Ziggy Chen man herfst winter 2025 2026

De modecollectie van Ziggy Chen voor herfst winter 2025 2026

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist - Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist

Dsquared2 show herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Dsquared2

De modecollectie van Dsquared2 Coed voor herfst winter 2025 2026

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement. Photo courtesy of Fendi

Met dit wet look kapsel voor winter 2025 2026 maak je een statement

Adversus | Modetrends | De modecollectie van Niccolò Pasqualetti voor lente zomer 2026: gebroken glamour

De modecollectie van Niccolò Pasqualetti voor lente zomer 2026: gebroken glamour

De modecollectie van Niccolò Pasqualetti voor lente zomer 2026 onderzoekt instabiliteit, intuïtie en de geladen ruimte tussen tegenpolen.

Foto van auteur
ADVERSUS
Gepubliceerd
Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 - Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti
Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 – Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti

De show ontwikkelt zich als een studie van kruispunten. Het scherpe botst met het zachte, het solide met het doorschijnende, zekerheid met opzettelijke fouten. Pasqualetti’s visie op glamour is niet gepolijst of afgerond; het is eerder onrustig, gebogen en gebarsten.  Glamour tot het punt dat het splijt.

De silhouetten onderhandelen voortdurend met het lichaam. Blootgestelde schoudervullingen glijden in en uit de kleding, verstoren traditionele proporties en suggereren beweging, zelfs in stilstand. De kleding wordt geconstrueerd met ritsen verborgen tussen plooien, waardoor de structuur verandert terwijl het lichaam beweegt. Vlakke oppervlakken worden volume en volume verandert in lijn, waardoor het verschil tussen constructie en gebaar vervaagt.

Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 - Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti
Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 – Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti

Kledingstukken ontstaan vaak uit precieze geometrische lijnen – rokken en overhemden komen voort uit gecontroleerde vlakken stof – en eindigen in vloeiende, gedrapeerde vormen. Panels worden losjes aan elkaar gestikt, opzettelijk onvolledig, waardoor flitsen van huid zichtbaar zijn door openingen die meer intuïtief dan decoratief aanvoelen. Elk kledingstuk zweeft tussen beheersing en loslaten.

Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 - Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti
Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 – Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti
Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 - Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti
Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 – Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti

Textuur speelt een centrale rol en wordt niet behandeld als versiering maar als substantie. Borduurwerk, dicht geweven stoffen en tule met pailletten komen in overvloed in deze collectie voor, waarbij elk materiaal zijn eigen volheid benadrukt. Lamsleer wordt met laser gesneden in een overvloed aan bloemen, waardoor leer onverwacht delicaat wordt. Scherven metaal dringen door de kleding heen, vangen en reflecteren koel licht – versiering als onderbreking.

Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 - Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti
Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 – Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti

In plaats van zich als zodanig, in één verhaal, te presenteren, vraagt deze collectie van Niccolò Pasqualetti om ontcijfering. De elementen worden intuïtief samengebracht, waardoor spanning ontstaat tussen oppervlakken en lagen. Energie trilt tussen de vlakken en suggereert iets voorbij de pure vorm – een emotionele of psychologische lading die blijft hangen, zelfs nadat de laatste look is gepresenteerd.

Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 - Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti
Niccolò Pasqualetti lente zomer 2026 – Photo courtesy of Niccolò Pasqualetti

Met deze nieuwe zomercollectie verfijnt Niccolò Pasqualetti een taal die zich aan een eenvoudige definitie onttrekt. Het is mode die leeft in het tussengebied: precies maar ongehoorzaam, sensueel maar intellectueel, vertrouwd maar opzettelijk fout. In deze geladen ambiguïteit stelt Pasqualetti een nieuw idee van glamour voor – een glamour die niet in perfectie bestaat, maar in breuk.

Voeg Adversus.nl toe aan je favorieten! :-)

Meer op ADVERSUS

De 10 essentiële oefeningen om spiermassa en kracht te vergroten

MEER OP ADVERSUS.NL
De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist - Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist

Valentino show herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Valentino

De modecollectie van Valentino voor winter 2025: een metatheater van intimiteit

Officine Générale herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

De nieuwe modecollectie van Officine Générale voor herfst winter 2025 2026

Greasy Glam: waarom zichtbaar haarproduct het in 2026 helemaal wordt - Photo Charlotte Mesman

Greasy Glam: waarom zichtbaar haarproduct het in 2026 helemaal wordt

ADVERSUS is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2026

De artikelen en het beeldmateriaal op ADVERSUS zijn exclusief eigendom van ADVERSUS en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Adverteren
Cookies & Privacy
Op Trendystyle

MAGAZINE

Herenmode
Beauty
Cover models
Fitness
Auto's

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com