Maserati presenteert Grecale Cristallo Special Edition

Maserati presenteert de nieuwe Grecale Cristallo Special Edition, geïnspireerd door de essentie van Monte Cristallo, één van de meest iconische bergtoppen in de Dolomieten. Monte Cristallo diende als inspiratie voor het project, als symbool van puurheid en een plek waar materie en licht elkaar ontmoeten. Uit deze inspiratie komt een special edition voort die is ontworpen als een statement van ambitie, vakmanschap en een eigentijdse visie op Italiaanse luxe.

De key feature van de Grecale Cristallo is de nieuwe en exclusieve kleur Azzurro Aureo, een Fuoriserie-kleur die wordt onderstreept door een speciale badge op het spatbord. De naam vertelt een reis die begint met Maserati-blauw en evolueert naar een steeds puurdere, koelere tint die geleidelijk lichter wordt om de glans van sneeuw en winterhellingen te weerspiegelen. Deze blauwe basis wordt verrijkt door een subtiele maar nadrukkelijke gouden micatint die doet denken aan de symbolische waarde van gouden medailles en die de begrippen perfectie, prestige en overwinning op verfijnde wijze interpreteert.

Alpine-inspiratie

Het exterieurdesign wordt verder versterkt door 21 inch diamantgeslepen aluminium CRIO designvelgen en door nieuwe grille-inzetstukken voor, gespoten in carrosseriekleur. Binnenin weerspiegelt het interieur dezelfde alpine-inspiratie door Premium Leather Ghiaccio, een lichte, elegante tint die het gevoel van helderheid en puurheid versterkt, samen met exclusieve accenten en functies die zijn ontworpen om een idee van moderne Italiaanse luxe uit te drukken. De configuratie wordt afgerond met een pakket aan originele Maserati-accessoires, ontworpen om elk detail verder aan te zetten. De set bestaat uit vaststaande naafdoppen met logo, merkventieldopjes, een aangepast hulplicht en merkvloermatten voor; elementen die de zorg en het raffinement benadrukken die zo kenmerkend zijn voor het merk met de drietand. De Grecale Cristallo special edition is per direct te bestellen in combinatie met de Modena-, Trofeo- en Folgore-uitvoeringen, met behoud van alle kenmerkende features.

Olympische fakkel

De presentatie vond afgelopen week plaats in Modena en viel samen met een bijzonder evenement in de fabriek in Modena, het historische hoofdkantoor van het merk aan de Viale Ciro Menotti. De Maserati-fabriek was gastheer van etappe 32 van de Olympische fakkel-estafette tijdens zijn reis door Italië. Het was een moment met een grote symbolische waarde, waar traditie, mensen en toekomstvisie samenkwamen op één van de meest symbolische plaatsen in de geschiedenis van de Drietand. De eerste tien Grecale Cristallo-voertuigen, in de Modena-trim, werden tijdens deze gelegenheid gepresenteerd.