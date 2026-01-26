Als je het ons vraagt, blijft de textured crop ook in 2026 trending en wordt het één van de top cuts van het jaar. We vertellen je er meer over.

De textured crop blijft trending. Is dit coole herenkapsel iets voor jou? – Photo Charlotte Mesman

Eén van de meest populaire herenkapsels van het moment is de ‘textured crop’. Dit kapsel wordt wel gezien als een moderne upgrade van de klassieke crew cut en een getextureerde variant van de French crop. Het is één van de meest gevraagde kapsels van het moment en het blijft trending in 2026 (naar verwachting wordt het één van de top cuts). Het is een perfecte snit voor wie een strakke, moderne look wil zonder al te veel onderhoud. We vertellen je er meer over.

Wat is een textured crop?

Een textured crop is een kort kapsel met een twist. De zijkanten en achterkant zijn kort geknipt. Bovenop is het haar langer. Gewoonlijk style je het haar bovenop met warrige lagen, die ‘choppy layers’ heten. Dit geeft extra volume en beweging.

Je kunt de textured crop combineren met een fade of taper, waarbij je haar vanaf de bewegelijke lagen bovenop je hoofd richting de oren, slapen en nek steeds korter wordt. Een fade is een scherpe overgang naar heel kort haar, bijna tot op de huid. Een taper is zachter: het haar wordt langzaam korter, maar blijft zichtbaar (dus niet tot op de huid).

Dit kapsel is een verbeterde versie van de oude crew cut. Dat was een kort militair kapsel, heel simpel. De textured crop is moderner en heeft meer textuur bovenop. Het ziet er scherp uit, maar voelt ontspannen.

Hoe ziet het er precies uit?

Van voren zie je de warrige lagen bovenop het hoofd. Het haar valt een beetje naar voren of opzij, met volume. Aan de zijkanten is het haar kort en strak. De achterkant is netjes en strak. De haren zijn kortgeknipt, vaak met een (skin) fade of taper (ook wel low of mid fade). Juist hierdoor komt deze coupe heel schoon en netjes over. Bovenop loopt het langer haar mooi over in het korte deel. Het geeft een wat hoekige of ronde vorm, afhankelijk van de kapper. In zijn geheel oogt dit herenkapsel modern en scherp. Alles is kort en symmetrisch.

Waarom de textured crop populair is?

In deze drukke wereld waarin we van alles moeten, wil iedereen een snelle en gemakkelijke coupe. Dit kapsel vraagt om weinig onderhoud. Je hoeft het niet elke dag te stylen, maar het ziet er altijd verzorgd uit. Het is goed voor elke dag: op het werk, in je vrije tijd en tijdens het sporten. Maar afgezien van het gemak, is deze look gewoon cool. Geen wonder dat veel acteurs en influencers er graag mee experimenteren.

Hoe style en onderhoud je het?

De styling van de textured crop is simpel. Gebruik een matte pasta. Kneed het product met je vingers in je haar en maak het min of meer warrig. Zo krijg je textuur en een natuurlijke finish zonder glans.

Voor het onderhoud ga je elke vier tot zes weken naar de kapper (vooral voor een strakke fade en een schone nek). Als je het laat groeien, wordt het geheel minder strak en verwatert het model, want een echte textured crop heeft altijd een heel korte en gegroomde nek.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS