De herencollectie van Dolce&Gabbana voor lente zomer 2027: Siciliaanse vakanties

Dolce&Gabbana lente zomer 2027 herencollectie – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Alles begint op Sicilië. Het eiland is al jarenlang een bron van inspiratie voor Dolce&Gabbana. De creatieve wereld van het modehuis is gevormd door het licht van het eiland, de cultuur, de tegenstellingen en het uitzonderlijke ambachtelijke vakmanschap.

Al duizenden jaren ligt dit eiland in het hart van de Middellandse Zee op het kruispunt van verschillende volkeren en culturen. Zij hebben allemaal sporen van hun eigen identiteit achtergelaten en samen het rijke mozaïek van invloeden gevormd dat Sicilië vandaag zo uniek maakt. Nog altijd verwelkomt het eiland nieuwe reizigers aan zijn eeuwenoude kusten.

Dolce&Gabbana lente zomer 2027 herencollectie – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Voor Domenico Dolce en Stefano Gabbana is Sicilië veel meer dan een bestemming of een tijdelijke fascinatie. Het is hun plaats van oorsprong, waar iedereen welkom is. Voor lente/zomer 2027 krijgt die band een nieuwe vorm in Siciliaanse vakanties, een collectie waarin het eiland zowel het vertrekpunt als de creatieve horizon vormt.

Een reis langs de vele gezichten van Sicilië

Dolce&Gabbana lente zomer 2027 herencollectie – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De collectie laat de vele kanten van Sicilië zien: van levendige steden tot afgelegen dorpen, van oude Griekse tempels tot de barokke architectuur van de Val di Noto, van de mozaïeken van Monreale tot het amfitheater van Taormina.

Tussen zee en steen, licht en schaduw ontstaat een elegantie die onmiskenbaar Siciliaans is. Een stijl die balanceert tussen discipline en spontaniteit en het karakter weerspiegelt van een eiland dat is gevormd door geschiedenis, vakmanschap en tijdloze schoonheid.

Zachte tailoring met een ambachtelijke uitstraling

Dolce&Gabbana lente zomer 2027 herencollectie – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Deze visie krijgt vorm in een soepele en lichte garderobe, ontworpen om de natuurlijke beweging van het lichaam te volgen. De tailoring wordt zachter en minder, terwijl de silhouetten ruimer en luchtiger worden. Materialen en afwerkingen laten overal een authentiek gevoel voor ambacht zien.

De modeshow verkent alle nuances van de Siciliaanse identiteit. Ze begint met het iconische Siciliaans zwart, een uitdrukking van identiteit, intensiteit en verfijnde aandacht voor detail, waarbij tailoring de hoofdrol speelt.

Dolce&Gabbana lente zomer 2027 herencollectie – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Daarna volgt de reis van een man die het eiland ontdekt via een garderobe waarin vakantie en vrije tijd samengaan met kleuren, decoraties en invloeden die diep geworteld zijn in Sicilië. De presentatie eindigt met stralende total-white looks die licht en moeiteloos aanvoelen.

Het kleurenpalet verwijst naar het Siciliaanse landschap, met zand- en kalksteentinten, blauw geïnspireerd door de zee, turkoois, pistachegroen en nuances die doen denken aan traditionele Siciliaanse granita.

Dolce&Gabbana lente zomer 2027 herencollectie – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Een garderobe geïnspireerd door mediterrane zomers

Licht katoen, breigoed en geweven suède geven de looks textuur en een ontspannen uitstraling. Polo’s, jassen en zelfs klassieke overhemden worden opnieuw geïnterpreteerd in de taal van breigoed, waardoor deze kledingstukken een nieuwe uitstraling krijgen.

Dolce&Gabbana lente zomer 2027 herencollectie – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Zijden zwemkleding, haakwerk, breisels met chevronstrepen en op maat gemaakte linnen jasjes zijn geïnspireerd op de reizigers die Sicilië ontdekten in de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig. Ansichtkaartprints en citroenmotieven verrijken de collectie met levendige beelden en herinneringen aan het eiland.

Siciliaanse vakanties als zomergarderobe

Dolce&Gabbana lente zomer 2027 herencollectie – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Siciliaanse vakanties presenteert een zomergarderobe die wordt gekenmerd door vakmanschap, lichtheid en de sensualiteit die zo kenmerkend is voor de meest authentieke ziel van Sicilië. Met deze collectie viert Dolce&Gabbana het eiland als blijvende inspiratiebron en als decor voor een eigentijdse visie op herenkleding.