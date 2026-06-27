De modecollectie van Dior man lente/zomer 2027

Dior Man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Dior

Voor modecollectie van Dior man lente/zomer 2027 presenteerde Jonathan Anderson zijn meest complete visie voor het modehuis tot nu toe: een wereld waarin aristocratische verfijning en de energie van de jeugdcultuur elkaar ontmoeten tussen het einde van een feest en het begin van een nieuwe dag.

De nieuwe herencollectie draaide om contrasten. Decoratieve kunst uit de achttiende eeuw en historische tailoring, die beide verwijzen naar de interesses van Christian Dior en de locatie in het Musée Nissim de Camondo, kwamen samen met verwijzingen naar ravecultuur, nachtelijke feestjes en de manier waarop jonge mensen formele en informele kleding combineren.

Dior Man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Dior

Andersons denkbeeldige personage leek een mix van Eton-traditie en uitbundig nachtleven. Het resultaat was een garderobe voor de “slordige aristocraat”, een figuur die centraal staat in zijn verhaal voor Dior.

Tailoring die losser wordt

De ontwerper borduurde verder op het idee van zijn debuutcollectie, maar dit seizoen oogde alles losser, draagbaarder en toegankelijker. De tailoring werd zachter met wijde “Bobby”-pakken, geïnspireerd op een vintage ontwerp van Marc Bohan, ruime double-breasted jasjes, losse smokingpakken en bredere broeken.

Dior Man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Dior

Ook transparantie speelde een rol. Items van zijden chiffon met krijtstrepen en pied-de-pouleprints gaven traditionele tailoring een onverwachte lichtheid. Redingotes, kamerjassen en pyjamapakken werden gecombineerd met trenchcoats en bomberjacks, waardoor kleding ontstond die tussen verleden en heden in staat.

Er was overal een bewust gevoel van imperfectie. Scheve strikjes, lange kamerjassen, gerafelde zomen, gescheurde randen en opengewerkte breisels gaven de kleding het gevoel van een lange nacht achter de rug te hebben. Toch bleef de elegantie van Dior overeind.

Dior Man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Dior

De glamour van de ochtend erna

Het kleurenpalet bracht klassieke neutrale tinten samen met feestelijke accenten. Marineblauw, beige, zwart, chocoladebruin en zachte wolkleuren vormden de basis, terwijl zilveren en gouden pailletten, metallic stoffen, steengewassen roze tinten en fel geborduurde details voor glamour zorgden.

Ook de texturen waren bijzonder rijk. Versleten denim verscheen naast uitbundig borduurwerk, terwijl transparante chiffons werden gecombineerd met zware breisels en buitenkleding. Parka’s van suède en blazers met shearlingvoering gaven een gevoel van comfort, bijna alsof je jezelf na zonsopgang in een deken wikkelt.

Dior Man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Dior

Pailletten met stippen, gekreukte ruiten, jasjes met franjes, metallic stoffen en glanzende pythonaccenten versterkten de wisselwerking tussen luxe en spontaniteit.

Wanneer erfgoed en ravecultuur samenkomen

Een van de sterkste ideeën van de collectie was de ontmoeting tussen het erfgoed van Dior en de taal van het nachtleven. Broeken en jeans met pailletten, disco-laarzen en metallic feestkleding vormden een garderobe voor een eindeloos feest, een soort uniform voor een “365 dagen per jaar partyboy”.

Dior Man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Dior

Historische kledingstukken kregen een moderne uitstraling dankzij pyjamadetails en bewust versleten afwerkingen, terwijl tailoring tegelijk verzorgd en nonchalant oogde. De collectie leek ook voor een breder publiek ontworpen, met stoere buitenkleding, breisels en losse items die zich makkelijk laten combineren.

Dior Man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Dior

Tegelijk opende de collectie een breder gesprek binnen Dior door technieken en ideeën te delen met de damescollecties en nieuwe huiscodes te ontwikkelen die zowel formeel als feestelijk zijn.