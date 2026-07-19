De nieuwe herenmode voor winter 2026-2027: oversized is voorbij. Photo courtesy of Prada

Jarenlang was oversized de norm in de herenmode. Oversized colberts, wijde broeken en volumineuze jassen bepaalden het straatbeeld én de catwalks. Maar voor herfst/winter 2026-2027 is het tij gekeerd. Tijdens de modeweken van Milaan en Parijs zagen we in de nieuwe wintercollecties weer slankere silhouetten voorbijkomen.

Dat betekent niet dat we teruggaan naar de ultraskinny jeans van begin jaren 2010 (al gaan we wel weer slim fit spijkerbroeken zien). De nieuwe silhouetten kleden slanker af, maar blijven gemakkelijk in het dragen. In de nieuwe herenmode ligt de focus op betere proporties, verfijnde tailoring en kleding die het lichaam volgt, maar die niet strak zit.

Van volume naar vorm

Waar de afgelopen seizoenen brede schouders, extra lange mouwen en oversized broeken de toon zetten, kiezen veel ontwerpers nu weer voor scherpere lijnen. Het is geen totale ommekeer maar alles wordt gewoon wat slanker. Blazers krijgen opnieuw een lichte taille, overjassen vallen rechter langs het lichaam en broeken worden smaller.

Blazer met gedefinieerde lijnen bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Bij Prada zien we moderne tailoring die bewust een beetje nonchalant is, terwijl Jonathan Anderson bij Dior kiest voor lange, elegante silhouetten met een bijna aristocratische uitstraling. Ook Giorgio Armani en Zegna laten zien dat klassieke herenmode weer het uitgangspunt is, maar dan in een soepelere uitvoering dan vroeger.

Tailoring krijgt een nieuwe betekenis

Het woord tailoring doet nog altijd denken aan stijve pakken en formele kleding, maar dat beeld klopt allang niet meer.

De nieuwe tailoring beweegt mee. Blazers zijn licht geconstrueerd met natuurlijke schouders en de taille wordt licht geaccentueerd, maar zeker niet ingesnoerd. Daardoor ontstaat een elegante, maar relaxte uitstraling.

Zelfs merken die bekendstaan om hun casual of streetwearinvloeden verwerken steeds vaker getailleerde elementen in hun collecties voor de winter.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken

De nieuwe richting zie je terug in vrijwel alle onderdelen van de garderobe.

Slank afkledend maatpak bij Prada herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Prada

Getailleerde blazers en jassen

Colberts en overjassen volgen weer de lijnen van het lichaam. De taille wordt net even wat meer geaccentueerd wat het silhouet een stijlvolle twist geeft.

Slankere broeken

De extreem wijde broek maakt plaats voor rechte of licht toelopende modellen. Ze blijven comfortabel, maar zijn net wat gekleder.

Lange wollen jassen

Single- en double-breasted mantels van wol of kasjmier reiken vaak tot halverwege de kuit en geven iedere outfit direct een verfijnde uitstraling. Het is één van de toptrends voor winter 2026 2027.

Tailored coat bij Prada. Photo courtesy of Prada

Verfijnde knitwear

Kabeltruien, coltruien en vesten blijven populair, maar worden minder bulky.

De smalle stropdas

Een verrassende comeback is de skinny tie. Niet strak om je nek geknoopt zoals vroeger, maar juist losser gedragen onder een jas of gecombineerd met een open overhemd.

Waarom juist nu?

Dat zoveel modehuizen tegelijkertijd deze richting kiezen, is geen toeval.

Na jaren waarin oversized silhouetten domineerden, lijkt er behoefte te ontstaan aan meer definitie. Tegelijkertijd verandert ook het beeld van mannelijkheid. De nieuwe man hoeft zich niet langer achter grote volumes te verschuilen. Elegantie, verfijning en een goed gesneden jas worden weer gezien als tekenen van zelfvertrouwen in plaats van formaliteit.

Daarbij sluit deze ontwikkeling goed aan bij de huidige trends waarin persoonlijkheid belangrijker wordt dan één uniforme trend. Ook in de vrouwenmode zien we dat kleding steeds meer een kwestie van eigen interpretatie van stijl is.

Zo draag je de trend

Je hoeft niet meteen je hele garderobe te vervangen om met deze ontwikkeling mee te doen.

Slank afkledende overjas bij Giorgio Armani. Photo courtesy of Giorgio Armani

Een goed gesneden wollen overjas is voor winter 2026 2027 misschien wel de beste investering. Combineer die met een rechte wollen pantalon, een fijne coltrui of een overhemd en eventueel een smalle stropdas voor een moderne, elegante uitstraling.

Ook een donkergebreide trui (of een coltrui) onder een getailleerd colbert geeft direct een eigentijdse look.

Het kleurenpalet blijft bovendien rustig. Bruin, grijs, zwart en camel voeren de boventoon, afgewisseld met af en toe een krachtig accent in bordeauxrood of diep rood.

Elegantie krijgt weer ruimte

Oversized kleding verdwijnt niet helemaal uit de mannenmode. Daarvoor is de trend te invloedrijk geweest. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wijde silhouetten de afgelopen jaren de catwalk domineerden, lijkt voorbij.

Herfst/winter 2026-2027 markeert de terugkeer van kleding die weer vorm geeft aan het lichaam. Niet streng of formeel, maar modern, verfijnd en gemakkelijk draagbaar.