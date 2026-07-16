De modecollectie van Comme des Garçons Homme Plus voor lente/zomer 2027 schetst een hoopvolle wereld na de oorlog, waarin Rei Kawakubo zwart verruilt voor kleur, camouflage en laarzen geïnspireerd op haar eigen archief.

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

Rei Kawakubo presenteerde op 26 juni 2026 tijdens de modeweek voor de heren in Parijs een Comme des Garçons Homme Plus-collectie die een van de meest emotionele wendingen in haar recente werk markeert. De show, getiteld If the War Were to End…, vormt een hoopvol antwoord op haar herfst/wintercollectie 2026 voor heren. Verdriet en woede maken plaats voor kleur, lichtheid en iets dat dicht bij vreugde komt.

Voor een ontwerpster die al tientallen jaren bekendstaat om haar confronterende werk, biedt de Comme des Garçons Homme Plus lente/zomer 2027-collectie een zeldzaam moment van optimisme, zonder afstand te nemen van de conceptuele scherpte die haar carrière al meer dan veertig jaar kenmerkt.

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

Van zwart naar kleur

Visueel wijkt de collectie duidelijk af van Kawakubo’s gebruikelijke kleurenpalet. Haar kenmerkende zwart maakt grotendeels plaats voor krijtstrepen in heldere, bijna snoepachtige kleuren. Ook camouflage verschijnt op de catwalk, maar is bijna niet meer herkenbaar. De print wordt opnieuw uitgewerkt in psychedelische tinten koraal, lila, saliegroen en lichtblauw.

Naarmate de show vordert, verandert ook het kleurenpalet: van fijne streepstoffen voor overhemden naar pastelkleurige camouflage, patchwork-tartan en steeds intensere, bijna kunstmatige kleuren.

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

Zachtere tailoring

Tailoring blijft het hart van de collectie, maar krijgt een zachtere uitstraling. Kawakubo werkt met lange pandjassen en redingotes van lichte overhemdstoffen en pyjama-geïnspireerde materialen, vaak gestreept, gedragen over losse smockjurken of gecombineerd met eenvoudige overhemden en shorts.

De slank gesneden blazers krijgen extra beweging door plooien, ruches en gedrapeerde details, waardoor de collectie doet denken aan een zomerse picknick of een tuinfeest.

De stoffen bepalen in grote mate de emotionele sfeer van de collectie. Luchtig katoen voor overhemden, zijde, lichte jersey en ademende technische materialen vervangen de stijfheid die normaal met klassieke tailoring wordt verbonden. Ontspannen jassen en soepel vallende broeken behouden tegelijkertijd een herkenbare structuur.

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

Slechts enkele volledig zwarte maatwerklooks verschijnen op de catwalk. Elke look wordt gecombineerd met één felgeel, groen of blauw overhemd: een klein maar veelzeggend verschil met Kawakubo’s gebruikelijke terughoudendheid in kleur.

Een subtiele herinnering aan de oorlog

Eén jas vertelt een extra verhaal. Door de omkeerbare constructie wordt bij het binnenstebuiten dragen een volledig zwarte buitenkant zichtbaar, als een stille herinnering dat onder het optimisme van de collectie nog altijd duisternis aanwezig is, zelfs op de meest lichte momenten.

Schoenen uit het eigen archief

De schoenen zijn misschien wel de krachtigste symbolen van de collectie. De legerlaarzen met omhooggebogen neuzen uit de herfst/wintercollectie van 2026 keren terug als poulaines, met lange, omhoog krullende punten die eerder speels dan militair ogen.

Ook de Mexicana x Comme des Garçons Homme Plus Extended Boots, die voor het eerst verschenen in de zomercollectie van 2015, maken opnieuw hun opwachting. Daarmee zet Kawakubo haar voortdurende dialoog met haar eigen archief voort en geeft ze de verder zachte silhouetten een overdreven en surrealistisch accent.

Van militaire helm naar zonnehoed

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27 – Photo courtesy of COMME des GARÇONS

Ook de hoofddeksels ondergaan een vergelijkbare verandering. De militaire helmen uit het vorige seizoen maken plaats voor calico-zonnehoeden en bucket hats, die hoog op elkaar gestapeld op het hoofd van ieder model worden gedragen. Zo verdwijnen de militaire verwijzingen die de herfst/winter 2026-collectie bepaalden naar de achtergrond.

Een open vraag

De Comme des Garçons Homme Plus lente/zomer 2027-collectie is een van Rei Kawakubo’s meest directe emotionele statements van de afgelopen jaren. Met kleur, zachtere tailoring en schoenen uit haar eigen archief schetst ze een beeld van herenkleding die niet langer wordt bepaald door conflict.

Samen met de installatie bij Dover Street Market voelt If the War Were to End… minder als één enkele modeshow en meer als een open vraag, waarbij het publiek zelf het antwoord mag invullen.