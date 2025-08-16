Hoe modellen off-duty zich kleden wanneer de spotlights doven: América González

Na afloop van de modeshow van Hermès voor herfst winter 2025 2026 in Parijs fotografeerden we topmodel América González. Dit model is een van de absolute favorieten van de model-streetstylefotografen: benaderbaar

América González – Photo ADVERSUS

Na afloop van de modeshow van Hermès voor herfst winter 2025 2026 in Parijs fotografeerden we topmodel América González. Dit model is een van de absolute favorieten van de model-streetstylefotografen: benaderbaar, elegant en altijd moeiteloos stijlvol zonder te overdrijven. Haar off-duty look liet een combinatie zien van een oversized technische jas met minimalistische basics, wat zorgde voor een casual maar opvallend contrast met haar onberispelijke verschijning op de catwalk.

América González is, wat ons betreft, een van de prettigste modellen om te fotograferen tijdens de Fashion Weeks. Ze is altijd geduldig met de camera’s en blijft vriendelijk, zelfs in de chaos na een show. Na bijna elke show — wanneer tientallen modellen tegelijk de straat op stromen — is zij steevast een van de meest toegankelijke. Zo ook direct na de modeshow van Hermès voor herfst winter 2025 2026 in Parijs. Terwijl andere modellen zich snel uit de voeten maakten of hun blik strak op de grond gericht hielden (waarom blijft gissen), nam América de tijd voor de fotografen.

América González – Photo ADVERSUS

Geboren op 27 april 1995 in Caracas, Venezuela, studeerde América González geneeskunde aan de Centrale Universiteit van Venezuela toen haar zus haar overtuigde mee te doen aan een lokale casting. Aanvankelijk verlegen trok ze de aandacht van styliste Tata Hellmund — een ontmoeting die haar lanceerde in de modewereld. Ze debuteerde in Milaan voor Angel Chen en liep datzelfde seizoen ook voor Dries van Noten. Hoewel ze een vroege casting voor Dior miste, liep ze toch ook de catwalk voor herfst winter 2022 van dit modehuis — allemaal in haar debuutseizoen.

Vogue noemde haar een van de “10 Breakout Models” van lente zomer 2022. In datzelfde seizoen liep ze in maar liefst 30 shows, waaronder voor grote namen als Louis Vuitton, Michael Kors, The Row en Fendi.

De streetstyle

América González – Photo ADVERSUS

De modeshow van Hermès was nog maar net afgelopen en de energie hing nog in de lucht toen América vanuit de backstage deur de Parijse straat op stapte. Ze droeg een volumineuze, leigrijze windbreaker van gekreukt nylon, met lage schouders en trekkoorden — precies het type technische outerwear dat dit seizoen de toon zet. Daaronder een grijs-gemêleerd T-shirt, nonchalant in de taille geknoopt, dat de verticale lijnen van de look doorbrak met een zachte, sculpturale toets.

De taupegrijze, slanke broek maakte het geheel af: bikerstijl met ritsen langs de pijpen en kleine klinknageldetails die het geheel structuur gaven. De accessoires waren schaars maar doeltreffend: een smalle ovale zonnebril in jaren ’90-stijl en een glanzende zwarte leren shopper, achteloos over één schouder gedragen.

América González – Hermès herfst winter 2025 2026 in Parijs – Photo courtesy of Hermès

Het was een scherp contrast met de elegante, ruiterachtige perfectie die ze net op de Hermès-catwalk had laten zien. Op de catwalk was ze strak en verfijnd; daarbuiten koos ze voor een meer relaxte zelfverzekerdheid — beweging, eenvoud en informele details die zelfs een simpel T-shirt cool maken. De fotografen verzamelden zich om haar heen en legden meer vast dan alleen haar outfit: ze vingen dat vluchtige moment waarop een model de modespotlights verlaat en de echte wereld instapt, zonder het gevoel van performance te verliezen.

ADVERSUS