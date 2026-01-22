Prada Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

Wat blijft er over wanneer de toekomst geen duidelijke belofte meer is, maar een open vraag? De modecollectie van Prada voor herfst winter 2026, ontworpen door Miuccia Prada en Raf Simons, ontstaat precies in dat spanningsveld: tussen wat geweest is en wat nog kan komen. ‘Before and next’ is meer dan een titel: het is een manier van denken. Vooruitkijken zonder het verleden los te laten, en nieuwe ideeën bouwen op een gedeeld geheugen.

In een wereld die onzeker en onvoorspelbaar aanvoelt, kiest Prada voor ‘zekerheid’ met silhouetten die langer, strakker en precies zijn. De kleding volgt het lichaam met aandacht, bijna respect. Houding, beweging en dagelijkse gebaren staan centraal. De man wordt niet gevormd door het kledingstuk, maar ondersteund. Mode wordt hier een stille begeleider van het echte leven.

Uitgangspunt voor deze collectie zijn bekende elementen van de mannelijke garderobe: mantels, pakken, klassieke vormen. Toch blijft niets zoals het was. Proporties verschuiven, constructies worden verfijnd en details krijgen een nieuwe betekenis. Traditie is geen vast kader, maar een startpunt. De ontwerpen breken niet met het verleden, ze herinterpreteren het op een rustige, doordachte manier.

Deze kleding draagt sporen van leven. Ze spreekt over tijd, over dragen en bewaren. In een tijd waarin alles snel moet gaan, benadrukt Prada het belang van duur en blijvende waarden. Cultuur, intelligentie, betekenis en zorg krijgen opnieuw ruimte. Herinneren wordt een vorm van respect, een bewuste keuze om niet te vergeten.

Op het eerste gezicht lijken de kledingstukken eenvoudig, maar wie beter kijkt, ziet de complexiteit ervan. De snit en de opbouw zijn precies, bijna architecturaal. Collageprints brengen verschillende tijden samen: de oudheid, de renaissance en de moderne wereld. Deze gelaagdheid van tijdperken creëren een rijk beeld van de menselijke ervaring, zonder zwaar of nostalgisch te worden.

In deze nieuwe herencollectie van Prada komt dit alles tot leven in de vorm van slank gesneden lange jassen en korte topcoats met functionele details die op cropped capes lijken. Klassieke trenchcoats en gevoerde leren jacks geven de outfits een gelaagd en krachtig silhouet. De extra lange mouwen hebben grote witte manchetten. Een nette, donkere spijkerbroek wordt geshowd met een witte mouwloze top.

Het kleurenpalet is rustig, met warme aardekleuren en traditionele wintertinten die worden opgeleukt door verrassende kleuraccenten en patronen. Accessoires, waaronder hoeden en stevige laarzen, maken de looks compleet.

De locatie van de show, het Deposito van Fondazione Prada, de kunst- en cultuurinstelling van het modehuis, versterkt dit verhaal. De ruimte voelt als een plek tussen verleden en heden, tussen binnen en buiten. Wat normaal verborgen blijft, wordt zichtbaar. Het wordt een plaats voor ontmoeting, voor delen, voor een gezamenlijk moment. Mode wordt hier opnieuw een publieke taal.