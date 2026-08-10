Er is een reden waarom de zomer altijd met nieuwe liefde wordt geassocieerd. We reizen, zijn ’s avonds tot laat buiten, ontmoeten nieuwe mensen

Zomer. Het seizoen waarin veel koppels ontdekken dat ze minder gelukkig zijn dan ze dachten

Er is een reden waarom de zomer altijd met nieuwe liefde wordt geassocieerd. We reizen, zijn ’s avonds tot laat buiten, ontmoeten nieuwe mensen, drinken een wijntje op terrassen waar we nog nooit zijn geweest en stappen even uit de gewoontes die ons dagelijks leven normaal gesproken bepalen. Iemand die op een gewone dinsdag nooit een onbekende zou aanspreken, kan op een eiland in de Middellandse Zee zomaar met een persoon die je nooit van je leven hebt gezien tot zonsopgang doorpraten. Een man die het grootste deel van het jaar tussen werk, thuis en de sportschool doorbrengt, kan plotseling een compleet ander leven leiden. Al is het maar voor twee weken.

De zomer laat nieuwe relaties mogelijk lijken. Maar… daar gaat dit artikel niet over. Hier gaat het over de manier waarop de zomer problemen in een bestaande relatie naar boven kan brengen, ook de meest onverwachte.

Voor gelukkige koppels kan de zomer precies zijn wat ze nodig hebben: meer tijd samen, minder verplichtingen, lange avonden, reizen en de kans om te herinneren waarom ze in de eerste plaats verliefd op elkaar werden. Voor koppels die langzaam en bijna ongemerkt uit elkaar zijn gegroeid, kan diezelfde vrijheid juist een probleem zichtbaar maken dat werk, routine en dagelijkse afleiding lange tijd verborgen hebben gehouden.

Dit kan een van de redenen zijn waarom relatieproblemen juist in de zomer aan de oppervlakte lijken te komen. Een onderzoek van de University of Washington, waarin echtscheidingsaanvragen in de staat Washington over een periode van vijftien jaar werden onderzocht, vond terugkerende pieken in maart en augustus. De onderzoekers suggereerden dat periodes van het jaar waarin belangrijke familiemomenten en vakanties plaatsvinden een rol kan spelen. Uit het onderzoek mag niet worden afgeleid dat de zomer echtscheidingen veroorzaakt, en ook niet dat de meeste koppels in dit seizoen uit elkaar gaan. Maar het werpt wel een interessante mogelijkheid op: de periodes waarin van koppels wordt verwacht dat ze het gelukkigst zijn, kunnen juist de periodes zijn waarin ze het meest kritisch naar hun relatie kijken. En nadat je twee weken samen in het paradijs hebt doorgebracht en je nog steeds alleen voelt, wordt het moeilijk om het weer de schuld te geven.

De vakantie kan een test voor de relatie worden

De meeste mensen zien een vakantie als een ontsnapping aan relatieproblemen. Als het dagelijks leven stressvol is geworden, waarom zouden twee weken op een mooie plek dan niet helpen?

Soms werkt het. Soms maakt het problemen juist zichtbaar. Tijdens een normale week heeft een koppel misschien nauwelijks genoeg ononderbroken tijd samen om te merken hoe ver ze uit elkaar zijn gegroeid. Werk geeft structuur aan de dagen. Kinderen vragen aandacht. Vrienden, collega’s, boodschappen en schermen vullen de lege momenten. De avonden vliegen voorbij. Dan begint de vakantie.

Plotseling is er nergens anders waar je hoeft te zijn. Je wordt elke dag wakker naast dezelfde persoon, brengt de dag samen door, eet samen, neemt samen beslissingen – al was het maar de keuze van een restaurant – en keert ’s avonds met dezelfde persoon terug naar dezelfde hotelkamer. De afleidingen zijn verdwenen; niets meer om je achter te verbergen.

Voor koppels die nog steeds graag samen zijn, kan dat een luxe zijn. Voor koppels die meer op huisgenoten zijn gaan lijken, kan het vreemd ongemakkelijk zijn.

Kleine verschillen worden duidelijker. De een wil avontuur, terwijl de ander bij het zwembad wil blijven liggen. De een wil elke avond uitgaan, terwijl de ander liever vroeg naar bed gaat. De een verlangt naar seks en spontaniteit, terwijl de ander voortdurend afgeleid lijkt. Geen van deze dingen hoeft op zichzelf een probleem te zijn. Maar wanneer dezelfde frustraties steeds terugkomen, kan de vakantie onthullen dat het koppel het leven niet langer op dezelfde manier beleeft. En dat zeker iets om bij stil te staan. Van beide kanten.

De zomer veroorzaakt de crisis niet per se. Soms haalt het mooie seizoen alleen de afleidingen weg die de crisis verborgen hielden.