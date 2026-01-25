De herencollectie van Dior voor herfst winter 2026 2027

Met deze nieuwe herencollectie van Dior voor herfst winter 2026 2027 vertelt ontwerper Jonathan Anderson een verhaal. Hij pakte daarmee de draad weer op van zijn eerste herencollectie

Dior Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Met deze nieuwe herencollectie van Dior voor herfst winter 2026 2027 vertelt ontwerper Jonathan Anderson een verhaal. Hij pakte daarmee de draad weer op van zijn eerste herencollectie voor het maison (zomer 2026), dat gaat over de geschiedenis van het huis, maar ook over de rijkdom van de stoffen. Het is ook een verhaal over vernieuwing.

Dior Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Met deze collectie zet Anderson een nieuwe generatie jongeren op de catwalk neer die als het ware door de straten van Parijs flaneren. Het is de aristocratische Dior jeugd. Elke keuze komt voort uit plezier en spontaneïteit. Daar wordt uitdrukking aan gegeven met de knalgele kapsels van sommige modellen, de rijkelijk versierde schouders en de opulente mood.

Schijnbaar tegenstrijdige ideeën lopen vloeiend in elkaar over: formele elementen, klassieke Dior-symbolen, verwijzingen naar de legendarische ontwerper Paul Poiret; dat alles komt samen in de spijkerbroeken, de parka’s.

Dior Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

De pakken en jassen zijn slank en scherp gesneden. Er zijn lange jassen, korte – bijna gekrompen – blazers, rokkostuums, korte Bar-jackets (een beroemd Dior-model) en slank afkledende broeken.

Dior Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Bovenkleding wordt het terrein voor experimenten waar technische materialen luxe stoffen ontmoeten. Praktisch en tegelijkertijd theatraal. Bomberjacks veranderen in capes van brokaat. Veldjassen krijgen van achteren opbollende volumes.

Dior Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

De grens tussen mannelijk en vrouwelijk vervaagt. We zien pakken, lavallière-overhemden met de karakteristieke lange linten, gilets en long johns in plaats van gewone broeken.

Dior Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Ook de stoffen maken deel uit van het verhaal. Er is stevige Donegal-tweed, glanzend fluweel, lichte jacquards met glans, borduurwerk dat sprankelt, franjes en versieringen voor een aparte, excentrieke look.

Maar de kleuren blijven vrij rustig en sober, zodat het niet te druk wordt. Accessoires maken de collectie af zonder te veel aandacht te trekken: klassieke veterschoenen in het zwart of suède en zachte schoudertassen.

Dior Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

Kortom: deze collectie maakt kleden tot een vrij en intuïtief spel. Dingen die je niet verwacht, komen samen. Verleden en heden botsen op een natuurlijke manier. Het resultaat is een elegante stijl die spontaan voelt, maar ook goed doordacht is. Het is geworteld in de geschiedenis van Dior, maar met vernieuwde jonge energie.