alledaagse objecten — scharen, koffiekopjes en kleine schatten — maakten van de show een ervaring vol ontdekking en verwondering.