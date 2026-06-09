Burc Akyol herfst winter 2026-2027 – Photo courtesy of Burc Akyol

Eén van de meest interessante collecties die tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2026-2027 werden gepresenteerd, is de nieuwe collectie van Burç Akyol. De collectie getuigt van de creatieve geest van een ontwerper die blijft bouwen aan een persoonlijke visie op hedendaagse mode. Met La Collectionneuse verdiept Akyol verder de dialoog tussen sartoriale precisie en vloeiendheid, twee elementen die de voorbije jaren zijn uitgegroeid tot de kenmerkende signatuur van zijn werk.

Burc Akyol herfst winter 2026-2027 – Photo courtesy of Burc Akyol

De collectie ontvouwt zich via een reeks silhouetten die structuur en beweging combineren. Tailoring staat centraal: jassen met duidelijk gedefinieerde schouders, mantels waarin veel aandacht is besteed aan proporties en outerwear die het lichaam vormgeeft zonder stijf aan te voelen. Het onderzoek naar volume komt vooral tot uiting in de meest spectaculaire looks, waar strakke lijnen samengaan met stoffen die het lichaam op natuurlijke wijze volgen.

Burc Akyol herfst winter 2026-2027 – Photo courtesy of Burc Akyol

De show opent met een maraboe-cape die meteen een sterke visuele indruk maakt. Het kledingstuk introduceert direct het thema van theatrale elegantie dat in de hele collectie aanwezig is. Hoewel het verwijst naar een rijke sartoriale traditie, oogt het resultaat verrassend eigentijds dankzij de lichte constructie en de zuiverheid van de proporties.

Burc Akyol herfst winter 2026-2027 – Photo courtesy of Burc Akyol

De volledige garderobe beweegt zich langs een zorgvuldig uitgebalanceerde lijn tussen mannelijk en vrouwelijk. De codes van klassiek tailoring worden opnieuw geïnterpreteerd via asymmetrische snitten, onverwachte sluitingen en details die de perceptie van het silhouet subtiel veranderen. De jassen streven niet naar formele strengheid, maar naar een nieuwe vorm van ontspannen elegantie, terwijl lange jurken en draperieën een zachtere en sensuelere dimensie introduceren.

Burc Akyol herfst winter 2026-2027 – Photo courtesy of Burc Akyol

Ook het kleurenpalet draagt bij aan de identiteit van het seizoen. Diepe tinten groen, bordeaux en goud lopen als een rode draad door de collectie en creëren een sfeer die tegelijk verfijnd en rijk aan contrasten is. Naast deze intense kleuren verschijnen decoratieve elementen die karakter toevoegen zonder het rommelig te maken. Het luipaardmotief vormt daarbij een van de meest opvallende accenten.

Burc Akyol herfst winter 2026-2027 – Photo courtesy of Burc Akyol

Bijzondere aandacht gaat eveneens uit naar de styling. Plumetis-kousen, die in verschillende looks terugkeren, fungeren als een verbindend element binnen de collectie en dragen bij aan een verfijnd vrouwelijk beeld. Elk detail lijkt ontworpen om de beweging en aanwezigheid van de drager te versterken, eerder dan om louter een spectaculair effect te creëren.

Burc Akyol herfst winter 2026-2027 – Photo courtesy of Burc Akyol

Wat deze collectie vooral onderscheidt, is Akyols vermogen om te werken met de spanning tussen controle en vrijheid. Enerzijds is er een rigoureuze constructie, ondersteund door een sterke sartoriale expertise; anderzijds een voortdurende zoektocht naar lichtheid die voorkomt dat de kledingstukken te formeel of voorspelbaar worden. Precies in dat evenwicht vindt de ontwerper zijn meest authentieke stem.

Burc Akyol herfst winter 2026-2027 – Photo courtesy of Burc Akyol

Met deze nieuwe wintercollectie voor herfst winter 2026-2027 bevestigt Burç Akyol een coherente en herkenbare visie die in dialoog treedt met het erfgoed van de Parijse mode zonder de traditionele codes simpelweg te herhalen. Het resultaat is een collectie die de kwaliteit van de constructie, de precisie van de proporties en een beheerste sensualiteit centraal stelt, en die het label verder bevestigt als een van de meest interessante namen binnen de hedendaagse Franse modescene.