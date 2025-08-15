De herencollectie Homme Plissé van Issey Miyake voor lente zomer 2026 haalt inspiratie uit de natuurlijke en culturele weefsels van Italië en verkent de intieme band tussen het dagelijks leven en

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

De herencollectie Homme Plissé van Issey Miyake voor lente zomer 2026 haalt inspiratie uit de natuurlijke en culturele weefsels van Italië en verkent de intieme band tussen het dagelijks leven en artistieke expressie. Geïnspireerd door het creatieve proces van een schilder – die kleuren verzamelt uit het Italiaanse platteland en stedelijke landschappen – worden de kledingstukken een canvas voor creativiteit en functionaliteit. Elk kledingstuk eert de tactiele ervaring van het schilderen en de details van het alledaagse leven, en biedt een verfijnde en originele visie op de moderne mannelijke garderobe.

Design in dialoog met de geschiedenis

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

Het scenografische ontwerp van Andrea Faraguna en Michael Kleine dat als achtergrond voor de show dient, benadrukte de serene schoonheid van de renaissancistische architectuur van de villa en haar door de eeuwen heen verzorgde Medici-tuinen. Het subtiele gebruik van sproeiers creëerde een frisse en levendige sfeer, die de oorspronkelijke vitaliteit van de tuinen opriep – een directe verwijzing naar het thema van continuïteit en transformatie.

De belangrijkste series van de collectie

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

LINEN LIKE: een op maat gemaakte serie die doet denken aan de lichtheid van linnen, maar die silhouetten biedt die meer structuur hebben dankzij een compacter materiaal. De kledingstukken, met een subtiele glans, zijn ideaal voor het warme seizoen en vormen een meer gedefinieerd alternatief voor de iconische vloeiende jerseys van het merk.

PAINTER’S GEAR: geïnspireerd door functionele werkkleding, is deze lijn ontworpen voor creatievelingen. Zakken in verschillende vormen en maten voldoen aan de praktische behoeften van wie werkt met verf en andere artistieke middelen, waarbij nut en stedelijke stijl worden gecombineerd.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

TAILORED PLEATS: een evolutie van de iconische plooitechnieken van het merk, waarbij deze serie het op maat gemaakte aanbod uitbreidt met innovatieve kledingstukken zoals het lange jasje zonder kraag en de double-breasted uitvoering. Elk stuk toont minutieuze constructie en herdefinieert de rol van plooien in gestructureerde kleding.

CARRIER CARRIED: speels en functioneel, deze serie herinterpreteert de kledingzak door deze te transformeren in een draagbaar kledingstuk. Wanneer ze niet worden gedragen, vouwen de stukken zich op tot de vorm van een tas, waarmee de conventies tussen kledingstuk en opbergmiddel worden uitgedaagd.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

PAINT BRUSH CLOSE-UP: kledingstukken die de gelaagde schoonheid van de punt van een gebruikte penseel vastleggen. Kleurovergangen en texturen imiteren de opeenstapeling van verf en onthullen de diepte van het artistieke proces.

PALETTE: Een visueel eerbetoon aan de paletten die in het atelier worden gebruikt. Deze prints tonen de tastbare sporen van het mengen van kleuren, en bieden de drager een fragment van het creatieve proces.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

CIOCCOLATO: een onderscheidend schoenmodel dat de vormen van een schuine en een beitelvormige neus combineert. De matte afwerking en de gelijkenis met een reep chocolade maken het tot een elegant maar speels item.