Ontdek de grootste herenmodetrends voor herfst en winter 2026/2027. Van luxe jassen en ruiten tot leer en slankere silhouetten

Mannenmode winter 2026/2027: de trends die je garderobe direct up-to-date maken. Photo courtesy of Dsquared2

De tijd van extreem oversized silhouetten en eindeloze streetwear-invloeden lijkt langzaam maar zeker voorbij. De wintermode van 2026/2027 laat een andere kant van herenmode zien: betere – maar ook originele – pasvormen, rijke materialen en kleding die opvalt vanwege kwaliteit in plaats van volume.

Dat betekent niet dat comfort verdwijnt. Integendeel. Dit seizoen combineren ontwerpers warmte, creativiteit en functionaliteit met een chique uitstraling. Het resultaat is kleding waar je op de werkvloer een goed figuur slaat maar die ook goed werkt tijdens een etentje of een avondje stappen. Het geheim zit ‘m in de aanschaf van: een paar elegante basisstukken plus één of twee items met een persoonlijke twist.

Wie deze winter slim investeert, heeft verrassend weinig nodig: een goed gekozen jas, een paar goede truien en tenminste één opvallend item dat karakter toevoegt aan je outfit.

Waarom deze winter anders voelt

De afgelopen jaren waren wijd, groot en nonchalant de belangrijkste modewoorden. Nu verschuift de aandacht naar kleding die slanker afkleedt en meer structuur heeft. Niet strak of formeel, maar wel verzorgd.

Modehuizen laten zien dat klassieke elementen zoals tailoring, leer en ruiten weer een plek krijgen in de moderne herengarderobe. Bekende stijlen keren terug, maar krijgen een eigentijdse uitvoering die veel makkelijker draagbaar is dan vroeger.

Trend 1: Luxe jassen en rijke texturen nemen het straatbeeld over

Als er één kledingstuk is waarin je als man deze winter mag investeren, dan is het je jas.

Slank afkledende lange winterjas op de catwalk van Prada. Photo courtesy of Prada

Op de internationale catwalks in Milaan en Parijs spotten we slank afkledende lange jassen, technische parka’s, volumineuze puffers, shearling-look jassen en opvallend veel faux fur. Dat laatste niet alleen als jas maar ook voor kragen en details.

Winterjas met faux-fur details op de catwalk van Dior. Photo courtesy of Dior

Daarnaast zien we veel grove kabeltruien, dikke vesten en materialen die niet alleen prettig dragen maar ook fijn aanvoelen.

Modehuizen zoals Louis Vuitton en Dsquared2 laten zien dat praktische winterkleding tegenwoordig net zo stijlvol kan zijn als een maatpak.

Zo draag je deze trend

Kies voor een parka of lange jas in camel, olijfgroen, donkerblauw of antraciet.

Combineer een grove trui met een slanker gesneden broek voor een goede balans.

Een jas met een faux-fur kraag geeft zelfs een eenvoudige outfit direct meer uitstraling.

Investeer liever in één sterke winterjas dan in meerdere middelmatige opties.

Trend 2: Ruiten en tartans zijn terug

Ruiten maken een grote comeback in de herenmode voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Paul Smith

Ruiten maken deze winter een opvallende comeback.

Waar het patroon vroeger vooral werd geassocieerd met Britse landhuizen en preppy stijlen, zien we nu grotere dessins, ton-sur-ton varianten en moderne interpretaties op overjassen, blazers en complete pakken.

De uitstraling is een beetje intellectueel maar ook een beetje nostalgisch en verrassend modern.

Collecties van Dior, Prada, Zegna en AMI Paris bewezen dat ruiten allesbehalve ouderwets zijn.

Zo draag je deze trend

Draag je gewoonlijk geen ruiten en weet je niet goed hoe je ze moet combineren, begin dan met een geruite sjaal of een blazer met een rustig patroon.

Een lange geruite overjas werkt uitstekend over een eenvoudige outfit.

Verschillende soorten ruiten laten zich heel goed met elkaar combineren, zolang de kleuren dicht bij elkaar blijven.

Camel, bordeaux en donkergroen versterken het klassieke karakter van de trend.

Trend 3: Pasvorm krijgt weer prioriteit

Slankere pasvormen bij Saint Laurent voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Saint Laurent

Misschien wel de grootste verandering van dit seizoen zit in de silhouetten.

De extreem wijde pasvormen maken plaats voor kleding met meer vorm en structuur. Blazers sluiten beter aan, jassen volgen het lichaam iets meer en broeken krijgen weer een duidelijker lijn.

Dat betekent niet dat strakke broeken en skinny jeans terug zijn, maar wel dat proporties opnieuw belangrijk worden.

Leer speelt hierbij een hoofdrol. Leren bombers, trenchcoats en broeken komen in klassieke kleuren zoals zwart en donkerbruin, maar ook in bordeaux en olijfgroen.

Merken als Saint Laurent, Prada en Dior combineren die scherpere lijnen met luxe materialen en laag over laag looks.

Zo draag je deze trend

Kies een blazer die mooi aansluit bij schouders en taille.

Een leren bomber is een veilige investering die jarenlang meegaat.

Combineer leer met wol, kasjmier of grove knitwear voor meer contrast.

Accessoires zoals een leren tas of metalen details geven een outfit extra karakter.

Dit zijn de kleuren van winter 2026/2027

Naast zwart, grijs en donkerblauw gaan we warmere tinten zien.

Vooral deze kleuren springen eruit:

Bordeaux

Kruidig rood

Camel

Chocoladebruin

Mosgroen

Donker olijfgroen

Ze brengen warmte in winteroutfits en laten zich goed combineren met neutrale basics die je al in de kast hebt hangen.

Goede knitwear blijft onmisbaar

Stoere wintertrui op de catwalk van Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Geen wintergarderobe zonder stoere breisels.

Fair Isle-patronen, quarter-zips, coltruien en zware kabeltruien zijn dé trend. Ze zorgen niet alleen voor warmte, maar maken het ook makkelijker om verschillende lagen te combineren.

Onthoud: een goede trui onder een jas of blazer doet vaak meer voor een outfit dan een opvallend accessoire.

De basis voor een sterke wintergarderobe

Met vijf goede aankopen kom je deze winter verrassend ver:

Een hoogwaardige winterjas of parka. Twee of drie kwalitatieve truien. Een leren jas of ander statement piece. Een geruit item zoals een blazer of overjas. Een broek met een moderne pasvorm.

Met deze basis ben je voorbereid op elke gelegenheid, van kantoor tot weekendtrip.

Conclusie

Winter 2026/2027 laat zien dat herenmode weer meer aandacht krijgt voor kwaliteit, materialen en goede proporties. De silhouetten worden slanker, al blijven we ook nog volumes zien.

Logo’s verdwijnen naar de achtergrond. Stoffen, texturen en vakmanschap nemen het over.

De best geklede mannen deze winter zijn waarschijnlijk niet degenen die het hardst hun best doen, maar degenen die investeren in kleding waarmee je jarenlang vooruit kunt: een goede jas, een stoere trui en een perfect zittende blazer raken nooit uit de mode.