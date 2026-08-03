De modecollectie van IM MEN lente zomer 2027

Met In Praise of Bamboo Shadows laat IM MEN zien hoe een vluchtig natuurverschijnsel kan uitgroeien tot een complete ontwerpvisie. Schaduw, textuur en beweging

IM MEN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

IM MEN, het innovatieve herenkledingmerk van Issey Miyake (sinds 2021), laat zich voor de nieuwe herencollectie voorlente zomer 2027, In Praise of Bamboo Shadows, inspireren door de schoonheid van bamboeschaduwen. Het resultaat is een collectie waarin licht, beweging en gelaagde silhouetten centraal staan. De collectie werd op 25 juni 2026 gepresenteerd in Césure, een cultureel centrum in het 5e arrondissement van Parijs, en onderzoekt hoe vluchtige schaduwen, transparantie en textuur kunnen worden omgezet in kleding.

IM MEN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

De inspiratie komt uit Oost-Aziatische decoratieve kunst met bamboemotieven, ontdekt tijdens een bezoek aan het Musée des Arts Décoratifs in Parijs. Mistige bamboebossen uit inktschilderingen en de verfijnde patronen van katazome-kimono’s vormen de basis voor de nieuwe herencollectie die de mysterieuze sfeer en ingetogen elegantie van deze beelden vertaalt naar hedendaagse mode.

IM MEN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Ook de scenografie sluit daarbij aan. Een denkbeeldig landschap van zwart bamboe en schaduwen, met transparante lagen en vervagende silhouetten, creëert een voortdurend veranderend decor waarin figuren langzaam zichtbaar worden. Diezelfde gelaagdheid en beweging keren terug in de kleding.

IM MEN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Door de hele collectie heen combineert IM MEN traditionele Japanse technieken met innovatieve materialen. Prints geïnspireerd op bamboeschaduwen zijn met de ironaki-verftechniek op stoffen van bamboevezels en biologisch katoen aangebracht, terwijl lichtgewicht nylon, handgeverfde denim, jacquardweefsels en met de hand geplooide stoffen verschillende interpretaties geven aan de structuur, het ritme en de natuurlijke vormen van bamboe. Silhouetten variëren van ruim en omhullend tot vloeiend gedrapeerd, met aandacht voor beweging, volume en diepte.

IM MEN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Ook accessoires maken deel uit van dit verhaal. De CHIMAKI LEATHER BAG verwijst naar het traditionele gerecht dat in bamboebladeren wordt gewikkeld, terwijl SORTIE VEILED, ontwikkeld binnen het ISSEY MIYAKE FOOT-project samen met ASICS, de constructie van een sneaker onder één doorlopende laag stof samenbrengt. Het resultaat behoudt het comfort van sportieve schoenen, maar krijgt een uitstraling die moeiteloos past in het dagelijks leven.

IM MEN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Met In Praise of Bamboo Shadows laat IM MEN zien hoe een vluchtig natuurverschijnsel kan uitgroeien tot een complete ontwerpvisie. Schaduw, textuur en beweging vormen samen een collectie waarin traditionele inspiratie en hedendaagse constructie elkaar ontmoeten in een rustige, verfijnde en voortdurend veranderende vormentaal.